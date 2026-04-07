L'éclairage pour coiffeuse joue un rôle clé dans la création d'un environnement clair, flatteur et sans ombres. Pourtant, il est souvent sous-estimé lors de l’aménagement des salles de bain. Les configurations les plus efficaces offrent un éclairage suffisamment puissant pour révéler chaque détail avec précision, tout en privilégiant une lumière blanche neutre à chaude, proche de la lumière naturelle du jour. Vous garantissez ainsi un rendu harmonieux et naturel pour votre maquillage, votre rasage ou vos soins du visage.

Un éclairage bien équilibré pour coiffeuse évite les reflets gênants et les distorsions de couleur. Il crée ainsi une illumination uniforme sur le visage pour les soins quotidiens. L'emplacement et la qualité de la lumière sont tout aussi importants que son intensité, notamment autour des miroirs, ce qui fait de l'éclairage pour coiffeuse l'un des aménagements les plus transformateurs pour une salle de bain.

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