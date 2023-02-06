Avec Philips Hue et August, vos serrures intelligentes fonctionnent avec vos lumières pour vous offrir une maison véritablement connectée.
Philips Hue et August
Des serrures intelligentes pour une maison intelligente
Entrée sans clé, lumières automatisées
Les serrures intelligentes August vous permettent d'entrer chez vous sans clé et, lorsqu'elles sont associées à Philips Hue, vos lumières s'allumeront avant même que vous n'entriez à l'intérieur.
Laissez vos lumières réagir à votre serrure
Programmez vos lumières pour qu'elles s'éteignent et que votre porte se verrouille automatiquement lorsque vous êtes prêt à vous coucher. Vous rentrez du travail? La porte se déverrouille et les lumières s'allument!
Obtenez les serrures intelligentes August
Les serrures intelligentes August ne sont pas seulement belles, elles vous aident également à vous sentir plus en sécurité chez vous.
Obtenir de l’aide
Nous sommes toujours heureux de vous aider! Si vous avez besoin d’aide pour jumeler Philips Hue et August, consultez la section des questions et réponses ou communiquez avec nous.
