Grande bande lumineuse Play à dégradé de lumière
Sentez-vous comme au cinéma avec la bande lumineuse Play large noire à dégradé de lumière. Placez ou montez la bande sous un téléviseur pour projeter un mélange de lumière colorée. Faites pivoter la bande pour la faire briller dans n’importe quelle direction et compléter harmonieusement l’éclairage ambiant.
Points forts des produits
- Conçu pour les téléviseurs de 60 po et plus
- Comprend un bloc d’alimentation
- Mélange d’ampoules blanches et colorées
- Pont Hue et boîtier de synchronisation Hue requis
Réinventer les moments de loisir à la maison
Philips Hue est la seule marque d’éclairage intelligent qui vous permet de synchroniser facilement vos lampes couleur avec les images d’un film ou d’un jeu vidéo, grâce à la technologie Hue Sync qui capture le contenu et le convertit instantanément en script de lumière. Ainsi, vous vivez littéralement ce que vous regardez.
Jeux de couleurs harmonieux
Obtenez simultanément sur une même lampe des jeux de couleurs harmonieux, qui se fondent naturellement les uns aux autres pour créer des effets lumineux uniques sur le mur, derrière la télévision.
Effets d’éclairage immersif
Découvrez la magie de l’éclairage immersif! La bande lumineuse Play à dégradé de lumière suit en temps réel toutes les images qui s’affichent à l’écran, créant ainsi une expérience de télé et de jeu captivante. Associez-la à d’autres lampes dotées de capacités couleur pour obtenir un effet totalement immersif.Nécessite le boîtier de synchronisation HDMI Philips Hue Play et un pont Hue (vendus séparément).
Conception polyvalente de haute qualité
La bande lumineuse Play à dégradé de lumière conçue en matériaux robustes de haute qualité peut être posée à plat sous la télévision ou même fixée sous le support ou l’étagère. Où qu’elle soit placée, elle diffuse un dégradé de lumière colorée vive et intense.
Décorez le mur d’un dégradé de lumière
Faites pivoter la bande lumineuse à 340 degrés pour diriger le mélange de lumière colorée où vous le souhaitez et diffuser une lumière indirecte qui ne se reflètera pas sur l’écran.
Deux longueurs pour un ajustement parfait
La bande lumineuse Play à dégradé de lumière est disponible en deux longueurs. La bande lumineuse compacte est recommandée pour les téléviseurs d’une taille maximale de 55 po, tandis que la grande bande lumineuse est recommandée pour les téléviseurs de 60 po et plus.
Nécessite l’application mobile Hue Sync et le pont Hue
La bande lumineuse Philips Hue Play à dégradé de lumière nécessite un boîtier de synchronisation HDMI Philips Hue Play, l’application mobile Hue Sync et un pont Hue. Le pont vous permet aussi d’ajouter jusqu’à 50 lampes et accessoires n’importe où dans la maison, de définir des périodes et des routines de fonctionnement et de contrôler l’éclairage d’où vous êtes, dans la maison ou à l’extérieur, au moyen de l’application Hue. Le boîtier de synchronisation HDMI Philips Hue Play et le pont Hue sont vendus séparément.
Spécifications
Conception et finition
Couleur
Noir
Matériau
Aluminium