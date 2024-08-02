* Lorsque les caractéristiques d’une ampoule affichent « Jusqu’à » un certain nombre de lumens, cela indique le flux lumineux maximal de l’ampoule. Le flux lumineux indique la luminosité d’une ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules Ambiance blanche ou ampoules Hue White and Color Ambiance). En savoir plus au sujet de la luminosité.
Vente
Podium pack : Hue Play light bars + lightstrip
Tirez le meilleur parti de votre système de home cinéma. Placez ces deux Hue Play light bars en blanc et un lightstrip de deux mètres autour de votre téléviseur pour bénéficier d'un éclairage immersif optimal.
Le prix actuel est $269.98, le prix d'origine est $299.98
Points forts des produits
- Lumière blanche et colorée
- Fait pour la télévision
- Hue Bridge requis (Play)
Dans cet ensemble
1 x Ambiance blanche et colorés Hue Base Lightstrip Plus V4 de 80 po
Apportez une touche de lumière colorée à n’importe quel endroit de votre maison! Flexible et extensible jusqu’à 10 mètres, cette bande lumineuse d’intérieur adhère à n’importe quelle surface et diffuse une seule nuance de lumière blanche ou colorée.Base Lightstrip Plus V4 de 80 po
1 x Ambiance blanche et colorés Hue Barre de lumière Play, emballage double
Créez un éclairage intelligent coloré avec la conception élégante de la barre de lumière Play en noir. Cette barre de lumière Play, qui comprend deux barres de lumière et un bloc d’alimentation pouvant être branché sur jusqu’à trois barres de lumière, peut être placée en position verticale, horizontale ou à l’arrière de votre téléviseur grâce aux dispositifs de montage inclus.Barre de lumière Play, emballage double
Spécifications
Renseignements sur le produit
Renseignements sur le produit
Des ensembles qui pourraient vous plaire
Exhilarate pack : Boîtier de synchronisation + bande lumineuse à dégradé Play (télé 75 po) + pont Hue
$739.97
$628.97
Grand Prix pack : Boîtier de synchronisation + bande lumineuse à dégradé Play 65 po
$639.98
$575.98
Turbo pack : Boîtier de synchronisation + bande lumineuse à dégradé Play 75 po
$669.98
$602.98
Endurance pack : Lightstrip Plus 80 po + Dimmer switch + Bridge
$214.97
$178.47