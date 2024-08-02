Doté de la forme audacieuse de l'ampoule Ellipse Lightguide et d'un pied noir texturé et brillant, ce duo est une pièce design. L'ampoule est en verre soufflé à la bouche, tandis que la lampe est imprimée en 3D à l'aide de matériaux bio-circulaires pour un mélange entre artisanat moderne et traditionnel.