Idées d’éclairage de Noël pour un hiver féerique à la maison

10 novembre 2023

Noël est un moment de l'année important pour beaucoup de personnes : vous pouvez vous remémorer les Noëls passés en famille tout en décorant le sapin et la maison. Cette année, rendez la période des fêtes encore plus mémorable en essayant ces idées de décoration lumineuse de Noël.

Un salon décoré pour Noël avec une lumière bleue, verte et rouge.

Contrôlez les lumières de votre sapin de Noël avec une prise connectée

Vous en avez marre de ramper sous le sapin pour brancher les lumières? Ou de vous mettre sur la pointe des pieds pour les débrancher avant de vous coucher? Avec une prise connectée Philips Hue, ces problèmes ne sont plus que de lointains souvenirs. Branchez les lumières du sapin sur la prise connectée Hue pour les allumer et les éteindre facilement, sans avoir plein d'aiguilles dans les cheveux. 

La prise connectée Hue vous permet de contrôler les lumières de votre sapin de Noël comme vous le feriez avec n'importe quelle autre lampe Philips Hue : avec l'application Hue, un système connecté ou votre voix.

Idée brillante : définissez une routine dans l'application Hue pour allumer les lumières de votre sapin de Noël juste avant votre réveil le matin et les éteindre automatiquement une fois que vous vous couchez.

Cadeaux de Noël sous un sapin éclairé par une lumière connectée Hue Go.

Cachez un éclairage Hue Go parmi les cadeaux

L'ouverture des cadeaux est l'un des moments les plus attendus de Noël. Mettez ces trésors encore plus en valeur en nichant un éclairage Hue Go parmi les cadeaux. Inclinez la lampe connectée vers les branches pour ajouter une touche unique à votre décor de fête.

Idée brillante : si les enfants sont un peu trop intéressés par les cadeaux qui les attendent sous le sapin, installez un détecteur de mouvement Hue à côté de votre éclairage Hue Go. Lorsqu'ils s'approchent trop, les lumières s'allument et ils sauront que le père Noël les regarde.

Créez une ambiance festive avec des bandes lumineuses

Abandonnez les guirlandes de Noël traditionnelles et utilisez-les bandes lumineuses à la place. Comme la bande lumineuse est flexible, vous pouvez la tisser dans votre guirlande ou la glisser autour de l'arrière de l'arbre. Placez-en une derrière une table d'appoint ou une armoire et placez vos bibelots de Noël devant. Vous pouvez même mettre de la fausse neige dessus pour un éclat supplémentaire!

Idée brillante : lorsque vous définissez la scène dans la pièce, appuyez sur l'icône de lecture dans la carte de scène pour la rendre dynamique. Vos lumières feront défiler les couleurs pour ajouter de la féerie à votre décor de fêtes.

Donnez à votre centre de table des fêtes une lueur chaleureuse

Aucun dîner de Noël ne serait complet sans son centre de table. Que vous créiez votre propre arrangement ou optiez pour un bouquet acheté en magasin, vous pouvez l'illuminer avec la lumière douce d'un luminaire suspendu Flourish. De plus, le luminaire suspendu Flourish est équipé de millions de couleurs de lumière, afin que vous puissiez illuminer votre centre de table avec la bonne teinte.

Idée brillante : si vous disposez de plusieurs lampes Philips Hue dans votre système d'éclairage connecté, vous pouvez les séparer selon les pièces dans l'application Hue. Créez une zone pour inclure toutes les lumières dans l'espace dédié aux fêtes afin de créer rapidement la magie de Noël dans toute votre maison.

Décorations de Noël mises en valeur par une lampe de table connectée éclairée en vert.

Illuminez vos décorations avec une lampe de table Iris

La lampe de table Iris dispose à la fois d'un rétroéclairage subtil et d'une lumière principale (fonctionne mieux lorsqu'elle est pointée vers le mur). Ainsi, vous pouvez accentuer votre décor de fêtes comme vous le souhaitez. Orientez-la vers votre petit village de Noël ou laissez-la éclairer le mur derrière votre figurine de bonhomme de neige préférée.

Idée brillante : il neige! Fixez des flocons de neige en papier au plafond avec une ligne de pêche, et assurez-vous de les positionner entre le mur et votre lampe de table Iris. Lorsque la lumière brille, les flocons de neige créent des ombres intéressantes sur le mur derrière eux pour un look hivernal.

Décorations de Noël sur un porche avec éclairage extérieur connecté.

Idées d'illumination extérieure de Noël pour éclairer le chemin de Rudolph

Lumières de Noël extérieures sur votre maison illustrent parfaitement le mois de décembre. Choisissez des couleurs qui correspondent à l'extérieur de votre maison : installez des lumières plus grandes le long de l'avant-toit, puis des rideaux de lumières plus petites en dessous pour un look net et épuré, ou utilisez des lumières arc-en-ciel pour une ambiance moins traditionnelle.

Idée brillante : les lumières extérieures intelligentes Philips Hue peuvent améliorer sans effort votre éclairage extérieur de Noël. Réglez des lumières extérieures compatibles avec les couleurs, comme les éclairages directionnels Lily aux tons des fêtes pour donner à votre maison une ambiance festive.

Créez un thème traditionnel rouge et vert, optez pour le moderne avec une scène bleu argenté ou utilisez une palette de couleurs complètement différente pour Noël avec Philips Hue App. La façon dont vous décorez votre maison pour Noël est personnelle. Il en va de même pour votre utilisation des lumières connectées.

Plus d'inspiration de Noël avec Philips Hue

