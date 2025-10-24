Aide
Gros plan de l’avant de Hue White Trousse de démarrage : 3 ampoules intelligentes E26 (60 W) + bouton intelligent

Vente

Trousse de démarrage : 3 ampoules intelligentes E26 (60 W) + bouton intelligent

Améliorez votre expérience en matière d'éclairage grâce à la trousse de démarrage pour ampoules blanches Philips Hue. Connectez-vous au pont Hue inclus pour profiter de fonctionnalités telles la gradation sans fil, les programmes et les minuteries. Assurez le contrôle par le biais de l'application, de la commande vocale ou du bouton inclus. Aussi puissante qu'une ampoule de 60 W.

L’article n’ai plus disponible

Points forts des produits

  • White
  • Jusqu'à 800 lumens*
  • Lumière blanche douce
  • Commande intelligente
Voir toutes les caractéristiques du produit
Find your product manual

Spécifications

Dimensions de l‘ampoule

  • Dimensions (l x h x p)

    62x110

Conception et finition

Durabilité

Environnement

fonction supplémentaire/accessoire inclus

Garantie

Caractéristiques de la lumière

Dimensions et poids de l'emballage

Renseignements sur l‘emballage

Consommation

Service

Fiche technique

Pont

L‘ampoule

L‘interrupteur

Contenu de l‘emballage

Systèmes pris en charge

Autre

  • Pay with Klarna
  • Apple pay
  • Google pay