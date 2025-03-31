Aide
Éclairage de cuisine

Éclairage de cuisine

Ajoutez une pincée d’intelligence à l’éclairage de votre cuisine! Quels que soient vos goûts, Philips Hue vous aide à apporter un peu plus de saveur (et de couleur) à votre cuisine.

Magasinez les lampes de cuisine
Cuisine moderne avec éclairage de cuisine blanc brillant

Lampes de cuisine : jour et nuit

Les lampes de cuisine connectées rendent la cuisine plus facile et plus agréable que jamais! Utilisez des tons clairs pour vous concentrer sur la création de votre plat et des tons chauds plus doux tout en savourant le repas.

Les meilleures lampes de cuisine pour un éclairage quotidien

Black Friday 2= -30%
Plafonnier intensif mince de 6 pouces

Ambiance blanche et colorés Hue

Plafonnier intensif mince de 6 pouces

DEL intégrée
Faible épaisseur pour les plafonds bas
Commande Bluetooth avec l’application
Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités

$79.99

Black Friday 2= -30%
Base Lightstrip Plus V4 de 80 po

Ambiance blanche et colorés Hue

Base Lightstrip Plus V4 de 80 po

Unité d’alimentation incluse
Commande instantanée à l’aide de Bluetooth
Commande vocale* ou avec l’application
Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités

$109.99

Plafonnier Being blanc

Ambiance blanche Hue

Plafonnier Being blanc

DEL intégrée
Commande instantanée à l’aide de Bluetooth
Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités

$294.99

Black Friday 2= -30%
Rallonge Lightstrip Plus V4 de 40 po

Ambiance blanche et colorés Hue

Rallonge Lightstrip Plus V4 de 40 po

DEL intégrée
Commande instantanée à l’aide de Bluetooth
Commande vocale* ou avec l’application
Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités

$49.99

Black Friday 2= -30%
Spot intelligent GU10 - (paquet de 2)

Ambiance blanche et colorés Hue

Spot intelligent GU10 - (paquet de 2)

Ampoule blanche et colorée
Jusqu’à 450 lumens
Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités

$134.99

-30%
Hue Play Gradient Lightstrip, 75 po et plus

Ambiance blanche et colorés Hue

Hue Play Gradient Lightstrip, 75 po et plus

Conçu pour les téléviseurs de 75 po et plus
Comprend une unité d’alimentation et des dispositifs de montage
Mélange d’ampoules blanches et colorées
Pont Hue et boîtier de synchronisation Hue requis

$349.99

$244.99

Vente
Plafonnier à deux projecteurs Centris

Ambiance blanche et colorés Hue

Plafonnier à deux projecteurs Centris

DEL intégrée
Commande Bluetooth avec l’application
Commande vocale* ou avec l’application
Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités

$399.99

$299.99

Temporairement en rupture de stock

-40%
Ampoule intelligente A19-E26 - 60 W (paquet de 2)

Ambiance blanche Hue

Ampoule intelligente A19-E26 - 60 W (paquet de 2)

Jusqu'à 806 lumens*
Lumière blanche chaude à froide
Commande instantanée à l’aide de Bluetooth
Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités

$199.99

$29.99

Temporairement en rupture de stock

Bande lumineuse Play compacte à dégradé de lumière

Ambiance blanche et colorés Hue

Bande lumineuse Play compacte à dégradé de lumière

Conçu pour les téléviseurs de 40 à 55 po
Comprend un bloc d’alimentation
Mélange d’ampoules blanches et colorées
Pont Hue et boîtier de synchronisation Hue requis

$249.99

Magasinez toutes les lampes de cuisine
Cuisine moderne éclairée avec éclairage sur rail

Éclairage de cuisine selon l’ambiance

Avec un éclairage de cuisine connecté, vous pouvez préparer le cœur de votre maison à tout. La lumière blanche éclatante vous aide à préparer un repas, tandis que des tons plus doux le transforment en un espace de divertissement parfait.

image by janarts containing Furniture, Countertop, Property, Cabinetry, Table

Inspiration en matière d’éclairage

Découvrez comment d'autres utilisent les lumières intelligentes Philips hue pour créer l'ambiance et partagez votre propre configuration sur Instagram avec le hashtag #philipshue.

image by janarts containing Furniture, Countertop, Property, Cabinetry, Table

@janarts

image by huisje_azul containing Window, Cabinetry, Light, Sink, Wood

@huisje_azul

image by inciyuyucu containing Plant, Property, Table, Wood, Houseplant

@inciyuyucu

image by snaideroamsterdam containing Furniture, Table, Building, Cabinetry, Plant

@snaideroamsterdam

image by anonymous containing Furniture, Purple, Light, Chair, Interior design

@airtibo

image by anonymous containing Table, Furniture, Property, Chair, Couch

@living_in_ladepladsen

image by anonymous containing Cabinetry, Property, Furniture, Building, Countertop

@luckyenki

Guide de l’éclairage connecté de la cuisine

Quelle couleur de lumière est la meilleure pour les cuisines?

Comment éclairer une cuisine sombre?

Quel est le meilleur éclairage pour un îlot de cuisine?

Plus d’idées d’éclairage de cuisine connectées

6 idées d’éclairage pour la cuisine

6 idées d’éclairage pour la cuisine

Les meilleures idées d’éclairage pour votre cuisine proposées par les experts de Hue. Égayez toutes les zones de votre cuisine pour vous aider à cuisiner, décorer, vous détendre et socialiser.

Explorez plus d’idées d’éclairage de cuisine
Guide de l’éclairage encastré de la cuisine

Guide de l’éclairage encastré de la cuisine

L’éclairage encastré convient à tous les types de cuisines. Vous avez besoin d’inspiration? Lisez notre guide sur la meilleure façon d’utiliser l’éclairage encastré dans votre cuisine.

Explorez plus de conseils d’éclairage encastré de cuisine

Explorer d’autres salles

Living room lighting

Bedroom lighting

Produits pour la maison intelligente

Éclairage de la salle à manger

Éclairage de bureau à domicile

Éclairage de jardin et lumières de porche intelligentes
  • Pay with Klarna
  • Apple pay
  • Google pay