Aide

Ce dont vous avez besoin pour Philips Hue

Si vous vous demandez « Comment puis-je harmoniser mes lumières avec la musique que j’écoute? » ou « Comment puis-je mettre en place un système de sécurité utilisant des lumières? », nous avons tout ce qu’il faut pour cela. 

Je veux...

Obtenez un contrôle intelligent et pratique

Obtenez des effets lumineux sympas

Obtenez un éclairage extérieur

Mettre en place un système de sécurité

Obtenez un éclairage pour le sommeil et au réveil

Synchroniser les lumières avec la télévision

Synchronisez les lumières avec la musique

Synchroniser les lumières avec le PC

Commandes pratiques avec Philips Hue

Obtenez un contrôle intelligent et pratique

Avec cette configuration d’éclairage intelligente, vous pourrez automatiser vos lumières, utiliser des détecteurs de mouvement et des interrupteurs, et contrôler vos lumières depuis n’importe où à l’aide de l’application.

Ce dont vous avez besoin
- Philips Hue Bridge ou Hue Bridge Pro
- N’importe quelle lampe Philips Hue
- Application Hue
- Hue MotionAware™
- Gradateur Philips Hue (en option)

Est-il possible d’obtenir cette configuration sans dispositif Bridge ou Bridge Pro?

Nous te recommandons...

Pont

Hue

Pont

Configuration simple
Commande intelligente
Ajoutez jusqu’à 50 lampes
Commande vocale

$69.99

$55.99

Détecteur de mouvement

Hue

Détecteur de mouvement
Installation sans fil
Automatise vos lumières
Adapte l’éclairage au moment de la journée
S’installe n’importe où

$54.99

$43.99

Gradateur (dernier modèle)

Hue

Gradateur (dernier modèle)
Installation sans fil
Alimentation par pile
Accès facile aux scènes d’éclairage
Utilisation comme télécommande

$34.99

$27.99

Commutateur à cadran Tap

Hue

Commutateur à cadran Tap
Installation sans fil
Alimentation par pile
Accès facile aux scènes d’éclairage
Utilisation comme télécommande

$69.99

$55.99

Prise intelligente

Hue

Prise intelligente
Ajoutez n’importe quelle lampe à votre système Hue
Commande instantanée à l’aide de Bluetooth
Commande vocale* ou avec l’application
Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités

$39.99

$31.99

Effets lumineux impressionnants avec Philips Hue

Je veux...

Obtenez des effets lumineux sympas

Faites ressembler votre maison à une publication Instagram. Avec cette configuration d’éclairage intelligente, vous pourrez définir des scènes, animer vos lumières et utiliser des effets.

Ce dont vous avez besoin
- Philips Hue Bridge ou Hue Bridge Pro
- Lumières d’ambiance Philips Hue White et couleur
- Application Hue
- Gradateur Philips Hue ou commutateur à cadran (en option)

Puis-je obtenir des effets lumineux impressionnants sans Hue Bridge?

Nous recommandons...

Trousse de démarrage : 4 ampoules intelligentes E26 (75 W)

Ambiance blanche et colorés Hue

Trousse de démarrage : 4 ampoules intelligentes E26 (75 W)
Jusqu'à 1 100 lumens*
Lumière blanche et colorée
Commande instantanée à l’aide de Bluetooth
Pont Hue inclus

$249.99

$199.99

Bande lumineuse à dégradé 80 po

Ambiance blanche et colorés Hue

Bande lumineuse à dégradé 80 po
DEL intégrée
Commande Bluetooth avec l’application
Commande vocale* ou avec l’application
Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités

$199.99

$159.99

Éclairage extérieur Philips Hue

Je veux...

Obtenez un éclairage extérieur

Faites briller votre cour, votre porche ou votre terrasse. Avec cet éclairage intelligent ainsi configuré, vous pourrez installer des lumières intelligentes à l’extérieur de votre maison, que vous les branchiez à une source d’électricité ou que vous utilisiez la technologie « basse tension » pour les placer à n’importe quel endroit de votre espace.

Ce dont vous avez besoin
- Philips Hue Bridge ou Hue Bridge Pro
- Lumières extérieures Philips Hue
- Application Hue

Puis-je obtenir un éclairage extérieur sans Bridge?

Nous recommandons...

