Philips Hue et Matter

Ampoules Hue avec prise en charge de Matter

Tu peux désormais connecter directement les ampoules compatibles avec Matter à ton écosystème de maison intelligente. Vivez une expérience connectée simplifiée entre Philips Hue et les autres produits intelligents avec Matter.

Nouvelle norme pour les choses connectées, Matter offre une interopérabilité fiable et sécuritaire entre les appareils de maison intelligente pris en charge. Pour bénéficier de cette intégration, vous aurez besoin d’ampoules Hue compatibles avec Matter (recherchez le logo Matter sur les ampoules) et d’un routeur inter-zone Thread tel que Apple HomePod Mini, Amazon Echo Smart Speakers (4e génération), Nanoleaf ou Google Nest Hub.