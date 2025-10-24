Trousse de démarrage E26
L’ambiance blanche Philips Hue peut vous aider à vous endormir et à vous réveiller en douceur. Elle peut vous donner de l’énergie et vous aider à vous concentrer, à lire et à vous détendre. Trouvez l’ambiance qu’il vous faut au moyen d’un éventail de lumières blanches, de la lumière du jour froide aux blancs chauds et calmants.
Le prix actuel est $129.99
Points forts des produits
- Ambiance blanche Hue
- 2 ampoules E26
- Pont inclus
- Gradateur inclus
- Nuances de blanc (2 200 K à 6 500 K)
Spécifications
Dimensions de l‘ampoule
Dimensions (l x h x p)
62x110