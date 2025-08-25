Tous les produits Hue suivent la même configuration simple de code QR. Ainsi, vous pouvez numériser et installer tous vos appareils Hue en même temps.
Comment configurer une ampoule ou une lampe Hue
Lisez ceci d’abord!
1. N’installez pas encore les lumières.
Vous devrez numériser leur code QR. Gardez-les donc à portée de main.
2. Avez-vous plus d’un appareil Hue à ajouter?
Gardez-les tous ensemble! Vous numériserez tous leurs codes QR au cours de la même étape.
3. Avez-vous l’application Hue?
Téléchargez-le dans la boutique d’applications de votre téléphone.
Connectez-vous avec un Hue Bridge
Instructions de configuration de l’ampoule et de la lampe
Votre Hue Bridge doit être connecté et synchronisé à votre application Hue.
Vous ne l’avez pas encore fait? Découvrez comment installer le Hue Bridge.
1. Ouvrez l’application Hue.
2. Dans l’onglet Accueil, appuyez sur l’icône à trois points (...). Ensuite, appuyez sur Ajouter des appareils
Remarque : Vous pouvez aussi ouvrir l’onglet Paramètres, puis appuyer sur Appareils. Appuyez sur l’icône bleue plus (+) dans le coin supérieur droit.
3. Choisissez une pièce à laquelle ajouter le bouton intelligent.
4. Scannez le code QR.
Si vous avez plus d’appareils Hue à ajouter, numérisez-les également. Une fois que vos appareils ont été numérisés avec succès, appuyez sur Suivant.
Remarque : Si votre produit n’a pas de code QR, appuyez sur Pas de code QR pour l’ajouter en recherchant ou en utilisant son numéro de série.
5. Installez et allumez vos lumières.
Une fois l’installation terminée, appuyez sur Suivant pour voir les lumières dans la salle que vous avez sélectionnée.
6. Nommez vos lumières.
Vous pourrez ensuite nommer et sélectionner des icônes pour chacune des lumières que vous avez ajoutées.
Connectez-vous sans Hue Bridge
Instructions de configuration Bluetooth
1. Assurez-vous que le Bluetooth est activé sur votre appareil mobile.
2. Ouvrez l’application Hue.
3. Ouvrez l’onglet Paramètres , puis appuyez sur Appareils. Appuyez sur l’icône bleue plus (+) dans le coin supérieur droit.
4. Scannez le code QR.
Si vous avez plus d’appareils Hue à ajouter, vous pouvez les numériser et les configurer l’un après l’autre.
Remarque : Si votre produit n’a pas de code QR, appuyez sur Aucun code QR pour l’ajouter en recherchant ou en utilisant son numéro de série.
Se connecter sans Hue Bridge (directement au moyen d’ampoules compatibles avec Matter)
Ce dont tu as besoin
· Une lumière Hue compatible avec Matter (avec le logo de Matter sur l’emballage).
· Un système central de commande de Matter qui prend en charge Thread, également appelé un routeur inter-zone Thread (par exemple, Apple HomePod Mini, Google Nest Hub de 2e génération, Amazon Echo de 4e génération).
Instructions d’installation
1. Ouvre ton appli de maison intelligente (Apple Home, Google Home, Alexa).
2. Ajouter un nouvel appareil
3. Scanne le code QR figurant sur le guide d’installation (Matter QR code) ou saisis le code d’appariement à 11 chiffres.
4. Allumez l’ampoule et assurez-vous qu’elle est en mode de jumelage (clignote ou se réinitialise si nécessaire).
5. Personnalise l’ampoule : Nomme-la, attribue-la à une pièce et teste les automatismes.
Astuce : Si l’ampoule était précédemment connectée à un Hue Bridge, vous devrez la retirer du Hue Bridge avant de la jumeler directement au moyen de Matter.
Besoin d’aide?
Parcourez notre FAQ ou contactez le service d’assistance.
Lisez la FAQ de l’application Philips Hue >
* Lorsque les caractéristiques d’une ampoule affichent « Jusqu’à » un certain nombre de lumens, cela indique le flux lumineux maximal de l’ampoule. Le flux lumineux indique la luminosité d’une ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules Ambiance blanche ou ampoules Hue White and Color Ambiance). En savoir plus au sujet de la luminosité.