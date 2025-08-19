Activez vos lumières intelligentes avec les capteurs de mouvement Philips Hue. Placez-les n’importe où, sans fil, à l’aide d’un support magnétique ou d’une seule vis.
- Fonctionne dans tous les foyers
- Aucun fil, peut être installé n’importe où
- Facile à installer soi-même
Capteur extérieur
Commandez automatiquement vos lumières extérieures avec un capteur extérieur Philips Hue. Placez le capteur alimenté par piles et entièrement sans fil n’importe où, puis il suffit de marcher dans le champ de détection pour allumer les lumières.
D’intérieur/extérieur
Points forts des produits
- Installation sans fil
- Alimentation par batterie
- À l’épreuve des intempéries
- Automatise vos lumières
Obtenez un contrôle absolu avec l’application
Utilisez l’application Hue pour personnaliser votre capteur de mouvement et vos paramètres en fonction de l’heure de la journée.
Programmez l’éclairage selon votre horaire personnel
Réglez vos lumières pour un éclairage vif et frais le matin. Le soir, activez des tons dorés subtils : à vous de déterminer l’éclairage.
Le contrôle à votre guise
Les accessoires Philips Hue sont polyvalents : configurez-les, programmez-les et utilisez-les exactement comme vous le souhaitez.
Réglez la sensibilité
Utilisez l’application Hue pour personnaliser votre capteur de mouvement et vos paramètres en fonction de l’heure de la journée.
Où placer les capteurs de mouvement
Questions et réponses
De quoi ai-je besoin pour utiliser un capteur de mouvement Hue?
Puis-je personnaliser la façon dont mes lumières s’allument lorsqu’elles sont activées par un capteur de mouvement Hue?
Dois-je connecter des fils électriques pour installer le capteur de mouvement et le capteur d’extérieur?
Où dois-je poser mon capteur de mouvement Hue?
Combien de lampes Philips Hue puis-je contrôler avec le capteur de mouvement intérieur Philips Hue?
Votre capteur extérieur est-il résistant aux intempéries?
Mes capteurs de mouvement Hue peuvent-il éteindre les lampes après mon départ de la pièce?
Et si ma pièce est déjà assez lumineuse lorsque j’y entre?
Puis-je régler la façon dont le capteur de mouvement Hue me détecte?
Qu’est-ce que l’option « Ne pas déranger »?
Que faire si je ne peux pas couvrir toute ma pièce avec un seul capteur?
Comment puis-je rétablir les paramètres d’usine de mon capteur de mouvement Hue?
Votre capteur extérieur est-il résistant aux intempéries?
