1. N’installez pas encore les lumières.

Vous devrez numériser leur code QR. Gardez-les donc à portée de main.

2. Avez-vous plus d’un appareil Hue à ajouter?

Gardez-les tous ensemble! Vous numériserez tous leurs codes QR au cours de la même étape.

3. Avez-vous l’application Hue?

Téléchargez-le dans la boutique d’applications de votre téléphone.