Philips Hue et August

Avec Philips Hue et August, vos serrures intelligentes fonctionnent avec vos lumières pour vous offrir une maison véritablement connectée.

Des serrures intelligentes pour une maison intelligente

Entrée sans clé, lumières automatisées

Les serrures intelligentes August vous permettent d'entrer chez vous sans clé et, lorsqu'elles sont associées à Philips Hue, vos lumières s'allumeront avant même que vous n'entriez à l'intérieur.

Laissez vos lumières réagir à votre serrure

Programmez vos lumières pour qu'elles s'éteignent et que votre porte se verrouille automatiquement lorsque vous êtes prêt à vous coucher. Vous rentrez du travail? La porte se déverrouille et les lumières s'allument!

Obtenez les serrures intelligentes August

Les serrures intelligentes August ne sont pas seulement belles, elles vous aident également à vous sentir plus en sécurité chez vous.

Obtenir de l’aide

Nous sommes toujours heureux de vous aider! Si vous avez besoin d’aide pour jumeler Philips Hue et August, consultez la section des questions et réponses ou communiquez avec nous.

* Lorsque les caractéristiques d’une ampoule affichent « Jusqu’à » un certain nombre de lumens, cela indique le flux lumineux maximal de l’ampoule. Le flux lumineux indique la luminosité d’une ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules Ambiance blanche ou ampoules Hue White and Color Ambiance). En savoir plus au sujet de la luminosité

