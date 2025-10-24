Vente
Plafonnier intensif de 4 po
Ajoutez un plafonnier encastré à éclairage direct Hue White Ambiance de 4 po offrant une lumière blanche allant d’une nuance chaude à froide pour vous fournir la meilleure lumière pour vos routines quotidiennes. Contrôlez instantanément votre éclairage par Bluetooth dans une pièce, ou jumelez-le avec un Hue Bridge pour déverrouiller la série complète des caractéristiques de l’éclairage intelligent. Cet élégant plafonnier intensif encastré est facile à installer dans n’importe quel boîtier encastré à culot moyen E26.
Le prix actuel est $29.99, le prix d'origine est $49.99
Points forts des produits
- Ambiance blanche Hue
- DEL intégrée
- Adaptateur de culot E26 inclus
- Commande Bluetooth avec l’application
- Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités
Spécifications
Conception et finition
Couleur
Blanche
Matériau
Métal