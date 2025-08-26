Hue MotionAware™

Transforme tes lumières en détecteurs de mouvement! Avec MotionAware™, vos lumières (ou toute autre lumière Hue) s’allument ou s’éteignent lorsqu’elles détectent une présence.

Cette fonction innovante, disponible exclusivement avec Bridge Pro, fonctionne en mesurant les fluctuations de la force des signaux Zigbee que les lumières s’envoient déjà les unes aux autres.

MotionAware™ est facile à configurer dans l’application Hue, et la grande majorité des lampes et appareils Hue, anciens et nouveaux, le prennent en charge.