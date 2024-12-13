Aide

Blocs d’alimentation extérieure Philips Hue

Programme de remplacement

Bloc d’alimentation extérieure Philips Hue

Votre sécurité est notre priorité

Après avoir réalisé des tests approfondis, nous avons relevé que dans de très rares cas, certains blocs d’alimentation extérieurs de 20 W et 40 W Philips Hue peuvent être endommagés en raison d’une fuite d’eau, ce qui peut provoquer un court-circuit et mettre le bloc d’alimentation sous tension. Dans des conditions humides, le bloc pourrait causer une électrocution en cas de contact ou présenter un risque d’incendie pour les matériaux environnants. 

Ces blocs d’alimentation ont été expédiés avec les ensembles de base des gammes de produits suivantes ou vendus séparément entre 2018 et 2021 :

Éclairage directionnel d’extérieur Lily Philips Hue

Éclairages directionnels Lily

Éclairage directionnel d’extérieur Lily XL Philips Hue

Éclairage directionnel Lily XL

Lanterne sur socle d’extérieur Calla Philips Hue

Lanterne sur socle Calla

Lanterne sur socle d’extérieur Econic Philips Hue

Lanterne sur socle Econic

Lanterne sur socle d’extérieur Impress Philips Hue

Lanterne sur socle Impress

Grande lanterne sur socle d’extérieur Calla Philips Hue

Grande lanterne sur socle Calla

Alimentation 40 W extérieure

Alimentation 40 W extérieure

Bande lumineuse d’extérieur 5 m

Bande lumineuse d’extérieur 5 m

Bande lumineuse d’extérieur 5 m

Bande lumineuse d’extérieur 2 m

Pour s’assurer que vous vous sentiez en sécurité lorsque vous utilisez les produits Philips Hue, nous lançons un programme de remplacement pour les consommateurs qui possèdent les blocs d’alimentation concernés. Afin d’éviter tout risque, nous conseillons aux consommateurs de couper l’alimentation avant de toucher le bloc d’alimentation en cas de défaillance du produit.

Mon bloc d’alimentation est-il concerné?

Pour vérifier si votre bloc d’alimentation est admissible à un remplacement, mettez premièrement le produit hors tension ou débranchez-le. Sur la face avant du bloc d’alimentation, vous verrez un code de fabrication à quatre chiffres au format AASS, où « A » représente l’année et « S » représente la semaine. Tous les blocs alimentation produits jusqu’à la semaine 41 incluse de l’année 2019 sont potentiellement concernés. Vous avez un bloc d’alimentation concerné si les deux premiers chiffres (c.-à-d., l’année) sont inférieurs à 19 ou si ces deux conditions sont remplies :

  • Les deux premiers chiffres du code sont 19
  • Les deux derniers chiffres du code sont inférieurs ou égaux à 41

Par exemple, un bloc d’alimentation avec le code 1835 est concerné, tandis qu’un bloc d’alimentation avec le code 2005 ne l’est pas.

Comment puis-je obtenir gratuitement un nouveau bloc d’alimentation?

Remplissez le formulaire accessible par le lien ci-dessous. Veuillez inclure une photo de la face avant du bloc d’alimentation sur laquelle le code de fabrication à quatre chiffres et le numéro de pièce sont clairement visibles. 

Accédez au formulaire de demande de remplacement

Veuillez inclure une photo de la face avant du bloc d’alimentation sur laquelle le code de fabrication à quatre chiffres est clairement visible.

Bloc d’alimentation extérieure c.a./c.c. à DEL Philips Hue pour l’Europe
Pilote de DEL d’extérieur Philips Hue pour les États-Unis
Étiquette du bloc d’alimentation

Pour toute question complémentaire ou si vous devez remplacer plus de trois blocs alimentation, veuillez directement nous contacter.

Contactez-nous

* Lorsque les caractéristiques d’une ampoule affichent « Jusqu’à » un certain nombre de lumens, cela indique le flux lumineux maximal de l’ampoule. Le flux lumineux indique la luminosité d’une ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules Ambiance blanche ou ampoules Hue White and Color Ambiance). En savoir plus au sujet de la luminosité

  • Pay with Klarna
  • Apple pay
  • Google pay