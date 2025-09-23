Les lampes à dégradé Signe utilisent la technologie des dégradés - qui mélange plusieurs couleurs de lumière dans un seul appareil - pour un rendu des plus uniques.
- Fonctionne dans tous les foyers
- À intensité invariable et prêt à l’emploi
- Facile à installer soi-même
Lampe sur pied Signe à dégradé de lumière
Réveillez-vous avec un lever de soleil, mais programmé à l’heure qui vous convient. Cette lampe sur pied, dotée d’une base aux tons de bois et arborant un design élancé avec un mélange brillant de lumière colorée, ajoute à la fois un élément distinctif et une touche délicate à votre chambre à coucher.
Couleur
Type
Le prix actuel est $429.99
Points forts des produits
- Durée de vie de plus ou moins 10 ans
- Mélange d’ampoules blanches et colorées
- Gradation sans fil instantanée
- Compatible avec Bluetooth et le Hue Bridge
- Contrôlez vos lumières à l’aide de l’application ou de votre voix
Design minimaliste, lumière maximale
Le design fin et discret des lampes à dégradé Signe cache un secret : son brillant mélange de lumière colorée.
Personnalisez avec l’application Hue
Contrôlez vos lampes Signe à dégradé avec votre téléphone intelligent ou votre tablette en utilisant l’une des applications Hue.
Adoptez le mode mains libres avec la voix
Utilisez de simples commandes vocales pour contrôler les lampes à dégradé Signe avec Amazon Alexa, Apple HomeKit ou Google Assistant.
Le contrôle à votre guise
Utilisez l’application Hue, votre voix ou des accessoires intelligents pour contrôler vos lampes à dégradé Signe.
Jeux de couleurs harmonieux
Les effets imitent le monde naturel
La lumière progresse lentement, imitant d’abord la douce lueur d’une bougie, puis le flamboiement d’un feu de cheminée.
Une lumière faite pour durer
Pièces de rechange disponibles pour ce produit
Vous recherchez des pièces de rechange pour ce produit? Trouvez des câbles d’alimentation, des supports et bien d’autres pièces de rechange pour redonner vie à vos éclairages.
Questions & answers
Quelle est la différence entre les lampes Signe originales et les lampes à dégradé Signe?
Ai-je besoin d’un pont Hue pour contrôler les lampes à dégradé Signe?
Puis-je utiliser des lampes à dégradé Signe dans un espace de divertissement?
Puis-je utiliser les lampes à dégradé Signe avec d’autres lampes Philips Hue?
Que signifie le terme « dégradé »?
À combien de lumières correspondent les lampes à dégradé Signe dans l’application Hue?
Comment les scènes dynamiques fonctionnent-elles avec des lumières à dégradé?
* Lorsque les caractéristiques d’une ampoule affichent « Jusqu’à » un certain nombre de lumens, cela indique le flux lumineux maximal de l’ampoule. Le flux lumineux indique la luminosité d’une ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules Ambiance blanche ou ampoules Hue White and Color Ambiance). En savoir plus au sujet de la luminosité.