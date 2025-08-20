Matter repose sur les principes de simplicité, de fiabilité, d’interopérabilité et de sécurité. C’est un sceau d’approbation selon lequel les appareils construits sur ce protocole fonctionneront ensemble de façon transparente, aujourd’hui et à l’avenir.
Philips Hue et Matter
Connectez Hue aux produits et écosystèmes de maison intelligente avec Matter
Matter crée une expérience connectée simplifiée entre Philips Hue et les autres produits de maison intelligente. Il facilite l’interopérabilité entre les appareils de maison intelligente pris en charge d’une manière fiable et sécuritaire.
Vous avez un Hue Bridge ou Hue Bridge Pro? Ils prennent déjà en charge Matter.
Le Hue Bridge et le Hue Bridge Pro débloquent toutes les possibilités, y compris Matter. Le Hue Bridge a été mis à jour pour prendre en charge Matter, alors vos lumières et accessoires Hue prendront également automatiquement en charge Matter¹.
Ampoules Hue avec prise en charge de Matter
Tu peux désormais connecter directement les ampoules compatibles avec Matter à ton écosystème de maison intelligente. Vivez une expérience connectée simplifiée entre Philips Hue et les autres produits intelligents avec Matter.
Nouvelle norme pour les choses connectées, Matter offre une interopérabilité fiable et sécuritaire entre les appareils de maison intelligente pris en charge. Pour bénéficier de cette intégration, vous aurez besoin d’ampoules Hue compatibles avec Matter (recherchez le logo Matter sur les ampoules) et d’un routeur inter-zone Thread tel que Apple HomePod Mini, Amazon Echo Smart Speakers (4e génération), Nanoleaf ou Google Nest Hub.
S’intègre facilement aux autres appareils domestiques intelligents
Vous pouvez vous connecter à tous vos accessoires préférés, comme Amazon Alexa, Apple Home et Google Assistant, en plus d’autres appareils et applications intelligents pour la maison qui prennent en charge Matter. Pour bénéficier de cette intégration, vous aurez besoin d’ampoules Hue compatibles avec Matter (recherchez le logo Matter sur les ampoules) et d’un routeur inter-zone Thread tel que Apple HomePod Mini, Amazon Echo Smart Speakers (4e génération), Nanoleaf ou Google Nest Hub.
Un chef de file de l’éclairage intelligent
Philips Hue et sa société mère, Signify, sont membres du conseil d’administration de Connectivity Standard Alliance (anciennement la Zigbee Alliance). En tant que membre actif du comité directeur de Matter, nous avons contribué au développement, aux tests et à la normalisation de cette nouvelle norme.
Ce dont vous avez besoin
Vous avez déjà un Hue Bridge ou Hue Bridge Pro? Alors vous êtes prêt! Tu recevras la mise à jour du logiciel qui active Matter automatiquement, il n’y a donc rien d’autre à faire.
Tous les produits Philips Hue, qu’ils soient nouveaux ou existants, fonctionneront avec Matter s’ils sont connectés avec un pont Hue².
Questions et réponses
Quels sont les avantages de Matter?
Quels produits Hue fonctionnent avec Matter?
Ai-je besoin d’un pont Philips Hue Bridge pour connecter mes appareils avec Matter?
Comment puis-je me connecter avec Matter?
Y a-t-il des exigences matérielles à respecter pour utiliser Matter avec Philips Hue?
Mes intégrations de maison intelligente seront-elles plus rapides avec Matter?
Obtenir de l’aide
- Le boîtier de synchronisation HDMI Philips Hue Play et le cadran du commutateur à cadran Tap ne prennent pas en charge Matter.
- Comme le pont Philips Hue Bridge permet la prise en charge de Matter, les produits utilisant une connexion Bluetooth ne peuvent pas être utilisés avec Matter.
* Lorsque les caractéristiques d’une ampoule affichent « Jusqu’à » un certain nombre de lumens, cela indique le flux lumineux maximal de l’ampoule. Le flux lumineux indique la luminosité d’une ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules Ambiance blanche ou ampoules Hue White and Color Ambiance). En savoir plus au sujet de la luminosité.