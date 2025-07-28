Parcourez toute la collection de produits pour la maison intelligente de Philips hue! Décorez votre maison – à l’intérieur comme à l’extérieur – avec des luminaires, des lampes et des ampoules intelligents, ainsi que des caméras et des capteurs de sécurité intelligents.
137 produits
Ambiance blanche et colorés Hue
Plafonnier à deux projecteurs Centris
DEL intégrée
Commande Bluetooth avec l’application
Commande vocale* ou avec l’application
Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités
399,99 $
En exclusivité
Lumière de sommeil et de réveil
Lumière de sommeil crépusculaire et lumière de réveil noire
Technologie ColorCast
Double source lumineuse
Automatisation Endormez-vous à un seul bouton
Gradation ultra-basse
349,99 $
Hue
Caméra à batterie Secure
Chiffrement de bout en bout
Vidéo 1080 P HD
Alimentation par batterie
Support mural inclus
229,99 $
Hue
Caméra filaire Secure
Chiffrement de bout en bout
Vidéo 1080 P HD
Se branche dans une prise
Support mural inclus
184,99 $
Hue
Boîtier de synchronisation Hue sync box Philips Hue Play HDMI 8K
Synchronise les lampes avec le contenu télévisé en 8K à 60 Hz et en 4K à 120 Hz
Certifié HDMI 2.1
Crée une synchronisation de couleurs en rapport direct avec les images sur votre écran
Associe jusqu’à 10 lampes Philips Hue
399,99 $
Hue
Caméra à batterie Secure
Chiffrement de bout en bout
Vidéo 1080 P HD
Alimentation par batterie
Support mural inclus
439,99 $
Ambiance blanche et colorés Hue
Bande lumineuse à dégradé Hue Play 55 po
Conçu pour les téléviseurs de 55 à 60 po
Comprend une unité d’alimentation et des dispositifs de montage
Mélange d’ampoules blanches et colorées
Pont Hue et boîtier de synchronisation Hue requis
279,99 $
Ambiance blanche et colorés Hue
Spot intelligent GU10 - (paquet de 2)
Ampoule blanche et colorée
Jusqu’à 450 lumens
Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités
134,99 $
Ambiance blanche et colorés Hue
Plafonnier intensif de 4 po
Convient à des trous de 4 pouces
Comprend un adaptateur de culot E26
850 lumens
Lumière colorée
69,99 $
Ambiance blanche et colorés Hue
Lampe de table portative Hue Go
Fonctionne à l’intérieur et à l’extérieur
Commande avec Bluetooth
Commande vocale ou avec l’application
Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités
199,99 $
Nouveau
Bouton intelligent
Bouton intelligent
Alimentation par batterie
45 mm
Conception Matt
Fixation magnétique ou avec support
39,99 $
Vente
White
Ampoule intelligente PAR20-E26 (paquet de 2)
Lumière blanche douce
Commande instantanée à l’aide de Bluetooth
Commande vocale* ou avec l’application
Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités
39,99 $
19,99 $
* Lorsque les caractéristiques d’une ampoule affichent « Jusqu’à » un certain nombre de lumens, cela indique le flux lumineux maximal de l’ampoule. Le flux lumineux indique la luminosité d’une ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules Ambiance blanche ou ampoules Hue White and Color Ambiance). En savoir plus au sujet de la luminosité.