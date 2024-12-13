Après avoir réalisé des tests approfondis, nous avons relevé que dans de très rares cas, certains blocs d’alimentation extérieurs de 20 W et 40 W Philips Hue peuvent être endommagés en raison d’une fuite d’eau, ce qui peut provoquer un court-circuit et mettre le bloc d’alimentation sous tension. Dans des conditions humides, le bloc pourrait causer une électrocution en cas de contact ou présenter un risque d’incendie pour les matériaux environnants.

Ces blocs d’alimentation ont été expédiés avec les ensembles de base des gammes de produits suivantes ou vendus séparément entre 2018 et 2021 :