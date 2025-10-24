Aide
Gros plan de l’avant de Ambiance blanche Hue Trousse de démarrage E26

Trousse de démarrage E26

L’ambiance blanche Philips Hue peut vous aider à vous endormir et à vous réveiller en douceur. Elle peut vous donner de l’énergie et vous aider à vous concentrer, à lire et à vous détendre. Trouvez l’ambiance qu’il vous faut au moyen d’un éventail de lumières blanches, de la lumière du jour froide aux blancs chauds et calmants.

L’article n’ai plus disponible

Points forts des produits

  • Ambiance blanche Hue
  • 2 ampoules E26
  • Pont inclus
  • Gradateur inclus
  • Nuances de blanc (2 200 K à 6 500 K)
Voir toutes les caractéristiques du produit
Find your product manual

Spécifications

Dimensions de l‘ampoule

  • Dimensions (l x h x p)

    62x110

Durabilité

Environnement

fonction supplémentaire/accessoire inclus

Garantie

Dimensions et poids de l'emballage

Consommation

Service

Fiche technique

Pont

L‘ampoule

L‘interrupteur

Contenu de l‘emballage

Systèmes pris en charge

Autre

  • Pay with Klarna
  • Apple pay
  • Google pay