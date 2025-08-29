Aide

Mode de fonctionnement de Hue

Découvrez à quel point une maison intelligente Hue est avancée, tout en étant facile à configurer et à utiliser.

 

Les bases
Bluetooth ou Bridge
Application de commande
Technologie à DEL

Les bases

Les lumières intelligentes communiquent

Tout ce qui est "intelligent" doit pouvoir recevoir des instructions. Les lumières intelligentes Hue utilisent Zigbee ou Bluetooth pour communiquer, selon que vous disposez ou non d’un Bridge.

Technologie Zigbee avec lumières intelligentes

Avec Bridge

Zigbee

Les dispositifs Bridge et Bridge Pro sont des concentrateurs intelligents qui se connectent à votre routeur pour établir un réseau Zigbee. Une fois vos lumières installées, elles peuvent communiquer avec le Bridge ainsi qu’entre elles.

Chaque luminaire est un répéteur du signal, ce qui signifie que vous pouvez étendre le réseau en ajoutant des luminaires. C’est ce qu’on appelle un réseau maillé.

Voir toutes les fonctionnalités

Pourquoi le Bridge doit-il être branché sur mon routeur?

Les lumières Hue ralentiront-elles mon Wi-Fi?

Mes lumières fonctionneront-elles même lorsque ma connexion Internet est coupée? 

Technologie Bluetooth avec lumières intelligentes

Sans Bridge

Bluetooth

Si tu ne veux pas de concentrateur intelligent, tu peux utiliser le Bluetooth. De cette façon, tu utilises ton appareil mobile pour communiquer directement avec les lumières.

Lorsque tu (et ton appareil) te déplaces, le réseau se déplace avec toi. C’est pourquoi il y a une limite quant à la distance à laquelle vous pouvez vous trouver de vos lumières.

Comparez le Bridge et Bluetooth

Si je commence avec Bluetooth, puis-je ajouter un Bridge plus tard?

Comment puis-je savoir quelles lumières Hue sont compatibles avec Bluetooth?

Bluetooth, Bridge et Bridge Pro

Comparer les systèmes Hue

Voici ce que vous obtenez avec chaque type de système : Bluetooth, Bridge ou Bridge Pro.

Bluetooth

Explorer le Bluetooth

Bridge

Magasinez le Bridge

Hue Bridge Pro

Magasinez le Bridge Pro

Protocole de communication : Comment nos appareils "parlent" entre eux.

Communication Bluetooth
Réseau maillé Zigbee
Réseau maillé Zigbee

Portée : Distance de connectivité

In-room
Full-home
Full-home

Nombre maximum de lampes prises en charge

10
50
150+

Nombre maximum d’accessoires pris en charge

10
12
50+

Puce : conçue pour des réponses ultra-rapides

Hue Engine: ARM M class wireless SOC
Hue Chip: MiPs 24kc based processor
Hue Chip Pro: Quad A35

GPU : Construit pour exécuter des algorithmes complexes et prendre en charge les applications d’IA.

ARM Mali-G31 MP2

Commande à l’aide d’une application : iOS et Android

Fonctionne avec : Intégrez en toute transparence vos lampes à votre maison intelligente

Alexa, Google Home
Alexa, Google Home, Apple Home, Samsung SmartThings, Matter
Alexa, Google Home, Apple Home, Samsung SmartThings, Matter

Commande vocale : Les lampes sont-elles compatibles avec les partenariats de commande vocale?

Limitée

Contrôle à distance : avec une connexion Internet

Créez des automatisations : Programmez vos lumières en fonction de vos habitudes

Limitée

Hue Sync : Synchronisez vos lumières avec vos émissions de télévision, votre musique, vos jeux et Hue Secure

Hue MotionAware™ : Utilise les lumières comme des détecteurs de mouvement.

Protection du système de sécurité Zigbee

Chiffrement AES à 128 bits
Chiffrement AES à 128 bits
Cryptage amélioré AES-128 bit à l’aide du Zigbee Trust Center
Application Philips Hue pour contrôler vos lampes à DEL intelligentes

Application de commande

Contrôle de la maison intelligente

L’application Hue est votre centre de commande. La configuration guidée prépare votre système : appuyez pour contrôler instantanément vos lumières, créer des automatisations et bien plus encore.

Explorer l’application
Automatisations

Automatisations

Créez des réglages récurrents pour vos lumières et votre système de sécurité.

 

 

Synchronisation

Synchronisation

Synchronisez vos lumières avec la télévision, les jeux et la musique.

 

 

Protégez votre maison

Centre de sécurité

Obtenez une vue d’ensemble de votre système de sécurité.

 

 

Personnalisation

Comptes

Gère les autorisations des utilisateurs, l’accès des tiers, et plus encore.

 

 

La technologie

Notre éclairage LED

Beauté et intelligence. Toutes nos ampoules, lampes et effets lumineux font l’objet de recherches et sont conçus à notre siège aux Pays-Bas.

 

Chromasync
Chromasync

Chromasync™

Un éclairage de qualité professionnelle pour votre maison avec une correspondance précise des couleurs pour toutes vos lampes intelligentes. Obtenez des couleurs saturées profondes, des pastels doux et des nuances de lumière blanche sans aucune variation de couleur entre les ampoules, les lampes et les luminaires.

 

 

Une lampe de chevet qui brille d’une lumière blanche douce et intelligente.

Blanche

Température de couleur : 2700 K

Une lumière blanche et douce qui est agréable pour les yeux. 

Une lampe de chevet qui brille dans un ton orange chaud de lumière intelligente.

Ambiance blanche

Température de couleur : 2200-6500 K

Toutes les nuances de lumière blanche, de l’orange chaud au bleu froid.

Une lampe de chevet qui brille dans un doux ton rose de lumière intelligente.

Ambiance blanche et colorée Hue

Température de couleur : 2 200–6 500 K 
+16 millions de couleurs 

Toutes les nuances de lumière blanche et de couleur.

 

 

Un tube lumineux à dégradé Hue éclairant un mur avec un mélange de tons bleus, roses, violets et jaunes de lumière intelligente.
Gradient

Gradient

Température de couleur : 2 200–6 500 K +16 millions de couleurs  

Elles sont considérées comme des lumières RGBWWIC, ce qui signifie qu’elles peuvent produire plusieurs couleurs simultanément. 

En quoi Hue est-elle différente? Les lumières à dégradé Hue sont contrôlées par des groupes de DEL plutôt qu’individuellement, de sorte que vous obtenez toujours un mélange de couleurs uniforme et progressif.

Un mur de chambre à coucher éclairé par un subtil mélange de tons bleus et roses de lumière intelligente.

ColorCast™

Notre conception innovante de diodes électroluminescentes disposées avec précision projette la couleur comme aucune autre lumière.

Une ampoule intelligente Hue diffusant une lumière réglable blanc chaud.
Réveillez-vous

Lumière du jour à spectre complet

Faites entrer la lumière du jour à l’intérieur grâce à la lumière blanche réglable à spectre complet. Profite de la plus large gamme de tons blancs, des teintes ambrées les plus chaudes des flammes de bougies aux blancs froids les plus nets du ciel bleu naturel.

Une lampe de chevet Hue Twilight brillant d’une lumière intelligente blanc chaud à gradation ultra-basse.
gradation profonde

Gradation ultra-basse

Optez pour la veilleuse la plus douce grâce à une gradation ultra-basse. Diminue l’intensité de tes lumières à seulement 0,2 % de leur luminosité totale.

