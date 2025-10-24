Améliorez votre expérience en matière d'éclairage grâce à la trousse de démarrage pour ampoules blanches Philips Hue. Connectez-vous au pont Hue inclus pour profiter de fonctionnalités telles la gradation sans fil, les programmes et les minuteries. Assurez le contrôle par le biais de l'application, de la commande vocale ou du bouton inclus. Aussi puissante qu'une ampoule de 60 W.