Ampoule intelligente PAR38-E26

Ambiance blanche et colorés Hue

Ampoule intelligente PAR38-E26
1 ampoule PAR38
Lumière blanche et colorée
Commande intelligente avec pont Hue*
À l’épreuve des intempéries

$79.99

$63.99

Projecteur extérieur Lily

Ambiance blanche et colorés Hue

Projecteur extérieur Lily
DEL intégrée
Ampoule blanche et colorée
Système à basse tension – unité de base
Commande intelligente avec pont Hue*

$349.99

$279.99

Projecteur d’extérieur Lily XL

Ambiance blanche et colorés Hue

Projecteur d’extérieur Lily XL
DEL intégrée
Ampoule blanche et colorée
Système à basse tension – rallonge
Commande intelligente avec pont Hue*

$169.99

$135.99

Bande lumineuse d’extérieur 80 po

Ambiance blanche et colorés Hue

Bande lumineuse d’extérieur 80 po
1 bande lumineuse de 80 po
1 bloc d’alimentation
Ampoule blanche et colorée

$149.99

$119.99

Applique murale d’extérieur Resonate

Ambiance blanche et colorés Hue

Applique murale d’extérieur Resonate
DEL intégrée
Ampoule blanche et colorée
Alimentation principale
Commande intelligente avec pont Hue*

$189.99

$151.99

Borne d’extérieur Calla

Ambiance blanche et colorés Hue

Borne d’extérieur Calla
Basse tension
Fini noir mat
104 x 252 mm
Bloc d’alimentation vendu séparément

$149.99

$119.99

Applique murale d’extérieur Appear

Ambiance blanche et colorés Hue

Applique murale d’extérieur Appear
DEL intégrée
Ampoule blanche et colorée
Alimentation principale
Commande intelligente avec pont Hue*

$179.99

$143.99

Éclairage mural d’extérieur Impress (basse tension)

Ambiance blanche et colorés Hue

Éclairage mural d’extérieur Impress (basse tension)
Basse tension
Fini noir mat
240 x 120 mm
Bloc d’alimentation vendu séparément

$169.99

Temporairement en rupture de stock

Système de sécurité Philips Hue

Je veux...

Mettre en place un système de sécurité

Obtenez un système de sécurité complet pour votre maison. Avec cette configuration, vous pourrez surveiller votre maison en temps réel avec des caméras de sécurité et des capteurs intelligents.

Ce que vous pouvez utiliser
- Philips Hue Bridge ou Hue Bridge Pro
- Lampes Philips Hue
- Caméras Hue Secure
- Capteurs de contact Hue Secure
- Hue MotionAware™

Comment puis-je créer une configuration Philips Hue Secure?

Nous recommandons...

Trousse de démarrage Secure avec capteurs de contact

Hue

Trousse de démarrage Secure avec capteurs de contact
Jusqu'à 1 055 lumens*
Ampoule blanche et colorée
Capteurs de contact inclus
Pont inclus

$399.99

$339.99

Article presque épuisé

Détecteur de mouvement

Hue

Détecteur de mouvement
Installation sans fil
Automatise vos lumières
Adapte l’éclairage au moment de la journée
S’installe n’importe où

$54.99

$43.99

Trousse de démarrage Secure avec caméra

Hue

Trousse de démarrage Secure avec caméra
Jusqu'à 1 055 lumens*
Ampoule blanche et colorée
Caméra et capteurs inclus
Pont inclus

$499.99

$409.99

Article presque épuisé

Capteur de contact Secure

Hue

Capteur de contact Secure
Installation sans fil
Automatise vos lumières
Longue de durée de vie de la pile
Se monte sur les portes et les fenêtres

$89.99

$71.99

Pont

Hue

Pont

Configuration simple
Commande intelligente
Ajoutez jusqu’à 50 lampes
Commande vocale

$69.99

$55.99

Projecteur Hue Secure avec caméra de Philips

Hue

Projecteur Hue Secure avec caméra de Philips
Chiffrement de bout en bout
Le projecteur s’allume lorsqu’un mouvement est détecté
Déclenche une alarme lumineuse
Fils connectés à l'électricité de la maison

$439.99

$339.99

Article presque épuisé

Caméra filaire Secure avec support de bureau

Hue

Caméra filaire Secure avec support de bureau
Chiffrement de bout en bout
Vidéo 1080 P HD
Se branche dans une prise
Support inclus

$209.99

$169.99

Éclairage de sommeil et éclairage de réveil Philips Hue

Je veux...

