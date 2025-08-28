Aide

Forfaits de sécurité à domicile

Hue Secure vous permet de garder l’esprit tranquille avec le sentiment que quelqu’un est toujours chez vous, et les forfaits Secure vous permettent de choisir exactement comment surveiller votre maison en temps réel. Choisissez celui qui convient le mieux à votre installation pour tirer le meilleur parti de la sécurité de la maison lumineuse avec Philips Hue.

Gratuit

Gratuit

Les caméras Secure de Philips Hue offrent un accès instantané et gratuit aux fonctionnalités courantes, notamment la diffusion en direct, les alarmes lumineuses et sonores les notifications instantanées, et bien plus encore.
Forfait de base

Forfait de base

Bénéficiez de 30 jours d’historique vidéo, ainsi que de fonctions avancées comme les zones d’activité, les extraits vidéo et des alertes encore plus intelligentes. Vous pouvez souscrire à ce plan pour deux caméras au maximum et le payer par caméra.
Forfait Plus

Forfait Plus

Bénéficiez de 60 jours d’historique vidéo, ainsi que de fonctions avancées comme les zones d’activité, les extraits vidéo et des alertes encore plus intelligentes. Vous pouvez souscrire à ce forfait pour 10 caméras au maximum et payer un tarif forfaitaire pour la totalité.

Comparer les forfaits de sécurité à domicile

Gratuit

$0/Year

Forfait de base

$39,99 per camera /year

Forfait Plus

$99,99/Year

Diffusion en direct via l’appli ou les écrans des partenaires vocaux.

Alarmes lumineuses et sonores¹ ²

Notifications de mouvement instantanées¹

Chiffrement de bout en bout

Zones d’interdiction

Instantanés vidéo

Activation/Désactivation automatique en présence/absence

MotionAware : utilisez les lumières comme des détecteurs² ⁴

Détection des alarmes de fumée, déclenchement de lampes pour vous alerter

Enregistrement d’extraits vidéo consécutifs

Zones d’activité

Détection de personnes, d’animaux, de véhicules et de colis basée su l’IA

Alertes intelligentes basées sur l’IA

Historique vidéo

30 jours
60 jours

Caméras

Toutes les caméras
Paiement par caméra
Toutes les caméras³

Bénéficiez de fonctions avancées en souscrivant à un forfait

Un enregistrement vidéo d’une caméra Hue Secure 2K montre une femme traversant une terrasse.

Enregistrement d’extraits vidéo

Avec un forfait, la caméra commence à enregistrer dès qu’un mouvement est détecté, puis elle chiffre la vidéo, la sauvegarde dans le nuage et vous permet de l’exporter vers votre appareil mobile.
Zones d’activité et de forfait

Zones d’activité et de forfait

Créez une zone pour obtenir des alertes plus détaillées indiquant si une personne, un colis ou un véhicule a déclenché la caméra. Vous pouvez même exclure des zones, telles que le trottoir, pour éviter les alertes inutiles.
Historique vidéo

Historique vidéo

Faites votre choix entre un historique vidéo de 30 ou 60 jours, puis visionnez les enregistrements effectués par votre caméra lors des mouvements détectés pendant cette période.
Un dispositif Hue Bridge Pro pour maison intelligente noir

Passez à Hue Bridge Pro pour rendre vos lampes sensibles au mouvement

Rendez vos lampes plus intelligentes avec Hue Bridge Pro. Transformez-les en détecteurs qui réagissent aux mouvements, envoient des notifications et s’allument instantanément. De plus, bénéficiez des alarmes lumineuses, la simulation de présence et d’autres fonctions lumineuses, le tout à partir du système auquel vous faites déjà confiance.

Magasinez le Bridge Pro

Explorez les forfaits dans l’appli Philips Hue app.

Prêt à tirer le meilleur parti de votre caméra Secure? Les forfaits sont disponibles dans l’App Store ou le Play Store avec l’application Hue. Pour choisir un forfait, ouvrez l’application Hue et accédez à Paramètres > Sécurité > Forfaits.

Téléchargez à partir de l'App Store Obtenez-la sur google play

Questions et réponses

Les forfaits Secure ont-ils une limite quant au nombre de caméras que je peux ajouter?

Comment puis-je voir combien de jours il me reste sur ma version d’essai gratuite de 30 jours d’un forfait Secure?

Les fonctionnalités avancées que j’obtiens avec un forfait Secure nécessitent-elles un Hue Bridge?

Quelle est la politique de remboursement pour les forfaits Secure?

¹Hue Bridge requis.

²Lampes Philips Hue requises.

³Maximum de 10 caméras.

⁴Hue Bridge Pro requis.

