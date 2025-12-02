Aide
Éclairage de la salle à manger

Qu’il s’agisse d’un souper romantique, d’une réunion de famille ou d’une journée de travail à domicile, Philips Hue propose des lampes de salle à manger intelligents qui peuvent s’adapter à toutes les occasions.

Lampes de salle à manger : transformez les repas
Transformez les repas avec les lampes de salle à manger

Envie de l’ambiance d’un restaurant chez vous? Rendez le souper aussi intime ou animé que vous le souhaitez d’une simple pression sur la Philips Hue app. Définissez des tons chauds et confortables pour un repas en semaine ou optez pour des couleurs vives et amusantes lors d’une soirée entre amis.

Meilleures lampes de salle à manger pour un éclairage d'ambiance

Vous aimerez peut-être aussi...

Nouveau
Guirlandes lumineuses Festavia

Ambiance blanche et colorés Hue

Guirlandes lumineuses Festavia

Créez un dégradé de couleurs
100 DEL de couleur intellligentes
Cordon de 26 pieds
Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur

$169.99

Temporairement en rupture de stock

Ampoule intelligente A19-E26 Essentiel – 800 lm – 8,8 W – paquet de 3

Ambiance blanche et colorés Hue

Ampoule intelligente A19-E26 Essentiel – 800 lm – 8,8 W – paquet de 3

Jusqu’à 800 lumens
Lumière blanche Essentiel
Faible gradation jusqu’à 2 %​
Couleur Essentiel ​

$69.99

Vente
Spot intelligent GU10 - (paquet de 2)

Hue White

Spot intelligent GU10 - (paquet de 2)

Lumière blanche chaude
Jusqu’à 450 lumens
Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités

$54.99

$20.00

Gradateur (dernier modèle)

Hue

Gradateur (dernier modèle)

Installation sans fil
Alimentation par pile
Accès facile aux scènes d’éclairage
Utilisation comme télécommande

$34.99

Ampoule intelligente A21-E26 – 1 600

Ambiance blanche et colorés Hue

Ampoule intelligente A21-E26 – 1 600

Jusqu’à 1 600 lumens
Lumière du jour à spectre complet
Gradation ultra-basse 0,2 %
Couleur de précision Chromasync™

$74.99

Commutateur à cadran Tap

Hue

Commutateur à cadran Tap

Installation sans fil
Alimentation par pile
Accès facile aux scènes d’éclairage
Utilisation comme télécommande

$69.99

Trousse de démarrage : 4 ampoules intelligentes E26 (75 W)

Ambiance blanche et colorés Hue

Trousse de démarrage : 4 ampoules intelligentes E26 (75 W)

Jusqu'à 1 100 lumens*
Lumière blanche et colorée
Commande instantanée à l’aide de Bluetooth
Pont Hue inclus

$249.99

Ampoule intelligente E12 - flamme

Ambiance blanche et colorés Hue

Ampoule intelligente E12 - flamme

Ampoule blanche et colorée
Commande instantanée à l’aide de Bluetooth
Commande vocale* ou avec l’application
Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités

$59.99

Spot intelligent GU10 - (paquet de 2)

Ambiance blanche et colorés Hue

Spot intelligent GU10 - (paquet de 2)

Ampoule blanche et colorée
Jusqu’à 450 lumens
Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités

$134.99

Bande lumineuse OmniGlow 10 pi

BANDES LUMINEUSES

Bande lumineuse OmniGlow 10 pi

2700 lumens
Technologie OmniGlow pour des effets lumineux doux
Lumière directe et indirecte
Blanc très vif et authentique

$199.99

Temporairement en rupture de stock

Bande lumineuse Solo de 3 mètres (10 pieds)

BANDES LUMINEUSES

Bande lumineuse Solo de 3 mètres (10 pieds)

Pliable, taillable et non extensible
Tenez les rênes grâce à notre application primée
DEL RVB et Blanc chaud et jusqu'à 1 700 lumens
10 pi

$99.99

Bouton intelligent

Bouton intelligent

Bouton intelligent

Alimentation par batterie
45 mm
Conception Matt
Fixation magnétique ou avec support

$39.99

Ampoule intelligente A19-E26 – 810

Ambiance blanche et colorés Hue

Ampoule intelligente A19-E26 – 810

Jusqu’à 810 lumens
Lumière du jour à spectre complet
Gradation ultra-basse 0,2 %
Couleur de précision Chromasync™

