Les rétroéclairages pour votre téléviseur rendent non seulement l’expérience télévisuelle et de jeu plus excitante et interactive mais peuvent aussi améliorer votre confort visuel. Quand vous synchronisez vos lumières connectées derrière et autour de votre téléviseur, elles diminueront d’intensité, s’illumineront et changeront de couleur pour correspondre à tout ce qui se passe à l’écran en temps réel. Si vous n’appréciez pas ce spectacle lumineux, les rétroéclairages de téléviseur peuvent aussi créer une ambiance plus subtile en projetant une lumière diffuse autour de votre téléviseur et de votre zone de divertissement. Réglez simplement les lumières sur une combinaison de couleurs et d’intensité de votre choix grâce à l’application Hue. Vous pouvez choisir dans les scènes d’éclairage prédéfinies ou même créer la vôtre pour définir l’ambiance idéale pour une soirée sur le canapé. Un autre avantage de l’utilisation des rétroéclairages de télévision est l’amélioration du confort visuel. En ajoutant un éclairage derrière votre téléviseur, vous pouvez réduire le degré de contraste entre l’écran lumineux et la pièce sombre. Cela peut contribuer à réduire la fatigue oculaire et faciliter la visualisation sur des périodes prolongées.