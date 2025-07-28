Aide
Produits pour la maison intelligente

Parcourez toute la collection de produits pour la maison intelligente de Philips hue! Décorez votre maison – à l’intérieur comme à l’extérieur – avec des luminaires, des lampes et des ampoules intelligents, ainsi que des caméras et des capteurs de sécurité intelligents.

137 produits
Tous les produits Trousses de démarrage (3) Ampoules (26) bandes lumineuses (18) Sécurité (23)
Blanc chaud doux

(6)

Blanc chaud à froid

(13)

Lumière colorée

(45)

Gradient

(14)

Noir

(37)

Blanche

(22)

Chêne

(1)

Gros plan de l’avant de Plafonnier à deux projecteurs Centris

Ambiance blanche et colorés Hue

Plafonnier à deux projecteurs Centris
DEL intégrée
Commande Bluetooth avec l’application
Commande vocale* ou avec l’application
Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités

399,99 $

Presque épuisé

En exclusivité
Gros plan de l’avant de Lumière de sommeil crépusculaire et lumière de réveil noire

Lumière de sommeil et de réveil

Lumière de sommeil crépusculaire et lumière de réveil noire
Technologie ColorCast
Double source lumineuse
Automatisation Endormez-vous à un seul bouton
Gradation ultra-basse

349,99 $

Gros plan de l’avant de Caméra à batterie Secure

Hue

Caméra à batterie Secure
Chiffrement de bout en bout
Vidéo 1080 P HD
Alimentation par batterie
Support mural inclus

229,99 $

Presque épuisé

Gros plan de l’avant de Caméra filaire Secure

Hue

Caméra filaire Secure
Chiffrement de bout en bout
Vidéo 1080 P HD
Se branche dans une prise
Support mural inclus

184,99 $

Presque épuisé

Gros plan de l’avant de Boîtier de synchronisation Hue sync box Philips Hue Play HDMI 8K

Hue

Boîtier de synchronisation Hue sync box Philips Hue Play HDMI 8K
Synchronise les lampes avec le contenu télévisé en 8K à 60 Hz et en 4K à 120 Hz
Certifié HDMI 2.1
Crée une synchronisation de couleurs en rapport direct avec les images sur votre écran
Associe jusqu’à 10 lampes Philips Hue

399,99 $

Gros plan de l’avant de Caméra à batterie Secure

Hue

Caméra à batterie Secure
Chiffrement de bout en bout
Vidéo 1080 P HD
Alimentation par batterie
Support mural inclus

439,99 $

Gros plan de l’avant de Bande lumineuse à dégradé Hue Play 55 po

Ambiance blanche et colorés Hue

Bande lumineuse à dégradé Hue Play 55 po
Conçu pour les téléviseurs de 55 à 60 po
Comprend une unité d’alimentation et des dispositifs de montage
Mélange d’ampoules blanches et colorées
Pont Hue et boîtier de synchronisation Hue requis

279,99 $

Gros plan de l’avant de Spot intelligent GU10 - (paquet de 2)

Ambiance blanche et colorés Hue

Spot intelligent GU10 - (paquet de 2)
Ampoule blanche et colorée
Jusqu’à 450 lumens
Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités

134,99 $

Gros plan de l’avant de Plafonnier intensif de 4 po

Ambiance blanche et colorés Hue

Plafonnier intensif de 4 po
Convient à des trous de 4 pouces
Comprend un adaptateur de culot E26
850 lumens
Lumière colorée

69,99 $

Gros plan de l’avant de Lampe de table portative Hue Go

Ambiance blanche et colorés Hue

Lampe de table portative Hue Go
Fonctionne à l’intérieur et à l’extérieur
Commande avec Bluetooth
Commande vocale ou avec l’application
Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités

199,99 $

Nouveau
Gros plan de l’avant de Bouton intelligent

Bouton intelligent

Bouton intelligent
Alimentation par batterie
45 mm
Conception Matt
Fixation magnétique ou avec support

39,99 $

Vente
Gros plan de l’avant de Ampoule intelligente PAR20-E26 (paquet de 2)

White

Ampoule intelligente PAR20-E26 (paquet de 2)
Lumière blanche douce
Commande instantanée à l’aide de Bluetooth
Commande vocale* ou avec l’application
Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités

39,99 $

19,99 $

1-12 de 137

Guide des produits pour la maison intelligente

Que sont les produits pour la maison intelligente?

Quels produits pour maison intelligente fonctionnent avec Google Home?

Quels produits pour la maison intelligente fonctionnent avec Alexa?

De quels appareils intelligents pour l’éclairage disposons-nous?

Quels autres types de produits pour la maison intelligente proposons-nous?

Découvrir les produits pour la maison connectée

éclairage connecté et produits pour la maison connectée

L’éclairage intelligent expliqué

Si vous vous demandez encore ce que les ampoules intelligentes peuvent vraiment faire, commencez par consulter notre guide de l'éclairage intelligent.
produits de sécurité connectés

Que sont les éclairages de sécurité?

Un éclairage de sécurité efficace ne consiste plus à installer quelques lumières ici et là.

automatisation pour la maison connectée

Automatisation pour la maison connectée

Laissez les lumières, capteurs et caméras de sécurité Philips Hue et l’application Hue travailler ensemble pour favoriser votre tranquillité d’esprit, que vous soyez à la maison ou à l’extérieur.

* Lorsque les caractéristiques d’une ampoule affichent « Jusqu’à » un certain nombre de lumens, cela indique le flux lumineux maximal de l’ampoule. Le flux lumineux indique la luminosité d’une ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules Ambiance blanche ou ampoules Hue White and Color Ambiance). En savoir plus au sujet de la luminosité

