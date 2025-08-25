Avec cette configuration d’éclairage intelligente, vous pourrez automatiser vos lumières, utiliser des détecteurs de mouvement et des interrupteurs, et contrôler vos lumières depuis n’importe où à l’aide de l’application.

Ce dont vous avez besoin

- Philips Hue Bridge ou Hue Bridge Pro

- N’importe quelle lampe Philips Hue

- Application Hue

- Hue MotionAware™

- Gradateur Philips Hue (en option)