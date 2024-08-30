Aide

Bandes à DEL d'intérieur : laquelle est faite pour vous?

Que vous souhaitiez créer de l'ambiance avec une lumière colorée, améliorer votre divertissement ou simplement éclairer votre espace avec des bandes à DEL lumineuses pour espaces intérieurs, la collection de bandes lumineuses Philips Hue vous offre une expérience d'éclairage brillante.

Bandes lumineuses d'intérieur

Découvrez les bandes à DEL lumineuses et connectées pour espaces intérieurs

Découvrez les différences entre toutes les bandes à DEL proposées par Philips Hue.

Bande lumineuse solo

Bande lumineuse solo

Transformez votre maison et votre ambiance avec une bande à DEL lumineuse facile à installer. Cette bande lumineuse pliable est idéale pour les surfaces longues, y compris les corniches de plafond, les rampes d'escalier, les entrées et les couloirs, les sols des chambres et des salons, les comptoirs de cuisine, et plus encore. Vous pouvez même le couper pour l'adapter à n'importe quel espace, mais vous ne pouvez pas reconnecter vos pièces coupées.

Bande lumineuse Plus

Bande lumineuse Plus

Vous voulez plus de flexibilité avec vos bandes lumineuses? La bande lumineuse Plus vous permet de plier, d'ajuster et de couper vos lumières pour les adapter à n'importe quel espace ou coin de votre maison, y compris les endroits les plus complexes comme les marches d'escalier et les étagères de présentation. Mieux encore, vous pouvez reconnecter les pièces coupées pour que rien ne soit gaspillé.

Bandes lumineuses dégradées d'ambiance

Bandes lumineuses dégradées d'ambiance

Impressionnez vos invités avec cette bande à DEL lumineuse qui offre plusieurs couleurs de lumière à la fois. Placez-la derrière un buffet ou une corniche pour la laisser transformer à elle seule votre espace avec un dégradé de lumière. Il suffit d'appuyer sur l'application hue.

Bandes lumineuses à dégradé Play

Bandes lumineuses à dégradé Play

Apportez le cinéma à la maison et améliorez votre expérience de jeu avec un éclairage surround immersif. Conçues pour être fixées à l'arrière de votre téléviseur, vous pouvez connecter des bandes lumineuses dégradées Play au Philips hue Sync Box pour donner vie à vos émissions de télévision, films et jeux préférés.

Comparez nos bandes à DEL d’intérieur

Découvrez les principales différences entre nos bandes lumineuses d'intérieur Philips Hue.

Bande lumineuse solo

Bande lumineuse Plus

Bande lumineuse à dégradé Ambiance

Bande lumineuse à dégradé Play

Meilleure utilisation

Installations simples, uniques et durables
Installations avancées
Installations simples, uniques et durables
À fixer à l'arrière du téléviseur ou du moniteur du PC

Type de LED

RGBWW
RGBWW
RGBICWW
RVBICWW

Peut être coupé sur mesure

Les pièces coupées peuvent être reconnectées

Flux lumineux à DEL

Une seule couleur à la fois
Une seule couleur à la fois
Plusieurs couleurs à la fois
Plusieurs couleurs à la fois

Fonctionne dans un espace de divertissement

longueur

10 feet - 33 feet
80 inch - 33 feet
80 inch - 33 feet
55 inch - 75 inch

Prix

$69.99 - $159.99
$39.99 - $99.99
$69.99 - $179.99
$249.99 - $299.99

* Lorsque les caractéristiques d’une ampoule affichent « Jusqu’à » un certain nombre de lumens, cela indique le flux lumineux maximal de l’ampoule. Le flux lumineux indique la luminosité d’une ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules Ambiance blanche ou ampoules Hue White and Color Ambiance). En savoir plus au sujet de la luminosité

