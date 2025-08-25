Si vous vous demandez « Comment puis-je harmoniser mes lumières avec la musique que j’écoute? » ou « Comment puis-je mettre en place un système de sécurité utilisant des lumières? », nous avons tout ce qu’il faut pour cela.
Obtenez un contrôle intelligent et pratique
Avec cette configuration d’éclairage intelligente, vous pourrez automatiser vos lumières, utiliser des détecteurs de mouvement et des interrupteurs, et contrôler vos lumières depuis n’importe où à l’aide de l’application.
Ce dont vous avez besoin
- Philips Hue Bridge ou Hue Bridge Pro
- N’importe quelle lampe Philips Hue
- Application Hue
- Hue MotionAware™
- Gradateur Philips Hue (en option)
Est-il possible d’obtenir cette configuration sans dispositif Bridge ou Bridge Pro?
Est-il possible d’obtenir cette configuration sans dispositif Bridge ou Bridge Pro?
Nous te recommandons...
Hue
Pont
$69.99
$55.99
Hue
Détecteur de mouvement
$54.99
$43.99
Hue
Gradateur (dernier modèle)
$34.99
$27.99
Hue
Commutateur à cadran Tap
$69.99
$55.99
Hue
Prise intelligente
$39.99
$31.99
Je veux...
Obtenez des effets lumineux sympas
Faites ressembler votre maison à une publication Instagram. Avec cette configuration d’éclairage intelligente, vous pourrez définir des scènes, animer vos lumières et utiliser des effets.
Ce dont vous avez besoin
- Philips Hue Bridge ou Hue Bridge Pro
- Lumières d’ambiance Philips Hue White et couleur
- Application Hue
- Gradateur Philips Hue ou commutateur à cadran (en option)
Puis-je obtenir des effets lumineux impressionnants sans Hue Bridge?
Puis-je obtenir des effets lumineux impressionnants sans Hue Bridge?
Nous recommandons...
Ambiance blanche et colorés Hue
Trousse de démarrage : 4 ampoules intelligentes E26 (75 W)
$249.99
$199.99
Ambiance blanche et colorés Hue
Bande lumineuse à dégradé 80 po
$199.99
$159.99
Je veux...
Obtenez un éclairage extérieur
Faites briller votre cour, votre porche ou votre terrasse. Avec cet éclairage intelligent ainsi configuré, vous pourrez installer des lumières intelligentes à l’extérieur de votre maison, que vous les branchiez à une source d’électricité ou que vous utilisiez la technologie « basse tension » pour les placer à n’importe quel endroit de votre espace.
Ce dont vous avez besoin
- Philips Hue Bridge ou Hue Bridge Pro
- Lumières extérieures Philips Hue
- Application Hue
Puis-je obtenir un éclairage extérieur sans Bridge?
Puis-je obtenir un éclairage extérieur sans Bridge?
Nous recommandons...
Ambiance blanche et colorés Hue
Ampoule intelligente PAR38-E26
$79.99
$63.99
Ambiance blanche et colorés Hue
Projecteur extérieur Lily
$349.99
$279.99
Ambiance blanche et colorés Hue
Projecteur d’extérieur Lily XL
$169.99
$135.99
Ambiance blanche et colorés Hue
Bande lumineuse d’extérieur 80 po
$149.99
$119.99
Ambiance blanche et colorés Hue
Applique murale d’extérieur Resonate
$189.99
$151.99
Ambiance blanche et colorés Hue
Borne d’extérieur Calla
$149.99
$119.99
Ambiance blanche et colorés Hue
Applique murale d’extérieur Appear
$179.99
$143.99
Ambiance blanche et colorés Hue
Éclairage mural d’extérieur Impress (basse tension)
$169.99
Je veux...
Mettre en place un système de sécurité
Obtenez un système de sécurité complet pour votre maison. Avec cette configuration, vous pourrez surveiller votre maison en temps réel avec des caméras de sécurité et des capteurs intelligents.
Ce que vous pouvez utiliser
- Philips Hue Bridge ou Hue Bridge Pro
- Lampes Philips Hue
- Caméras Hue Secure
- Capteurs de contact Hue Secure
- Hue MotionAware™
Comment puis-je créer une configuration Philips Hue Secure?
Comment puis-je créer une configuration Philips Hue Secure?
Nous recommandons...
Hue
Trousse de démarrage Secure avec capteurs de contact
$399.99
$339.99
Hue
Détecteur de mouvement
$54.99
$43.99
Hue
Trousse de démarrage Secure avec caméra
$499.99
$409.99
Hue
Capteur de contact Secure
$89.99
$71.99
Hue
Pont
$69.99
$55.99
Hue
Projecteur Hue Secure avec caméra de Philips
$439.99
$339.99
Hue
Caméra filaire Secure avec support de bureau
$209.99
$169.99
Je veux...
Obtenez un éclairage pour le sommeil et au réveil
Un éclairage intelligent pour un meilleur bien-être. Avec cette configuration d’éclairage intelligente, vous pourrez créer des automatisations de réveil et de mise en veille et utiliser la scène de lumière naturelle.
Ce dont vous avez besoin
- Philips Hue Bridge ou Hue Bridge Pro
- Lumières White Ambiance ou Hue White and Color Ambiance Philips Hue
- Application Hue
Puis-je bénéficier d’un éclairage de sommeil et de réveil sans Hue Bridge?
Puis-je bénéficier d’un éclairage de sommeil et de réveil sans Hue Bridge?
Nous recommandons...
