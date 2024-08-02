* Lorsque les caractéristiques d’une ampoule affichent « Jusqu’à » un certain nombre de lumens, cela indique le flux lumineux maximal de l’ampoule. Le flux lumineux indique la luminosité d’une ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules Ambiance blanche ou ampoules Hue White and Color Ambiance). En savoir plus au sujet de la luminosité.
En exclusivité
Lightguide ellipse + lampe à poser dôme (noir)
Doté de la forme audacieuse de l'ampoule Ellipse Lightguide et d'un pied noir texturé et brillant, ce duo est une pièce design. L'ampoule est en verre soufflé à la bouche, tandis que la lampe est imprimée en 3D à l'aide de matériaux bio-circulaires pour un mélange entre artisanat moderne et traditionnel.
Le prix actuel est $189.98
Points forts des produits
- Comprend une ampoule Lightguide
- Comprend une base de lampe imprimée en 3D
- Emboîtement parfait entre l'ampoule et la base
- Fabriqué avec des matériaux recyclés
- Finition brillante couleur noire
Dans cet ensemble
1 x Ampoule Ellipse - Ampoule intelligente E26
Avec son tube intérieur et son revêtement en verre réfléchissant, les ampoules de conduit de lumière sont une pièce maîtresse qui s'harmonise avec la maison moderne. Cette ampoule intelligente ellipse vous donne une lueur de lumière brillamment colorée, que vous pouvez tamiser au niveau parfait.Ellipse - Ampoule intelligente E26
1 x Hue Lampe de table à dôme pour ampoules de conduit de lumière (noire)
Spécialement conçu pour les ampoules de conduit de lumière, cette lampe de table a été imprimée en 3D avec une texture ondulée unique et une finition noir lustré.Lampe de table à dôme pour ampoules de conduit de lumière (noire)