Ensembles d’éclairage intelligent

Que vous ajoutiez un élément à votre collection d’éclairage intelligent ou que vous débutiez la vôtre, vous pouvez utiliser ces ensembles Philips Hue soigneusement sélectionnés, incluant notamment les ensembles Philips Hue Bridge, pour apporter un éclairage à DEL intelligent à n’importe quel coin de votre maison.
14 produits
Vente
Pack : Prise intelligente pack de 3
Hue Bridge activé
Ajoutez n'importe quelle lampe à votre système Hue
Contrôle instantané via Bluetooth
Contrôle avec l'application ou la voix*
104,97 $
94,47 $
Vente
Pack : GU10 white and color ambiance pack de 6
Durée de vie de ±10 ans
Gradation instantanée sans fil
Compatible Bluetooth et Hue Bridge
Lumière blanche et couleur
119,97 $
107,97 $
Vente
Bundle: 4x Secure contact sensors + 2x motion sensors + Bridge
Bridge included
Four Secure contact sensors
Two Indoor sensor
Control with the Philips Hue app
359,95 $
305,96 $
Vente
Bundle: 3x Secure contact sensors + 1x motion sensors + Bridge
Bridge included
Three Secure contact sensors
One Indoor sensor
Control with the Philips Hue app
264,96 $
225,22 $
Vente
Pack : Dimmer switch pack de 3
Installation sans fil
Gradation en douceur
Alimentée par batterie
Installez-le où vous le souhaitez
289,98 $
260,98 $
Vente
Pack : GU10 white ambiance pack de 6
Durée de vie ±10 ans
Gradation instantanée sans fil
Compatible Bluetooth et Hue Bridge
Lumière blanche froide à chaude
404,97 $
364,47 $
-10 %
Podium pack : Hue Play light bars + lightstrip
Lumière blanche et colorée
Fait pour la télévision
Hue Bridge requis (Play)
299,98 $
269,98 $
-15 %
Endurance pack : Lightstrip Plus 80 po + Dimmer switch + Bridge
Lightstrip Plus 80 po
Dimmer Switch personnalisable
Installation facile avec l'application !
Accès à de nombreuses fonctionnalités supplémentaires
214,97 $
182,72 $
Vente
Bundle: 4x Secure contact sensors + 2x motion sensors
Two Secure contact sensors
Two indoor sensors
Control with the Philips Hue app
*requires Hue Bridge
289,96 $
260,96 $
Bundle: 3x Secure battery camera
End-to-end encryption
1080P HD video
Battery powered
Wall mount included
689,97 $
Vente
Bundle: 3x Secure wired camera
End-to-end encryption
1080P HD video
Plugs in to outlet
Wall mount included
554,97 $
Vente
Pack : Gradient Lightstrip + extension
Diffuse plusieurs couleurs de lumière simultanément
Bloc d’alimentation fourni
Commande via Bluetooth ou Bridge
Bande lumineuse de base de 80 po + 40 po d'extension
239,97 $
215,97 $
Guide des ensembles d’éclairage intelligent
Existe-t-il des ensembles Philips Hue Bridge?
Existe-t-il des ensembles Philips Hue Bridge?
Qu’est-ce qui est compris dans un ensemble d’éclairage?
Qu’est-ce qui est compris dans un ensemble d’éclairage?
En savoir plus sur les packs d’éclairage LED connecté
* Lorsque les caractéristiques d’une ampoule affichent « Jusqu’à » un certain nombre de lumens, cela indique le flux lumineux maximal de l’ampoule. Le flux lumineux indique la luminosité d’une ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules Ambiance blanche ou ampoules Hue White and Color Ambiance). En savoir plus au sujet de la luminosité.