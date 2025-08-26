Avec Philips Hue, vous n’obtiendrez pas seulement des fonctionnalités intelligentes, mais aussi une configuration de maison intelligente qui fonctionne ensemble de manière transparente.
Transforme tes lumières en détecteurs de mouvement! Avec MotionAware™, vos lumières (ou toute autre lumière Hue) s’allument ou s’éteignent lorsqu’elles détectent une présence.
Cette fonction innovante, disponible exclusivement avec Bridge Pro, fonctionne en mesurant les fluctuations de la force des signaux Zigbee que les lumières s’envoient déjà les unes aux autres.
MotionAware™ est facile à configurer dans l’application Hue, et la grande majorité des lampes et appareils Hue, anciens et nouveaux, le prennent en charge.
L’application Hue vous guidera pour créer jusqu’à 4 zones de détection de mouvement autour de votre maison et vous aidera à attribuer 3 ou 4 lumières compatibles par zone.
Recevez des notifications et déclenchez des alarmes lorsque des intrus sont détectés dans vos zones de détection de mouvement (abonnement requis).
Choisissez le comportement de MotionAware™ : définissez la zone de détection, réglez la sensibilité, créez des plages horaires où la détection est activée et sélectionnez les lumières qui s’allumeront.
MotionAware™ apprendra automatiquement au fil du temps les changements dans vos pièces pour assurer une détection optimale des mouvements.
Programme tes lumières pour qu’elles s’allument et s’éteignent - selon les réglages que tu as choisis - à n’importe quel moment.
Fais en sorte que tes lumières s’éclairent lentement le matin et s’atténuent avant le coucher pour un réveil plus doux et une routine du coucher plus relaxante.
Fais en sorte que tes lumières s’allument automatiquement lorsque tu es près de la maison et s’éteignent lorsque tu la quittes.
Choisissez votre combinaison de lumières et de réglages pour les allumer et les éteindre à tout moment.
Comptez à rebours avec la lumière! Réglez une minuterie pour que vos lumières clignotent ou changent de couleur après un certain temps.
Il s’agit de planter le décor - et nous le pensons littéralement. Les scènes sont la combinaison des couleurs et de la luminosité de vos lumières, qui définissent l’atmosphère (ou « l’ambiance ») de la pièce.
Créées par des éclairagistes, ces scènes sont classées par atmosphère, par occasion (oui, nous avons des scènes de vacances!) et par ambiance.
Animez vos lumières pour imiter des bougies, le cosmos, une exploration sous-marine... et bien plus encore!
Exécutées sur une période de 24 heures, ces scènes permettent à tes lumières de passer par différents réglages tout au long de la journée.
Avec les lumières dégradées, tu obtiens plus de fonctionnalités. Choisissez entre les modes linéaire, miroir et dispersé pour obtenir des éclairages différents.
Voyez vos lumières s’atténuer, s’éclairer, clignoter et changer de couleur en synchronisation avec la télévision, les films, les jeux et la musique.
Le seul système de sécurité domestique qui intègre véritablement les lumières, les caméras et les capteurs.
C’est la sonnette visible et audible de la porte. Installez une sonnette Hue qui fera clignoter vos lumières, émettra une tonalité et vous enverra une notification instantanée.
Sachez si votre caméra ou votre sonnette a été déclenchée par une personne, un animal, un véhicule ou un colis. Vous pouvez même désactiver les alertes pour certaines choses ou recevoir des notifications pour les choses importantes.
Installe un automatisme de présence Mimic dans le cadre de ton système de sécurité, afin que tes lumières s’allument et s’éteignent aux heures auxquelles tu t’attends à ce que quelqu’un soit à la maison.
Tous vos appareils Hue fonctionnent ensemble de manière transparente, et vous pouvez tous les contrôler avec l’application Hue.
Philips Hue fonctionne avec de nombreux autres appareils, plateformes et assistants pour maison intelligente pour vous faciliter la vie.
Bénéficiez de la gamme complète de fonctionnalités, y compris les automatisations, le contrôle complet de la maison, Hue Sync et Hue Secure.
* Lorsque les caractéristiques d’une ampoule affichent « Jusqu’à » un certain nombre de lumens, cela indique le flux lumineux maximal de l’ampoule. Le flux lumineux indique la luminosité d’une ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules Ambiance blanche ou ampoules Hue White and Color Ambiance). En savoir plus au sujet de la luminosité.