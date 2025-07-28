Aide
Packs d’éclairage LED

Ensembles d’éclairage intelligent

Que vous ajoutiez un élément à votre collection d’éclairage intelligent ou que vous débutiez la vôtre, vous pouvez utiliser ces ensembles Philips Hue soigneusement sélectionnés, incluant notamment les ensembles Philips Hue Bridge, pour apporter un éclairage à DEL intelligent à n’importe quel coin de votre maison.

Blanc chaud à froid

Blanc chaud à froid

(1)

Lumière colorée

Lumière colorée

(3)

Gradient

Gradient

(2)

Vente
Gros plan de l’avant de Pack : Prise intelligente pack de 3

Pack : Prise intelligente pack de 3
Hue Bridge activé
Ajoutez n'importe quelle lampe à votre système Hue
Contrôle instantané via Bluetooth
Contrôle avec l'application ou la voix*

104,97 $

94,47 $

Vente
Gros plan de l’avant de Pack : GU10 white and color ambiance pack de 6

Pack : GU10 white and color ambiance pack de 6
Durée de vie de ±10 ans
Gradation instantanée sans fil
Compatible Bluetooth et Hue Bridge
Lumière blanche et couleur

119,97 $

107,97 $

Vente
Gros plan de l’avant de Bundle: 4x Secure contact sensors + 2x motion sensors + Bridge

Bundle: 4x Secure contact sensors + 2x motion sensors + Bridge
Bridge included
Four Secure contact sensors
Two Indoor sensor
Control with the Philips Hue app

359,95 $

305,96 $

Vente
Gros plan de l’avant de Bundle: 3x Secure contact sensors + 1x motion sensors + Bridge

Bundle: 3x Secure contact sensors + 1x motion sensors + Bridge
Bridge included
Three Secure contact sensors
One Indoor sensor
Control with the Philips Hue app

264,96 $

225,22 $

Vente
Gros plan de l’avant de Pack : Dimmer switch pack de 3

Pack : Dimmer switch pack de 3
Installation sans fil
Gradation en douceur
Alimentée par batterie
Installez-le où vous le souhaitez

289,98 $

260,98 $

Vente
Gros plan de l’avant de Pack : GU10 white ambiance pack de 6

Pack : GU10 white ambiance pack de 6
Durée de vie ±10 ans
Gradation instantanée sans fil
Compatible Bluetooth et Hue Bridge
Lumière blanche froide à chaude

404,97 $

364,47 $

-10 %
Gros plan de l’avant de Podium pack : Hue Play light bars + lightstrip

Podium pack : Hue Play light bars + lightstrip
Lumière blanche et colorée
Fait pour la télévision
Hue Bridge requis (Play)

299,98 $

269,98 $

-15 %
Gros plan de l’avant de Endurance pack : Lightstrip Plus 80 po + Dimmer switch + Bridge

Endurance pack : Lightstrip Plus 80 po + Dimmer switch + Bridge
Lightstrip Plus 80 po
Dimmer Switch personnalisable
Installation facile avec l'application !
Accès à de nombreuses fonctionnalités supplémentaires

214,97 $

182,72 $

Vente
Gros plan de l’avant de Bundle: 4x Secure contact sensors + 2x motion sensors

Bundle: 4x Secure contact sensors + 2x motion sensors
 Two Secure contact sensors
Two indoor sensors
Control with the Philips Hue app
*requires Hue Bridge

289,96 $

260,96 $

Gros plan de l’avant de Bundle: 3x Secure battery camera

Bundle: 3x Secure battery camera
End-to-end encryption
1080P HD video
Battery powered
Wall mount included

689,97 $

Vente
Gros plan de l’avant de Bundle: 3x Secure wired camera

Bundle: 3x Secure wired camera
End-to-end encryption
1080P HD video
Plugs in to outlet
Wall mount included

554,97 $

Presque épuisé

Vente
Gros plan de l’avant de Pack : Gradient Lightstrip + extension

Pack : Gradient Lightstrip + extension
Diffuse plusieurs couleurs de lumière simultanément
Bloc d’alimentation fourni
Commande via Bluetooth ou Bridge
Bande lumineuse de base de 80 po + 40 po d'extension

239,97 $

215,97 $

Guide des ensembles d’éclairage intelligent

Existe-t-il des ensembles Philips Hue Bridge?

Qu’est-ce qui est compris dans un ensemble d’éclairage?

En savoir plus sur les packs d’éclairage LED connecté

Qu’est-ce que l’éclairage intelligent?

Apprenez à connaître l’éclairage connecté, ce que c’est, comment ça fonctionne, et plus encore à grâce à ce guide pratique.
Ampoules LED à couleurs changeantes dans les packs d’éclairage Hue

Cinq façons d’utiliser des ampoules à couleurs changeantes

Obtenez des conseils pour utiliser des lumières de couleur pour vous aider à mettre à niveau n’importe quelle pièce de votre maison.

* Lorsque les caractéristiques d’une ampoule affichent « Jusqu’à » un certain nombre de lumens, cela indique le flux lumineux maximal de l’ampoule. Le flux lumineux indique la luminosité d’une ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules Ambiance blanche ou ampoules Hue White and Color Ambiance). En savoir plus au sujet de la luminosité

