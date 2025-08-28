Hue Secure vous permet de garder l’esprit tranquille avec le sentiment que quelqu’un est toujours chez vous, et les forfaits Secure vous permettent de choisir exactement comment surveiller votre maison en temps réel. Choisissez celui qui convient le mieux à votre installation pour tirer le meilleur parti de la sécurité de la maison lumineuse avec Philips Hue.
Forfaits de sécurité à domicile
Gratuit
Les caméras Secure de Philips Hue offrent un accès instantané et gratuit aux fonctionnalités courantes, notamment la diffusion en direct, les alarmes lumineuses et sonores les notifications instantanées, et bien plus encore.
Forfait de base
Bénéficiez de 30 jours d’historique vidéo, ainsi que de fonctions avancées comme les zones d’activité, les extraits vidéo et des alertes encore plus intelligentes. Vous pouvez souscrire à ce plan pour deux caméras au maximum et le payer par caméra.
Forfait Plus
Bénéficiez de 60 jours d’historique vidéo, ainsi que de fonctions avancées comme les zones d’activité, les extraits vidéo et des alertes encore plus intelligentes. Vous pouvez souscrire à ce forfait pour 10 caméras au maximum et payer un tarif forfaitaire pour la totalité.
Comparer les forfaits de sécurité à domicile
Diffusion en direct via l’appli ou les écrans des partenaires vocaux.
Alarmes lumineuses et sonores¹ ²
Notifications de mouvement instantanées¹
Chiffrement de bout en bout
Zones d’interdiction
Instantanés vidéo
Activation/Désactivation automatique en présence/absence
MotionAware : utilisez les lumières comme des détecteurs² ⁴
Détection des alarmes de fumée, déclenchement de lampes pour vous alerter
Enregistrement d’extraits vidéo consécutifs
Zones d’activité
Détection de personnes, d’animaux, de véhicules et de colis basée su l’IA
Alertes intelligentes basées sur l’IA
Historique vidéo
Caméras
Bénéficiez de fonctions avancées en souscrivant à un forfait
Enregistrement d’extraits vidéo
Avec un forfait, la caméra commence à enregistrer dès qu’un mouvement est détecté, puis elle chiffre la vidéo, la sauvegarde dans le nuage et vous permet de l’exporter vers votre appareil mobile.
Zones d’activité et de forfait
Créez une zone pour obtenir des alertes plus détaillées indiquant si une personne, un colis ou un véhicule a déclenché la caméra. Vous pouvez même exclure des zones, telles que le trottoir, pour éviter les alertes inutiles.
Historique vidéo
Faites votre choix entre un historique vidéo de 30 ou 60 jours, puis visionnez les enregistrements effectués par votre caméra lors des mouvements détectés pendant cette période.
Passez à Hue Bridge Pro pour rendre vos lampes sensibles au mouvement
Rendez vos lampes plus intelligentes avec Hue Bridge Pro. Transformez-les en détecteurs qui réagissent aux mouvements, envoient des notifications et s’allument instantanément. De plus, bénéficiez des alarmes lumineuses, la simulation de présence et d’autres fonctions lumineuses, le tout à partir du système auquel vous faites déjà confiance.
Questions et réponses
Les forfaits Secure ont-ils une limite quant au nombre de caméras que je peux ajouter?
Comment puis-je voir combien de jours il me reste sur ma version d’essai gratuite de 30 jours d’un forfait Secure?
Les fonctionnalités avancées que j’obtiens avec un forfait Secure nécessitent-elles un Hue Bridge?
Quelle est la politique de remboursement pour les forfaits Secure?
Vous ne trouvez pas de réponse?
¹Hue Bridge requis.
²Lampes Philips Hue requises.
³Maximum de 10 caméras.
⁴Hue Bridge Pro requis.
* Lorsque les caractéristiques d’une ampoule affichent « Jusqu’à » un certain nombre de lumens, cela indique le flux lumineux maximal de l’ampoule. Le flux lumineux indique la luminosité d’une ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules Ambiance blanche ou ampoules Hue White and Color Ambiance). En savoir plus au sujet de la luminosité.