Obtenez un éclairage pour le sommeil et au réveil

Un éclairage intelligent pour un meilleur bien-être. Avec cette configuration d’éclairage intelligente, vous pourrez créer des automatisations de réveil et de mise en veille et utiliser la scène de lumière naturelle.

Ce dont vous avez besoin
- Philips Hue Bridge ou Hue Bridge Pro
- Lumières White Ambiance ou Hue White and Color Ambiance Philips Hue
- Application Hue

Puis-je bénéficier d’un éclairage de sommeil et de réveil sans Hue Bridge?

Nous recommandons...

Ampoule intelligente A19-E26 - 60 W (paquet de 2)

Ambiance blanche Hue

Ampoule intelligente A19-E26 - 60 W (paquet de 2)
Jusqu'à 806 lumens*
Lumière blanche chaude à froide
Commande instantanée à l’aide de Bluetooth
Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités

$49.99

$37.49

Trousse de démarrage : 3 ampoules intelligentes E26 (75 W) + bouton intelligent

Ambiance blanche et colorés Hue

Trousse de démarrage : 3 ampoules intelligentes E26 (75 W) + bouton intelligent
Jusqu'à 1 100 lumens*
Lumière blanche et colorée
Pont Hue inclus
Bouton intelligent inclus

$239.99

$179.99

Temporairement en rupture de stock

Ampoule intelligente E12 - flamme

Ambiance blanche et colorés Hue

Ampoule intelligente E12 - flamme
Ampoule blanche et colorée
Commande instantanée à l’aide de Bluetooth
Commande vocale* ou avec l’application
Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités

$59.99

$47.99

Ampoule intelligente A19-E26 - 60 W (paquet de 2)

Ambiance blanche et colorés Hue

Ampoule intelligente A19-E26 - 60 W (paquet de 2)
Jusqu'à 806 lumens*
Lumière blanche et colorée
Commande instantanée à l’aide de Bluetooth
Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités

$109.99

$82.49

Temporairement en rupture de stock

Lampe d’accentuation portative Go

Ambiance blanche et colorés Hue

Lampe d’accentuation portative Go
DEL et pile intégrées
Commande Bluetooth avec l’application
Commande vocale* ou avec l’application
Ajoutez le Hue bridge pour obtenir plus de fonctionnalités

$109.99

$87.99

Lampe de table Signe à dégradé de lumière

Ambiance blanche et colorés Hue

Lampe de table Signe à dégradé de lumière
Chêne
Commande Bluetooth avec l’application
Commande vocale* ou avec l’application
Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités

$319.99

$255.99

Article presque épuisé

Synchronisation des lampes Philips Hue avec la télévision

Je veux...

Synchroniser les lumières avec la télévision

Vous vous dites probablement : « Mais pourquoi aurais-je besoin de ça? ». Faites-nous confiance; vous verrez. Avec cette configuration d’éclairage intelligente, vous pourrez synchroniser vos lumières avec des émissions de télévision, des films ou des jeux sur console. 

Ce dont vous avez besoin
- Philips Hue Bridge ou Hue Bridge Pro
- Lumières d’ambiance Philips Hue White et couleur
- Hue sync box HDMI Philips Hue Play ou application Philips Hue Sync TV*
- Application Hue

*Le boîtier de synchronisation peut être utilisé avec n’importe quel téléviseur utilisant des appareils connectés via HDMI, tels qu’un décodeur, un appareil de streaming ou une console de jeu. L’application Sync TV est compatible avec certains téléviseurs Samsung et LG.

Puis-je synchroniser les lumières sur mon téléviseur sans dispositif Bridge?

Nous recommandons...

Bande lumineuse à dégradé Hue Play 65 po

Ambiance blanche et colorés Hue

Bande lumineuse à dégradé Hue Play 65 po
Conçu pour les téléviseurs de 65 à 70 po
Comprend une unité d’alimentation et des dispositifs de montage
Mélange d’ampoules blanches et colorées
Pont Hue et boîtier de synchronisation Hue requis

$319.99

$255.99

Philips Hue synchronise les lumières avec la musique

Je veux...

Synchronisez les lumières avec la musique

Faites bouger vos lumières au rythme. Cette configuration d’éclairage intelligent vous permet de synchroniser vos lumières avec de la musique.

