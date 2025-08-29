Découvrez à quel point une maison intelligente Hue est avancée, tout en étant facile à configurer et à utiliser.
Les bases
Tout ce qui est "intelligent" doit pouvoir recevoir des instructions. Les lumières intelligentes Hue utilisent Zigbee ou Bluetooth pour communiquer, selon que vous disposez ou non d’un Bridge.
Avec Bridge
Les dispositifs Bridge et Bridge Pro sont des concentrateurs intelligents qui se connectent à votre routeur pour établir un réseau Zigbee. Une fois vos lumières installées, elles peuvent communiquer avec le Bridge ainsi qu’entre elles.
Chaque luminaire est un répéteur du signal, ce qui signifie que vous pouvez étendre le réseau en ajoutant des luminaires. C’est ce qu’on appelle un réseau maillé.
Sans Bridge
Si tu ne veux pas de concentrateur intelligent, tu peux utiliser le Bluetooth. De cette façon, tu utilises ton appareil mobile pour communiquer directement avec les lumières.
Lorsque tu (et ton appareil) te déplaces, le réseau se déplace avec toi. C’est pourquoi il y a une limite quant à la distance à laquelle vous pouvez vous trouver de vos lumières.
Bluetooth, Bridge et Bridge Pro
Voici ce que vous obtenez avec chaque type de système : Bluetooth, Bridge ou Bridge Pro.
Application de commande
L’application Hue est votre centre de commande. La configuration guidée prépare votre système : appuyez pour contrôler instantanément vos lumières, créer des automatisations et bien plus encore.
Créez des réglages récurrents pour vos lumières et votre système de sécurité.
Synchronisez vos lumières avec la télévision, les jeux et la musique.
Obtenez une vue d’ensemble de votre système de sécurité.
Gère les autorisations des utilisateurs, l’accès des tiers, et plus encore.
La technologie
Beauté et intelligence. Toutes nos ampoules, lampes et effets lumineux font l’objet de recherches et sont conçus à notre siège aux Pays-Bas.
Un éclairage de qualité professionnelle pour votre maison avec une correspondance précise des couleurs pour toutes vos lampes intelligentes. Obtenez des couleurs saturées profondes, des pastels doux et des nuances de lumière blanche sans aucune variation de couleur entre les ampoules, les lampes et les luminaires.
Température de couleur : 2700 K
Une lumière blanche et douce qui est agréable pour les yeux.
Température de couleur : 2200-6500 K
Toutes les nuances de lumière blanche, de l’orange chaud au bleu froid.
Température de couleur : 2 200–6 500 K
+16 millions de couleurs
Toutes les nuances de lumière blanche et de couleur.
Température de couleur : 2 200–6 500 K +16 millions de couleurs
Elles sont considérées comme des lumières RGBWWIC, ce qui signifie qu’elles peuvent produire plusieurs couleurs simultanément.
En quoi Hue est-elle différente? Les lumières à dégradé Hue sont contrôlées par des groupes de DEL plutôt qu’individuellement, de sorte que vous obtenez toujours un mélange de couleurs uniforme et progressif.
Notre conception innovante de diodes électroluminescentes disposées avec précision projette la couleur comme aucune autre lumière.
Faites entrer la lumière du jour à l’intérieur grâce à la lumière blanche réglable à spectre complet. Profite de la plus large gamme de tons blancs, des teintes ambrées les plus chaudes des flammes de bougies aux blancs froids les plus nets du ciel bleu naturel.
Optez pour la veilleuse la plus douce grâce à une gradation ultra-basse. Diminue l’intensité de tes lumières à seulement 0,2 % de leur luminosité totale.
* Lorsque les caractéristiques d’une ampoule affichent « Jusqu’à » un certain nombre de lumens, cela indique le flux lumineux maximal de l’ampoule. Le flux lumineux indique la luminosité d’une ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules Ambiance blanche ou ampoules Hue White and Color Ambiance). En savoir plus au sujet de la luminosité.