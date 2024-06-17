Lumières de Noël extérieures sur votre maison illustrent parfaitement le mois de décembre. Choisissez des couleurs qui correspondent à l'extérieur de votre maison : installez des lumières plus grandes le long de l'avant-toit, puis des rideaux de lumières plus petites en dessous pour un look net et épuré, ou utilisez des lumières arc-en-ciel pour une ambiance moins traditionnelle.
Idée brillante : les lumières extérieures intelligentes Philips Hue peuvent améliorer sans effort votre éclairage extérieur de Noël. Réglez des lumières extérieures compatibles avec les couleurs, comme les éclairages directionnels Lily aux tons des fêtes pour donner à votre maison une ambiance festive.
Créez un thème traditionnel rouge et vert, optez pour le moderne avec une scène bleu argenté ou utilisez une palette de couleurs complètement différente pour Noël avec Philips Hue App. La façon dont vous décorez votre maison pour Noël est personnelle. Il en va de même pour votre utilisation des lumières connectées.
Plus d'inspiration de Noël avec Philips Hue