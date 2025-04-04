Aide
Fait briller les murs et briller les yeux

Découvrez vos films, séries et jeux sous un nouveau jour : Philips Hue et Samsung font entrer l'ambiance cinéma dans votre maison. Pour cela, il vous suffit de vous connecter à votre Samsung TV avec votre compte Samsung, d'ouvrir l'application de promotion et d'activer votre code de réduction personnel via la bannière d'action Philips Hue. Utilisez votre code de réduction individuel, qui s'affiche sur votre téléviseur Samsung, et économisez 25 % sur tous les bundles de produits Philips Hue mentionnés sur cette page. La réduction sera déduite de votre panier d'achat après avoir saisi le code.

Ajouter le bundle au panier, saisir le code & économiser

Ces bundles contiennent un Hue Bridge et sont donc parfaitement adaptés à vos débuts avec Philips Hue.

Pack: Play Gradient Lightstrip TV 55" + Bridge

Lumière blanche et colorée
Pour un éclairage TV surround optimal
Conçu pour les téléviseurs de 55 à 65 pouces

CHF 260.00

Pack: Play Gradient Lightstrip TV 65" + Bridge

Lumière blanche et colorée
Pour un éclairage TV surround optimal
Conçu pour les téléviseurs de 65 à 75 pouces

CHF 280.00

Pack: Play Gradient Lightstrip TV 75" + Bridge

Lumière blanche et colorée
Pour un éclairage TV surround optimal
Conçu pour les téléviseurs de 75 pouces et plus

CHF 310.00

Kit de démarrage : 2 ampoules connectées E27 (1100)

Hue White and Color Ambiance

jusqu’à 1055 lumens*
Hue Bridge inclus
Contrôle intelligent

CHF 140.00

Kit de démarrage : 2 ampoules connectées E27 (1100) + bouton connecté

Hue White and Color Ambiance

jusqu’à 1055 lumens*
Éclairage blanc et coloré
Hue Bridge inclus
Bouton intelligent inclus

CHF 150.00

Kit de démarrage : 2 ampoules connectées E27 (1100) + variateur

Hue White and Color Ambiance

jusqu’à 1055 lumens*
Éclairage blanc et coloré
Hue Bridge inclus
Interrupteur avec variateur inclus

CHF 150.00

Kit de démarrage E27

Hue White and Color Ambiance

Éclairage blanc et coloré
Contrôle intelligent
Contrôle avec l'application ou la voix*
Pont Hue Bridge inclus
Kit de démarrage : 3 ampoules connectées E27 (1100) + variateur

Hue White and Color Ambiance

jusqu’à 1055 lumens*
Éclairage blanc et coloré
Hue Bridge inclus
Interrupteur avec variateur inclus

CHF 190.00

Article presque épuisé

Kit de démarrage : 3 spots connectés GU10 + bouton connecté

Hue White and Color Ambiance

Éclairage blanc et coloré
Hue Bridge inclus
Contrôle avec l'application ou la voix*
Bouton connecté inclus

CHF 237.50

Momentanément en rupture de stock

Kit de démarrage : 3 spots connectés GU10

Hue White and Color Ambiance

Éclairage blanc et coloré
Contrôle intelligent
Contrôle avec l’application ou la voix*
Hue Bridge inclus

CHF 180.00

Momentanément en rupture de stock

Économiser dans le set
Kit de démarrage : 2 ampoules connectées E27 (1100) + variateur

Hue White and Color Ambiance

jusqu’à 1100 lumens*
Éclairage blanc et coloré
Hue Bridge inclus
Prise connectée incluse

CHF 190.00

Article presque épuisé

Complétez votre système Hue

Vous avez déjà un Hue Bridge ? Développez votre système d'éclairage avec ces bundles.

Pack : Hue Play light bars + Hue Play gradient lightstrip

Lumière blanche et colorée
Hue Bridge requis
Fait pour la télévision

CHF 340.00

Pack: 2x Play Lightbar noir + Play Gradient Lightstrip TV 65"

Lumière blanche et colorée
Pour un éclairage TV surround optimal
Conçu pour les téléviseurs de 65 à 75 pouces

CHF 360.00

Pack: 2x Play Lightbar noir + Play Gradient Lightstrip TV 75"

Lumière blanche et colorée
Pour un éclairage TV surround optimal
Conçu pour les téléviseurs de 75 pouces et plus

CHF 390.00

Ce dont vous avez besoin pour votre éclairage surround

Il vous suffit de quelques éléments pour synchroniser vos ampoules et luminaires Philips Hue avec votre téléviseur Samsung.

Hue Bridge

Le Hue Bridge est l'élément central de votre système d'éclairage intelligent. Il permet d'utiliser toutes les fonctions de l'éclairage intelligent, comme par exemple Hue Sync.

En savoir plus
Éclairage coloré

Chaque ampoule et luminaire Philips Hue White & Color Ambiance fonctionne ! Illuminez votre espace de divertissement avec des lightstrips, des ampoules, des luminaires et bien plus encore.

Découvrir les bundles
Application Hue Sync TV

Synchronisez les éclairages de votre home cinéma avec tous les contenus de votre téléviseur Samsung*, quelle que soit la manière dont vous les lisez. Observez comment la lumière réagit sans délai à votre écran.

Voir la vidéo explicative

Profitez du spectacle

Synchronisez votre téléviseur Samsung* avec votre système d'éclairage Hue.

*L'application Hue Sync TV est disponible sur les téléviseurs Samsung QLED de la série Q60 ou supérieure à partir de l'année 2022. Si votre téléviseur prend en charge l'application Hue Sync TV, elle apparaîtra lors de la recherche dans les applications. Vous pouvez également le rechercher dans les spécifications du produit de votre modèle de téléviseur sur www.samsung.com.

Conditions de participation

  • L'offre est valable du au 31.03.2026.
  • Toute personne physique ayant une adresse de livraison en Suisse peut participer.
  • La remise est valable uniquement sur https://www.philips-hue.com/fr-ch/products/promotions/aktion-tv-surroundlicht.
  • La remise est accordée à hauteur de 25 % et n'est valable que pour les sets de produits Philips Hue mentionnés ci-dessus.
  • La remise s'applique au prix d'achat des sets de produits indiqué ci-dessus.
  • La remise n'est valable qu'à la caisse sur https://www.philips-hue.com/fr-ch/products/promotions/aktion-tv-surroundlicht et est déduite dans le panier d'achat après saisie du code de remise individuel.
  • La remise n'est valable qu'une seule fois et chaque achat est soumis aux conditions de vente de Philips Hue.
  • La remise est accordée sur un maximum de 25 ensembles de produits par panier.
  • Un paiement en espèces de la réduction ainsi qu'une combinaison avec d'autres offres sur www.philips-hue.com ne sont pas possibles.
  • L'organisateur est Signify Switzerland AG (Obstgartenstrasse 1+3. 8910 Affoltern am Albis). Signify se réserve le droit d'annuler un code promotionnel à tout moment ou de modifier les présentes conditions en les republiant.
