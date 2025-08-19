Aide
  • Fonctionne dans tous les foyers
  • Aucun fil, peut être installé n’importe où
  • Facile à installer soi-même
Gros plan de l’avant de Hue Capteur extérieur

Vente

Capteur extérieur

Commandez automatiquement vos lumières extérieures avec un capteur extérieur Philips Hue. Placez le capteur alimenté par piles et entièrement sans fil n’importe où, puis il suffit de marcher dans le champ de détection pour allumer les lumières.  

D’intérieur/extérieur

Temporairement en rupture de stock

Vous souhaitez savoir quand il est de retour?

Inscrivez-vous pour recevoir un courriel lorsque ce produit aura été remis en stock. Nous ne vous enverrons ce courriel qu'une seule fois. Consultez notre déclaration de confidentialité pour plus de détails.

Points forts des produits

  • Installation sans fil
  • Alimentation par batterie
  • À l’épreuve des intempéries
  • Automatise vos lumières
Voir toutes les caractéristiques du produit
Trouvez le manuel d’un produit

Laissez le mouvement éclairer votre espace

Activez vos lumières intelligentes avec les capteurs de mouvement Philips Hue. Placez-les n’importe où, sans fil, à l’aide d’un support magnétique ou d’une seule vis.

Obtenez un contrôle absolu avec l’application  

 Utilisez l’application Hue pour personnaliser votre capteur de mouvement et vos paramètres en fonction de l’heure de la journée. 

Application Hue pour capteur de mouvement

Programmez l’éclairage selon votre horaire personnel

Réglez vos lumières pour un éclairage vif et frais le matin. Le soir, activez des tons dorés subtils : à vous de déterminer l’éclairage.

Utilisation des lumières Hue pour le yoga

Le contrôle à votre guise

Les accessoires Philips Hue sont polyvalents : configurez-les, programmez-les et utilisez-les exactement comme vous le souhaitez. 

Réglez la sensibilité

Utilisez l’application Hue pour personnaliser votre capteur de mouvement et vos paramètres en fonction de l’heure de la journée. 

Contrôle des capteurs avec l’application

Où placer les capteurs de mouvement

Fréquemment achetés ensemble

Nouveau
Ampoule intelligente A21-E26 – 1 600

Ambiance blanche Hue

Ampoule intelligente A21-E26 – 1 600

$54.99

Nouveau
Ampoule intelligente A21-E26 – 1 600

Ambiance blanche et colorés Hue

Ampoule intelligente A21-E26 – 1 600

$74.99

Nouveau
Ampoule intelligente A19-E26 – 1 100

Hue White

Ampoule intelligente A19-E26 – 1 100

$21.99

Promotion
Ampoule intelligente A19-E26 – 1 100

Ambiance blanche et colorés Hue

Ampoule intelligente A19-E26 – 1 100

$119.99

Promotion
Ampoule intelligente A60-E26 – 1 100

Ambiance blanche et colorés Hue

Ampoule intelligente A60-E26 – 1 100

$64.99

Promotion
Ampoule intelligente A19-E26 – 1 100

Ambiance blanche Hue

Ampoule intelligente A19-E26 – 1 100

$64.99

Temporairement en rupture de stock

Nouveau
Ampoule intelligente A19-E26 – 1 100

Ambiance blanche Hue

Ampoule intelligente A19-E26 – 1 100

$44.99

Promotion
Ampoule intelligente A21-E26 – 1 600

Hue White

Ampoule intelligente A21-E26 – 1 600

$34.99

Nouveau
Ampoule intelligente A19-E26 – 810

Hue White

Ampoule intelligente A19-E26 – 810

$39.99

Promotion
Ampoule intelligente A19-E26 – 810

Ambiance blanche Hue

Ampoule intelligente A19-E26 – 810

$49.99

Promotion
Ampoule intelligente A19-E26 – 810

Ambiance blanche et colorés Hue

Ampoule intelligente A19-E26 – 810

$149.99

Nouveau
Ampoule intelligente A19-E26 – 810

Ambiance blanche et colorés Hue

Ampoule intelligente A19-E26 – 810

$109.99

Promotion
Ampoule intelligente A19-E26 Essentiel – 800 lm – 8,8 W – paquet de 3

Ambiance blanche et colorés Hue

Ampoule intelligente A19-E26 Essentiel – 800 lm – 8,8 W – paquet de 3

$69.99

Promotion
Ampoule intelligente A19-E26 Essentiel – 800 lm - 8,8 W – paquet de 2

Ambiance blanche et colorés Hue

Ampoule intelligente A19-E26 Essentiel – 800 lm - 8,8 W – paquet de 2

$54.99

Promotion
Ampoule intelligente A19-E26 Essentiel – 800 lm - 8,8 W

Ambiance blanche et colorés Hue

Ampoule intelligente A19-E26 Essentiel – 800 lm - 8,8 W

$34.99

Questions et réponses

De quoi ai-je besoin pour utiliser un capteur de mouvement Hue?

Puis-je personnaliser la façon dont mes lumières s’allument lorsqu’elles sont activées par un capteur de mouvement Hue?

Dois-je connecter des fils électriques pour installer le capteur de mouvement et le capteur d’extérieur?

Où dois-je poser mon capteur de mouvement Hue?

Combien de lampes Philips Hue puis-je contrôler avec le capteur de mouvement intérieur Philips Hue? 

Votre capteur extérieur est-il résistant aux intempéries?

Mes capteurs de mouvement Hue peuvent-il éteindre les lampes après mon départ de la pièce?

Et si ma pièce est déjà assez lumineuse lorsque j’y entre?

Puis-je régler la façon dont le capteur de mouvement Hue me détecte?

Qu’est-ce que l’option « Ne pas déranger »?

Que faire si je ne peux pas couvrir toute ma pièce avec un seul capteur?

Comment puis-je rétablir les paramètres d’usine de mon capteur de mouvement Hue?

Votre capteur extérieur est-il résistant aux intempéries?

Service de soutien Hue

Vous ne trouvez pas la réponse que vous cherchez?

Veuillez consulter le service de soutien

Spécifications

Conception et finition

  • Couleur

    Noir

  • Matériau

    Matières synthétiques

Environnement

fonction supplémentaire/accessoire inclus

Garantie

Renseignements sur l‘emballage

Service

Fiche technique

L‘ampoule

L‘interrupteur

Systèmes pris en charge

Autre

* Lorsque les caractéristiques d’une ampoule affichent « Jusqu’à » un certain nombre de lumens, cela indique le flux lumineux maximal de l’ampoule. Le flux lumineux indique la luminosité d’une ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules Ambiance blanche ou ampoules Hue White and Color Ambiance). En savoir plus au sujet de la luminosité

  • Pay with Klarna
  • Apple pay
  • Google pay