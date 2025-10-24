Lampe de table Wellness
Créez une lumière blanche froide à chaude dans chaque espace avec la lampe de table Hue Wellness, qui présente un design arrondi moderne. Connectez-vous au pont Hue pour profiter de toutes les commandes et caractéristiques de l’éclairage intelligent.
Le prix actuel est $124.99
Points forts des produits
- Ambiance blanche Hue
- Comprend une ampoule E26 à DEL
- Noir
- Commande intelligente avec pont Hue*
- Commande vocale*
Spécifications
Conception et finition
Couleur
Noir
Matériau
Verre