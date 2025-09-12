* Lorsque les caractéristiques d’une ampoule affichent « Jusqu’à » un certain nombre de lumens, cela indique le flux lumineux maximal de l’ampoule. Le flux lumineux indique la luminosité d’une ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules Ambiance blanche ou ampoules Hue White and Color Ambiance). En savoir plus au sujet de la luminosité.
Plafonnier intensif de 5 ou 6 po
Obtenez la bonne nuance d’éclairage à tout moment. Ces plafonniers intensifs encastrés disposent d'un adaptateur pour que vous puissiez les utiliser dans des trous au plafond de 5 ou 6 pouces. Lumineuses et émettant une lumière blanche réglable, ces lumières sont le moyen idéal de donner le ton dans les cuisines, les salons et plus encore.
Points forts des produits
- Convient à des trous de 5 ou 6 pouces
- Comprend un adaptateur de culot E26
- 1 100 lumens
- Lumière blanche chaude à froide
Inspiration en matière d’éclairage
Découvrez comment d’autres utilisent les lampes intelligentes Philips Hue pour créer une ambiance et partagez votre propre configuration sur Instagram avec le hashtag #philipshue
@aarticulates_ig
@thejokerhaha13
Donnez le ton approprié grâce à un éclairage blanc de chaud à froid
Ces ampoules et ces appareils d'éclairage fournissent différentes nuances de lumière blanche chaude à froide. Grâce à une gradation complète allant d'un éclairage éclatant à tamisé, vous pouvez régler vos lampes sur la nuance et la luminosité d'éclairage parfaites pour répondre à vos besoins quotidiens.
Obtenez les ambiances lumineuses parfaites pour vos activités quotidiennes
Simplifiez-vous la vie et rendez-la plus agréable avec quatre recettes lumineuses définies à l’avance et concoctées spécialement pour vos tâches quotidiennes : Energize, Concentrate, Read et Relax. lm a busy mind. Deux ambiances aux tons froids, Energize et Concentrate, vous aident à démarrer la journée ou à maintenir votre concentration tandis que les ambiances aux tons chauds, Read et Relax, aident à favoriser une lecture agréable et à calmer vos esprits.
Bénéficiez d’une gamme complète de fonctions d’éclairage intelligent avec Hue Bridge
Le Hue Bridge débloque les fonctionnalités qui rendent l'éclairage intelligent vraiment intelligent : contrôle à distance, commande vocale, éclairage automatisé et bien plus encore. Ajoutez un Hue Bridge à votre configuration pour créer des expériences immersives, puisez dans une technologie sécurisée et fiable, et bien plus encore. Le Hue Bridge est LA solution pour l’éclairage intelligent tel que vous ne l’avez jamais vu auparavant.
Commandez jusqu'à 10 lampes avec l'application Bluetooth
Philips Hue avec Bluetooth : la façon la plus simple de s’initier à l’éclairage intelligent. Personnalisez l’ambiance instantanément grâce aux ampoules à DEL avec Bluetooth intégré et à l’application Hue Bluetooth, qui vous permet de gérer jusqu’à 10 lampes dans une pièce.
Commandez vos lampes à l'aide de votre voix*
Activez la fonctionnalité d’assistance mains libres dans toutes les pièces où se trouvent des lumières intelligentes à commande vocale avec Bluetooth. Vous n’avez qu’à associer vos lampes Hue à un dispositif compatible Amazon Echo ou Google Home pour pouvoir gérer votre éclairage avec le simple son de votre voix.
Spécifications
Conception et finition
Couleur
Blanche
Matériau
Métal