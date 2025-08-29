Les dispositifs Bridge et Bridge Pro sont des concentrateurs intelligents qui se connectent à votre routeur pour établir un réseau Zigbee. Une fois vos lumières installées, elles peuvent communiquer avec le Bridge ainsi qu’entre elles.

Chaque luminaire est un répéteur du signal, ce qui signifie que vous pouvez étendre le réseau en ajoutant des luminaires. C’est ce qu’on appelle un réseau maillé.

