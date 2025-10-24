Ajoutez un plafonnier encastré à éclairage direct Hue White Ambiance de 4 po offrant une lumière blanche allant d’une nuance chaude à froide pour vous fournir la meilleure lumière pour vos routines quotidiennes. Contrôlez instantanément votre éclairage par Bluetooth dans une pièce, ou jumelez-le avec un Hue Bridge pour déverrouiller la série complète des caractéristiques de l’éclairage intelligent. Cet élégant plafonnier intensif encastré est facile à installer dans n’importe quel boîtier encastré à culot moyen E26.