Ce dont vous avez besoin
- Philips Hue Bridge ou Hue Bridge Pro
- Lumières d’ambiance Philips Hue White et couleur
- Boîtier de synchronisation HDMI Philips Hue Play (en option)*
- Application Hue

*Si vous disposez d’un compte Spotify, vous pouvez synchroniser de la musique directement depuis l’application Philips Hue. Si vous souhaitez synchroniser de la musique via un autre service, vous pouvez utiliser le boîtier de synchronisation Philips Hue Play HDMI. 

Puis-je synchroniser les lumières avec ma musique sans Hue Bridge?

Nous recommandons...

Trousse de démarrage : 4 ampoules intelligentes E26 (75 W)

Ambiance blanche et colorés Hue

Trousse de démarrage : 4 ampoules intelligentes E26 (75 W)
Jusqu'à 1 100 lumens*
Lumière blanche et colorée
Commande instantanée à l’aide de Bluetooth
Pont Hue inclus

$249.99

$199.99

Lampe d’accentuation portative Go

Ambiance blanche et colorés Hue

Lampe d’accentuation portative Go
DEL et pile intégrées
Commande Bluetooth avec l’application
Commande vocale* ou avec l’application
Ajoutez le Hue bridge pour obtenir plus de fonctionnalités

$109.99

$87.99

Lampe de table portative Hue Go

Ambiance blanche et colorés Hue

Lampe de table portative Hue Go
Fonctionne à l’intérieur et à l’extérieur
Commande avec Bluetooth
Commande vocale ou avec l’application
Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités

$199.99

$159.99

Synchronisation des lampes Philips Hue avec l’ordinateur

Je veux...

Synchroniser les lumières avec le PC

De quoi plaire aux joueurs. Avec cette configuration d’éclairage intelligente, vous pourrez synchroniser vos lumières avec n’importe quoi sur l’écran de votre ordinateur.

Ce dont vous avez besoin
- Philips Hue Bridge ou Hue Bridge Pro
- Lumières d’ambiance Philips Hue White et couleur
- Application de bureau Philips Hue Sync
- Application Hue

Puis-je synchroniser les lumières sur mon PC sans dispositif Bridge?

Nous recommandons...

Bande lumineuse à dégradé Play pour PC

BANDES LUMINEUSES

Bande lumineuse à dégradé Play pour PC
Conçu pour les moniteurs de 32 à 34 po
Comprend un bloc d’alimentation et des dispositifs de montage
Mélange d’ampoules blanches et colorées
Pont Hue requis

$219.99

$175.99

Article presque épuisé

Bande lumineuse à dégradé 80 po

Ambiance blanche et colorés Hue

Bande lumineuse à dégradé 80 po
DEL intégrée
Commande Bluetooth avec l’application
Commande vocale* ou avec l’application
Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités

$199.99

$159.99

Barre de lumière Play, paquet simple

Ambiance blanche et colorés Hue

Barre de lumière Play, paquet simple
DEL intégrée
Noir
Commande intelligente avec pont Hue*
Commande vocale*

$89.99

$71.99

Questions et réponses

Pourquoi certaines configurations nécessitent-elles le Philips Hue Bridge?

Que dois-je faire avec mes interrupteurs habituels?

Que se passe-t-il si quelqu’un éteint l’interrupteur? 

Puis-je commencer avec Bluetooth et ajouter un Bridge plus tard?

Qu’en est-il de mes lampes qui intègrent des lumières non intelligentes? 

Dois-je toujours utiliser l’application pour contrôler mes lumières?

Quelle est la différence entre un hub intelligent et un Bridge?

Par où commencer dans ma maison?

Dois-je être « technophile » pour utiliser des lampes intelligentes?

Que se passe-t-il si j’ai un gradateur physique au lieu d’un interrupteur d’éclairage?

Comment faire

Plongez au cœur du fonctionnement interne de Philips Hue.

Explorer
Application

Découvrez ce que vous pouvez faire avec notre application primée.

Explorer

* Lorsque les caractéristiques d’une ampoule affichent « Jusqu’à » un certain nombre de lumens, cela indique le flux lumineux maximal de l’ampoule. Le flux lumineux indique la luminosité d’une ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules Ambiance blanche ou ampoules Hue White and Color Ambiance). En savoir plus au sujet de la luminosité

