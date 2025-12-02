Qu’il s’agisse d’un souper romantique, d’une réunion de famille ou d’une journée de travail à domicile, Philips Hue propose des lampes de salle à manger intelligents qui peuvent s’adapter à toutes les occasions.
Transformez les repas avec les lampes de salle à manger
Envie de l’ambiance d’un restaurant chez vous? Rendez le souper aussi intime ou animé que vous le souhaitez d’une simple pression sur la Philips Hue app. Définissez des tons chauds et confortables pour un repas en semaine ou optez pour des couleurs vives et amusantes lors d’une soirée entre amis.
Meilleures lampes de salle à manger pour un éclairage d’ambiance
Éclairez votre salle à manger pour se divertir
Chaque réunion a besoin de la bande son parfaite, et avec Philips Hue, vous pouvez faire danser les lumières de votre salle à manger au rythme de la musique.
Les meilleures lampes de salle à manger pour se divertir
Ambiance blanche et colorés Hue
Lampe sur pied Signe à dégradé de lumière
$399.99
Ambiance blanche Hue
Plafonnier intensif de 5 ou 6 po
$44.99
Ambiance blanche Hue
Plafonnier Being
Hue
Gradateur (dernier modèle)
$34.99
Inspiration en matière d’éclairage
Découvrez comment d'autres utilisent les lumières intelligentes Philips hue pour créer l'ambiance et partagez votre propre configuration sur Instagram avec le hashtag #philipshue.
@kimiefalk
@dutchguy84
@derby.shire.home
@ingbertsen
@Wouter van Foeken
@klusjesmam
@myhomeofzodiac
@nyifaget
Guide de l’éclairage de la salle à manger
Quelle couleur de lumière convient le mieux aux salles à manger?
Quelle doit être la hauteur d’un luminaire de salle à manger au-dessus d’une table?
Les lumières de la salle à manger et de la cuisine devraient-elles correspondre?
Les lumières de la salle à manger et de la cuisine devraient-elles correspondre?
