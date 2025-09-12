* Lorsque les caractéristiques d’une ampoule affichent « Jusqu’à » un certain nombre de lumens, cela indique le flux lumineux maximal de l’ampoule. Le flux lumineux indique la luminosité d’une ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules Ambiance blanche ou ampoules Hue White and Color Ambiance). En savoir plus au sujet de la luminosité.
Connecteur d’angle intérieur Perifo
Créez une forme en L avec votre éclairage sur rail Perifo à l’aide d’un connecteur d’angle interne. Une fois installé, le rail tournera vers la droite ou vers la gauche, selon le positionnement de votre bloc d’alimentation. Uniquement pour l’éclairage sur rail Perifo
Points forts des produits
- Relie deux rails
- Crée un angle à 90 degrés
- Occupe 13,21 cm (5,2 po) sur un rail
- Ajoute 3,05 cm (1,2 po) à la longueur totale
- Fil positif sur le côté interne
Spécifications
Conception et finition
Couleur
Blanche
Matériau
Matières synthétiques