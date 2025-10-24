Iris argent, édition spéciale
Mettez de l’ambiance dans n’importe quelle pièce avec la lampe Iris de Philips Hue en édition spéciale, offerte dans les teintes argent, doré, cuivre et rosé. Grâce à sa lumière qui diffuse de la couleur sur le mur et offre un rétroéclairage doux, Iris procure un effet raffiné unique. Ajoutez un pont Hue pour profiter d’un plus grand nombre de fonctionnalités.
Le prix actuel est $169.99
Points forts des produits
- Ambiance blanche et colorés Hue
- Doté de Bluetooth
- Hue Bridge activé
- DEL intégrée
- Commande instantanée à l’aide de Bluetooth
- Commande vocale* ou avec l’application
- Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités
Spécifications
Conception et finition
Conception et finition
Couleur
Argent
Matériau
Matières synthétiques
Métal