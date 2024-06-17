Vous en avez marre de ramper sous le sapin pour brancher les lumières? Ou de vous mettre sur la pointe des pieds pour les débrancher avant de vous coucher? Avec une prise connectée Philips Hue, ces problèmes ne sont plus que de lointains souvenirs. Branchez les lumières du sapin sur la prise connectée Hue pour les allumer et les éteindre facilement, sans avoir plein d'aiguilles dans les cheveux.

La prise connectée Hue vous permet de contrôler les lumières de votre sapin de Noël comme vous le feriez avec n'importe quelle autre lampe Philips Hue : avec l'application Hue, un système connecté ou votre voix.

Idée brillante : définissez une routine dans l'application Hue pour allumer les lumières de votre sapin de Noël juste avant votre réveil le matin et les éteindre automatiquement une fois que vous vous couchez.