Ajoutez une pincée d’intelligence à l’éclairage de votre cuisine! Quels que soient vos goûts, Philips Hue vous aide à apporter un peu plus de saveur (et de couleur) à votre cuisine.
Lampes de cuisine : jour et nuit
Les lampes de cuisine connectées rendent la cuisine plus facile et plus agréable que jamais! Utilisez des tons clairs pour vous concentrer sur la création de votre plat et des tons chauds plus doux tout en savourant le repas.
Les meilleures lampes de cuisine pour un éclairage quotidien
Ambiance blanche et colorés Hue
Plafonnier intensif mince de 6 pouces
$79.99
Ambiance blanche et colorés Hue
Base Lightstrip Plus V4 de 80 po
$109.99
Ambiance blanche Hue
Plafonnier Being blanc
$294.99
Ambiance blanche et colorés Hue
Rallonge Lightstrip Plus V4 de 40 po
$49.99
Ambiance blanche et colorés Hue
Spot intelligent GU10 - (paquet de 2)
$134.99
Ambiance blanche et colorés Hue
Hue Play Gradient Lightstrip, 75 po et plus
$349.99
$244.99
Ambiance blanche et colorés Hue
Plafonnier à deux projecteurs Centris
$399.99
$299.99
Ambiance blanche Hue
Ampoule intelligente A19-E26 - 60 W (paquet de 2)
$199.99
$29.99
Ambiance blanche et colorés Hue
Bande lumineuse Play compacte à dégradé de lumière
$249.99
Éclairage de cuisine selon l’ambiance
Avec un éclairage de cuisine connecté, vous pouvez préparer le cœur de votre maison à tout. La lumière blanche éclatante vous aide à préparer un repas, tandis que des tons plus doux le transforment en un espace de divertissement parfait.
Inspiration en matière d’éclairage
Découvrez comment d'autres utilisent les lumières intelligentes Philips hue pour créer l'ambiance et partagez votre propre configuration sur Instagram avec le hashtag #philipshue.
Guide de l’éclairage connecté de la cuisine
Quelle couleur de lumière est la meilleure pour les cuisines?
Comment éclairer une cuisine sombre?
Quel est le meilleur éclairage pour un îlot de cuisine?
Plus d’idées d’éclairage de cuisine connectées
6 idées d’éclairage pour la cuisine
Les meilleures idées d’éclairage pour votre cuisine proposées par les experts de Hue. Égayez toutes les zones de votre cuisine pour vous aider à cuisiner, décorer, vous détendre et socialiser.
Guide de l’éclairage encastré de la cuisine
L’éclairage encastré convient à tous les types de cuisines. Vous avez besoin d’inspiration? Lisez notre guide sur la meilleure façon d’utiliser l’éclairage encastré dans votre cuisine.