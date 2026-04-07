Caméras de sécurité pour la maison

Avec ou sans fil, en noir ou blanc, c'est à vous de décider du type de caméra de sécurité avec laquelle vous souhaitez surveiller votre maison !
Hue
Caméra filaire Secure
Cryptage de bout en bout
Vidéo HD 1080P
Se branche sur la prise
Support mural inclus
Le prix actuel est CHF 140.00
Hue
Caméra filaire Secure avec support de bureau
Cryptage de bout en bout
Vidéo HD 1080P
Se branche sur la prise
Support inclus
Le prix actuel est CHF 160.00
Jusqu'à -50%
Hue
Kit de démarrage Secure avec caméra
Jusqu’à 1055 lumens*
Éclairage blanc et coloré
Caméra et capteurs inclus
Bridge inclus
Le prix actuel est CHF 350.00
Hue
Caméra filaire Secure
Cryptage de bout en bout
Vidéo HD 1080P
Se branche sur la prise
Support mural inclus
Le prix actuel est CHF 140.00
Hue
Caméra filaire Secure avec support de bureau
Cryptage de bout en bout
Vidéo HD 1080P
Se branche sur la prise
Support inclus
Le prix actuel est CHF 160.00
Hue
Caméra sans fil Secure
Cryptage de bout en bout
Vidéo HD 1080P
Alimentée par batterie
Support mural inclus
Le prix actuel est CHF 170.00
Pack de 2 caméras filaires Hue Secure
Cryptage de bout en bout
Vidéo HD 1080P
Se branche sur une prise
Support mural inclus
Le prix actuel est CHF 280.00
Pack de 3 caméras filaires Hue Secure
End-to-end encryption
1080P HD video
Plugs in to outlet
Wall mount included
Le prix actuel est CHF 420.00
Pack de 2 caméras filaires Hue Secure
End-to-end encryption
1080P HD video
Plugs in to outlet
Wall mount included
Le prix actuel est CHF 280.00
Promotion
Hue
Projecteur Philips Hue Secure avec caméra
Cryptage de bout en bout
Vidéo HD 1080p
Éclairage blanc et coloré
Se branche sur le réseau électrique de la maison
Le prix actuel est CHF 250.00
Hue
Caméra sans fil Secure
Cryptage de bout en bout
Vidéo HD 1080P
Alimentée par batterie
Support mural inclus
Le prix actuel est CHF 170.00
Caméra filaire Hue Secure + Ampoule E27 Couleur + Bridge
Instant wireless dimming
Bridge included White and color light
Secure camera with 1080p HD video
Control with the Philips Hue app
Le prix actuel est CHF 265.00
1-12 de 12
Page de résultats 1 sur 1 chargées
1