$109.99

Base Lightstrip Plus V4 de 80 po

Ambiance blanche et colorés Hue

Base Lightstrip Plus V4 de 80 po

Unité d’alimentation incluse
Commande instantanée à l’aide de Bluetooth
Commande vocale* ou avec l’application
Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités

$109.99

Ampoule intelligente A60-E26 – 1 100

Ambiance blanche et colorés Hue

Ampoule intelligente A60-E26 – 1 100

Jusqu’à 1 100 lumens
Lumière du jour à spectre complet
Gradation ultra-basse 0,2 %
Couleur de précision Chromasync™

$64.99

Éclairage de la salle à manger pour se divertir
Éclairage de la salle à manger pour se divertir

Éclairez votre salle à manger pour se divertir

Chaque réunion a besoin de la bande son parfaite, et avec Philips Hue, vous pouvez faire danser les lumières de votre salle à manger au rythme de la musique.

Les meilleures lampes de salle à manger pour se divertir

Nouveau
Lampe sur pied Signe à dégradé de lumière

Ambiance blanche et colorés Hue

Lampe sur pied Signe à dégradé de lumière

Blanche
Commande Bluetooth avec l’application
Commande vocale* ou avec l’application
Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités

$399.99

Plafonnier intensif de 5 ou 6 po

Ambiance blanche Hue

Plafonnier intensif de 5 ou 6 po

Convient à des trous de 5 ou 6 pouces
Comprend un adaptateur de culot E26
1 100 lumens
Lumière blanche chaude à froide

$44.99

Temporairement en rupture de stock

Plafonnier Being

Ambiance blanche Hue

Plafonnier Being

DEL intégrée
Commande instantanée à l’aide de Bluetooth
Commande vocale* ou avec l’application
Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités
Gradateur (dernier modèle)

Hue

Gradateur (dernier modèle)

Installation sans fil
Alimentation par pile
Accès facile aux scènes d’éclairage
Utilisation comme télécommande

$34.99

Inspiration en matière d'éclairage

Inspiration en matière d’éclairage

Découvrez comment d'autres utilisent les lumières intelligentes Philips hue pour créer l'ambiance et partagez votre propre configuration sur Instagram avec le hashtag #philipshue.

image by anonymous containing Table, Furniture, Computer, Laptop, Personal computer

@kimiefalk

image by dutchguy84 containing Table, Furniture, White, Building, Wood

@dutchguy84

image by anonymous containing Table, Property, Furniture, Chair, Building

@derby.shire.home

image by anonymous containing Plant, Furniture, Table, Chair, Lighting

@ingbertsen

image by Wouter van Foeken containing Table, Furniture, Property, Building, Decoration

@Wouter van Foeken

image by anonymous containing Table, Furniture, Property, Light, Wood

@klusjesmam

image by myhomeofzodiac containing Table, Furniture, Window blind, Window, Houseplant

@myhomeofzodiac

image by nyifaget containing Property, Window, Furniture, Blue, Building

@nyifaget

Guide de l’éclairage de la salle à manger

Quelle couleur de lumière convient le mieux aux salles à manger?

Quelle doit être la hauteur d’un luminaire de salle à manger au-dessus d’une table?

Les lumières de la salle à manger et de la cuisine devraient-elles correspondre?

Plus d’idées d’éclairage de salle à manger connectées

Conseils d’éclairage sous les armoires

Conseils d’éclairage sous les armoires

L’éclairage sous les armoires est une façon élégante d’ajouter une ambiance et de fournir un éclairage de travail. Découvrez comment utiliser au mieux les bandes lumineuses LED sous vos armoires.

Explorez les idées d'éclairage sous les armoires
Comment l’éclairage connecté peut transformer votre expérience de salle à manger

Comment l’éclairage connecté peut transformer votre expérience de salle à manger

Vous êtes-vous déjà demandé ce qu’est l’éclairage intelligent? Voici un aperçu simple du fonctionnement des lumières intelligentes et de ce que vous pouvez en faire.

Explorez les solutions d’éclairage connecté

Explorez d’autres salles

Living room lighting

Bedroom lighting

Éclairage de cuisine
Éclairage pour salle de bains

Smart home products

Éclairage pour salle de bains

Éclairage de bureau à domicile

Éclairage de jardin et lumières de porche intelligentes
