Un partenariat passionnant avec
Un partenariat qui réunit le meilleur de l’éclairage intelligent avec la meilleure équipe de F1.
Conçu par la lumière, alimenté par la performance.
Signify, la marque mère de hue, est fière de s’associer à l’équipe Mercedes-AMG Petronas F1. Nos innovations en matière d’éclairage sont essentielles pour concrétiser notre vision, devenir l’une des équipes sportives championnes du développement durable au monde.
Ces avancées améliorent le bien-être et la performance des pilotes et des membres de l’équipe, tout en offrant des expériences exceptionnelles aux fans, qu’ils soient présents à l’événement ou à la maison. Nous sommes unis par une passion commune pour la technologie et l’innovation, qui est évidente non seulement dans nos produits d’éclairage, mais aussi dans la façon dont ils améliorent l’expérience globale.
Vivez un éclat à chaque seconde
Dans chaque courbe, à chaque instant. C’est notre engagement. Peu importe le produit Philips Hue choisi, ils offrent tous la qualité la plus élevée et s’adaptent à vos besoins.
Qu’il s’agisse de créer une ambiance ou d’assurer la sécurité, y compris le divertissement, nous sommes là pour vous aider à concevoir la maison intelligente de vos rêves. Non seulement pour maintenant, mais aussi pour l’avenir.
Une équipe synchronisée
Nos équipes collaborent à chaque détail pour conférer la puissance de la performance à votre salon au moyen de l’un de nos produits phares : le boîtier de synchronisation HDMI 8K. Cet appareil transforme une simple course en une expérience qui vous donne l’impression d’être là sur le circuit.
Une fois que vous aurez fait l’expérience de la F1 synchronisée avec votre maison, votre façon de profiter du divertissement changera à jamais.
Ressentez le pouvoir d’avoir le contrôle
Questions et réponses
Qu’est-ce que Signify?
Qu’est-ce que Signify?
Comment Philips est-elle liée à Signify?
Comment Philips est-elle liée à Signify?
Pourquoi Signify et Mercedes s’associent-ils?
Pourquoi Signify et Mercedes s’associent-ils?
Comment Signify aidera-t-elle l’équipe à remporter le championnat de Formule 1?
Comment Signify aidera-t-elle l’équipe à remporter le championnat de Formule 1?
Comment ce partenariat affectera-t-il les téléspectateurs à la maison?
Comment ce partenariat affectera-t-il les téléspectateurs à la maison?
Obtenir de l’aide
Nous sommes toujours heureux de vous aider! Si vous avez besoin de plus d’aide pour jumeler Philips hue et IFTTT, consultez d’autres questions et réponses ou contactez-nous.
* Lorsque les caractéristiques d’une ampoule affichent « Jusqu’à » un certain nombre de lumens, cela indique le flux lumineux maximal de l’ampoule. Le flux lumineux indique la luminosité d’une ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules Ambiance blanche ou ampoules Hue White and Color Ambiance). En savoir plus au sujet de la luminosité.