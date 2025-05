Conception compacte et discrète

La prise intelligente Philips Hue a été conçue pour s'intégrer à n'importe quel environnement. Petite, blanche et dotée d'un design sobre, la prise intelligente vous permet d'ajouter tout type d'éclairage à votre système Hue, et ce, sans fils supplémentaires et sans tracas.