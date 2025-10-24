L’ambiance blanche Philips Hue peut vous aider à vous endormir et à vous réveiller en douceur. Elle peut vous donner de l’énergie et vous aider à vous concentrer, à lire et à vous détendre. Trouvez l’ambiance qu’il vous faut au moyen d’un éventail de lumières blanches, de la lumière du jour froide aux blancs chauds et calmants.