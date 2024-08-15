Aide
Un aperçu des appliques murales d’extérieur

Un aperçu des appliques murales d’extérieur

24/01/2024

Si vous n’avez jamais étudié les éclairages muraux décoratifs auparavant, il peut être difficile de savoir quoi rechercher et ce qu’il convient de prendre en compte. Nous avons préparé ce document pour vous aider à mieux comprendre les différentes façons dont l’éclairage extérieur peut être utilisé, la gamme de luminaires disponibles et comment installer et contrôler votre configuration d’éclairage extérieur.

Appliques murales d’extérieur et leurs utilisations

L’éclairage mural extérieur moderne peut remplir une multitude de fonctions, mais il est généralement utilisé pour les éléments suivants :

  • Améliorer l’esthétique de l’extérieur de votre maison.
  • Créer une ambiance invitante lors de réunions en plein air.
  • Assurer la sécurité et la sûreté pour plus de tranquillité d’esprit.

Vous pourriez vous concentrer sur la mise en valeur des éléments architecturaux, la création d’un espace de vie extérieur confortable ou l’éclairage adéquat des allées. Mais vous pouvez aussi faire tout cela en même temps (à des degrés divers bien sûr!). Déterminez simplement ce dont vous avez besoin en premier. Cela vous aidera à sélectionner les luminaires en fonction des caractéristiques qui correspondent à vos besoins et à les placer de façon optimale.

Vous pouvez également consulter d’autres idées d’éclairage extérieur ici.

Types d’éclairage mural extérieur

Une fois que vous avez défini l’objectif de votre luminaire mural extérieur, vous pouvez choisir parmi un large éventail de styles et de fonctionnalités. Des conceptions minimalistes et élégantes qui s’intègrent parfaitement aux décors modernes aux luminaires plus ornés et traditionnels qui ajoutent une touche de charme intemporel, il existe un éclairage mural extérieur élégant pour chaque style.

Les appliques murales sont des éclairages muraux extérieurs élégants connus pour leurs qualités esthétiques et fonctionnelles, et sont disponibles dans des options allant des luminaires classiques de style lanterne aux conceptions plus contemporaines. 
Achetez Philips hue Impress

Avec les éclairages muraux extérieurs hauts et bas, la lumière rayonne à la fois par le haut et par le bas, ce qui est idéal pour les grands espaces, tels qu’un mur extérieur.

Les projecteurs sont conçus pour fournir un éclairage dynamique et atmosphérique, et améliorer la visibilité pour plus de sécurité dans les jardins, les patios et les allées. Ils apportent à la fois du style et de la sécurité à vos espaces extérieurs.
Achetez le projecteur d’extérieur Philips hue Discover

Les projecteurs à lentille sont conçus pour fournir un éclairage dynamique et atmosphérique, et améliorer la visibilité pour plus de sécurité dans les jardins, les patios et les allées. Ils apportent à la fois du style et de la sécurité à vos espaces extérieurs.
Achetez les spots d’extérieur Philips hue

Les lanternes murales sont connues pour leur apparence classique et intemporelle et ont un design traditionnel ou vintage qui confère un charme rustique tout en fournissant un éclairage suffisant.
Achetez Philips hue Econic

La large gamme d’éclairages muraux encastrés vous offre une riche palette de choix qui peuvent être utilisés pour créer un éclairage extérieur hautement personnalisé et parfaitement adaptés à vos goûts personnels. Certains éclairages muraux encastrés peuvent même avoir deux faisceaux de lumière qui brillent vers le haut et vers le bas, comme l’éclairage mural Dymera, dont vous pouvez contrôler les lumières individuellement.

Découvrez la gamme complète d’éclairages extérieurs intelligents de Philips Hue.

Natascha Seeger Cross

Alimentation des éclairages muraux extérieurs encastrés

Comprendre comment les différents éclairages muraux extérieurs encastrés modernes sont alimentés est également un élément essentiel pour choisir la bonne option. Chez Philips hue, nous proposons deux types de luminaires extérieurs :

Tension de ligne standard, connectée directement au réseau électrique de votre maison. Vous offrant une source de lumière constante et fiable, idéale pour les zones où un éclairage continu est souhaité, comme les espaces de sécurité et de divertissement.

Basse tension, qui peut être installée sans effort en la branchant sur des prises extérieures ordinaires. Offre une option polyvalente et conviviale pour éclairer les allées de jardin, accentuer les éléments du paysage et créer des environnements extérieurs accueillants.

Étant donné que chaque source d’alimentation a des avantages différents, il est préférable de personnaliser votre configuration d’éclairage extérieur en fonction de vos préférences et de vos besoins.

Personnaliser les appliques extérieures

Prendre le contrôle des éclairages muraux extérieurs encastrés modernes peut être simple et transparente avec un système d’éclairage intelligent comme Philips Hue. La Philips Hue app vous permet de gérer et de personnaliser vos éclairages extérieurs directement depuis votre téléphone intelligent ou tablette.

Découvrez une palette de plus de 16 millions de couleurs et un spectre de nuances de lumière blanche. Illuminez des objets, des arbres ou des allées pour vous approprier votre espace extérieur. Et enregistrez vos configurations préférées et rappelez-les instantanément d’un simple clic sur l’application Hue.

De plus, vous pouvez définir des horaires pour automatiser votre éclairage extérieur, en vous assurant qu’il s’allume et s’éteint à des heures précises (ou lorsque vous allez et partez!), économisant ainsi de l’énergie lorsqu’il n’est pas nécessaire. Avec l’application, vous avez la possibilité de transformer votre espace extérieur avec de la lumière, le rendant à la fois fonctionnel et esthétique.

Retour à tous les articles

* Lorsque les caractéristiques d’une ampoule affichent « Jusqu’à » un certain nombre de lumens, cela indique le flux lumineux maximal de l’ampoule. Le flux lumineux indique la luminosité d’une ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules Ambiance blanche ou ampoules Hue White and Color Ambiance). En savoir plus au sujet de la luminosité

  • Pay with Klarna
  • Apple pay
  • Google pay