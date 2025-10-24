Mettez de l’ambiance dans n’importe quelle pièce avec la lampe Iris de Philips Hue en édition spéciale, offerte dans les teintes argent, doré, cuivre et rosé. Grâce à sa lumière qui diffuse de la couleur sur le mur et offre un rétroéclairage doux, Iris procure un effet raffiné unique. Ajoutez un pont Hue pour profiter d’un plus grand nombre de fonctionnalités.