Ambiance blanche Hue
Ampoule intelligente A19-E26 - 60 W (paquet de 2)
$49.99
$37.49
Ambiance blanche et colorés Hue
Trousse de démarrage : 3 ampoules intelligentes E26 (75 W) + bouton intelligent
$239.99
$179.99
Ambiance blanche et colorés Hue
Ampoule intelligente E12 - flamme
$59.99
$47.99
Ambiance blanche et colorés Hue
Ampoule intelligente A19-E26 - 60 W (paquet de 2)
$109.99
$82.49
Ambiance blanche et colorés Hue
Lampe d’accentuation portative Go
$109.99
$87.99
Ambiance blanche et colorés Hue
Lampe de table Signe à dégradé de lumière
$319.99
$255.99
Je veux...
Synchroniser les lumières avec la télévision
Vous vous dites probablement : « Mais pourquoi aurais-je besoin de ça? ». Faites-nous confiance; vous verrez. Avec cette configuration d’éclairage intelligente, vous pourrez synchroniser vos lumières avec des émissions de télévision, des films ou des jeux sur console.
Ce dont vous avez besoin
- Philips Hue Bridge ou Hue Bridge Pro
- Lumières d’ambiance Philips Hue White et couleur
- Hue sync box HDMI Philips Hue Play ou application Philips Hue Sync TV*
- Application Hue
*Le boîtier de synchronisation peut être utilisé avec n’importe quel téléviseur utilisant des appareils connectés via HDMI, tels qu’un décodeur, un appareil de streaming ou une console de jeu. L’application Sync TV est compatible avec certains téléviseurs Samsung et LG.
Puis-je synchroniser les lumières sur mon téléviseur sans dispositif Bridge?
Puis-je synchroniser les lumières sur mon téléviseur sans dispositif Bridge?
Nous recommandons...
Ambiance blanche et colorés Hue
Bande lumineuse à dégradé Hue Play 65 po
$319.99
$255.99
Je veux...
Synchronisez les lumières avec la musique
Faites bouger vos lumières au rythme. Cette configuration d’éclairage intelligent vous permet de synchroniser vos lumières avec de la musique.
Ce dont vous avez besoin
- Philips Hue Bridge ou Hue Bridge Pro
- Lumières d’ambiance Philips Hue White et couleur
- Boîtier de synchronisation HDMI Philips Hue Play (en option)*
- Application Hue
*Si vous disposez d’un compte Spotify, vous pouvez synchroniser de la musique directement depuis l’application Philips Hue. Si vous souhaitez synchroniser de la musique via un autre service, vous pouvez utiliser le boîtier de synchronisation Philips Hue Play HDMI.
Puis-je synchroniser les lumières avec ma musique sans Hue Bridge?
Puis-je synchroniser les lumières avec ma musique sans Hue Bridge?
Nous recommandons...
Ambiance blanche et colorés Hue
Trousse de démarrage : 4 ampoules intelligentes E26 (75 W)
$249.99
$199.99
Ambiance blanche et colorés Hue
Lampe d’accentuation portative Go
$109.99
$87.99
Ambiance blanche et colorés Hue
Lampe de table portative Hue Go
$199.99
$159.99
Je veux...
Synchroniser les lumières avec le PC
De quoi plaire aux joueurs. Avec cette configuration d’éclairage intelligente, vous pourrez synchroniser vos lumières avec n’importe quoi sur l’écran de votre ordinateur.
Ce dont vous avez besoin
- Philips Hue Bridge ou Hue Bridge Pro
- Lumières d’ambiance Philips Hue White et couleur
- Application de bureau Philips Hue Sync
- Application Hue
Puis-je synchroniser les lumières sur mon PC sans dispositif Bridge?
Puis-je synchroniser les lumières sur mon PC sans dispositif Bridge?
Nous recommandons...
BANDES LUMINEUSES
Bande lumineuse à dégradé Play pour PC
$219.99
$175.99
Ambiance blanche et colorés Hue
Bande lumineuse à dégradé 80 po
$199.99
$159.99
Ambiance blanche et colorés Hue
Barre de lumière Play, paquet simple
$89.99
$71.99
Questions et réponses
Pourquoi certaines configurations nécessitent-elles le Philips Hue Bridge?
Pourquoi certaines configurations nécessitent-elles le Philips Hue Bridge?
Que dois-je faire avec mes interrupteurs habituels?
Que dois-je faire avec mes interrupteurs habituels?
Que se passe-t-il si quelqu’un éteint l’interrupteur?
Que se passe-t-il si quelqu’un éteint l’interrupteur?
Puis-je commencer avec Bluetooth et ajouter un Bridge plus tard?
Puis-je commencer avec Bluetooth et ajouter un Bridge plus tard?
Qu’en est-il de mes lampes qui intègrent des lumières non intelligentes?
Qu’en est-il de mes lampes qui intègrent des lumières non intelligentes?
Dois-je toujours utiliser l’application pour contrôler mes lumières?
Dois-je toujours utiliser l’application pour contrôler mes lumières?
Quelle est la différence entre un hub intelligent et un Bridge?
Quelle est la différence entre un hub intelligent et un Bridge?
Par où commencer dans ma maison?
Par où commencer dans ma maison?
Dois-je être « technophile » pour utiliser des lampes intelligentes?
Dois-je être « technophile » pour utiliser des lampes intelligentes?
Que se passe-t-il si j’ai un gradateur physique au lieu d’un interrupteur d’éclairage?
Que se passe-t-il si j’ai un gradateur physique au lieu d’un interrupteur d’éclairage?
* Lorsque les caractéristiques d’une ampoule affichent « Jusqu’à » un certain nombre de lumens, cela indique le flux lumineux maximal de l’ampoule. Le flux lumineux indique la luminosité d’une ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules Ambiance blanche ou ampoules Hue White and Color Ambiance). En savoir plus au sujet de la luminosité.