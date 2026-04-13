Pack : Hue Play light bars + Hue Play gradient lightstrip

Gros plan de l'avant de Set: Play Lightbars + Hue Play Gradient Lightstrip
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  • Garantie 2 ans
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À propos du Pack : Hue Play light bars + Hue Play gradient lightstrip

Tirez le meilleur parti de votre système de home cinéma. Placez ces deux Hue Play light bars en noir et un Hue Play gradient lightstrip autour de votre téléviseur pour bénéficier d'un éclairage immersif optimal.

  • Lumière blanche et colorée
  • Hue Bridge requis
  • Fait pour la télévision
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