Forfaits de sécurité à domicile

Hue Secure vous permet de garder l’esprit tranquille avec le sentiment que quelqu’un est toujours chez vous, et les forfaits Secure vous permettent de choisir exactement comment surveiller votre maison en temps réel. Choisissez celui qui convient le mieux à votre installation pour tirer le meilleur parti de la sécurité de la maison lumineuse avec Philips Hue.