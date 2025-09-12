Nécessite l’application mobile Hue Sync et le pont Hue

La bande lumineuse Philips Hue Play à dégradé de lumière nécessite un boîtier de synchronisation HDMI Philips Hue Play, l’application mobile Hue Sync et un pont Hue. Le pont vous permet aussi d’ajouter jusqu’à 50 lampes et accessoires n’importe où dans la maison, de définir des périodes et des routines de fonctionnement et de contrôler l’éclairage d’où vous êtes, dans la maison ou à l’extérieur, au moyen de l’application Hue. Le boîtier de synchronisation HDMI Philips Hue Play et le pont Hue sont vendus séparément.