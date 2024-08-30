Bande lumineuse solo

Transformez votre maison et votre ambiance avec une bande à DEL lumineuse facile à installer. Cette bande lumineuse pliable est idéale pour les surfaces longues, y compris les corniches de plafond, les rampes d'escalier, les entrées et les couloirs, les sols des chambres et des salons, les comptoirs de cuisine, et plus encore. Vous pouvez même le couper pour l'adapter à n'importe quel espace, mais vous ne pouvez pas reconnecter vos pièces coupées.