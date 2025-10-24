Ampoule intelligente A19-E26 - 60 W (paquet de 2)
Offrez-vous un éclairage intelligent n’importe où dans votre maison avec deux ampoules intelligentes E26 à DEL donnant une lumière blanche douce. Ces ampoules conviennent à la plupart des luminaires et offrent une gradation instantanée sans fil. Aussi puissante qu'une ampoule de 60 W.
Points forts des produits
- White
- Doté de Bluetooth
- Hue Bridge activé
- Jusqu'à 806 lumens*
- Lumière blanche douce
- Commande instantanée à l’aide de Bluetooth
- Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités
Spécifications
Dimensions de l‘ampoule
Dimensions (l x h x p)
62x112