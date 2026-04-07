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Une personne se maquille devant un miroir de salle de bain baigné d’un éclairage vif et précis, idéal pour des soins méticuleux, avec en arrière-plan des flacons et des étagères bien organisés

Des idées d'éclairage de salle de bain exceptionnelles pour sublimer votre espace

20 janvier 2026

La salle de bain est l'une des premières pièces dans lesquelles vous vous rendez le matin et la dernière que vous utilisez avant de vous coucher. Un éclairage bien choisi peut booster votre énergie, favoriser la détente et rendre vos routines quotidiennes plus agréables. Que vous souhaitiez rafraîchir votre aménagement, repenser entièrement votre salle de bain ou intégrer un éclairage connecté, des lumières intelligentes ou des commandes automatisées, ces idées d’éclairage vous aideront à créer un espace à la fois bien éclairé, apaisant et confortable. Elles vous montreront aussi comment la technologie d’éclairage intelligent peut améliorer votre expérience dans la salle de bain, à tout moment de la journée.

Comment concevoir un plan d’éclairage de salle de bain qui fonctionne ?

Avant de choisir les luminaires, il est utile de réfléchir à la façon dont l'éclairage de la salle de bain fonctionne réellement. La plupart des salles de bain bien conçues et éclairées de façon optimale combinent et équilibrent trois couches de lumière :

Éclairage d'ambiance

C'est votre principale source de luminosité, qui est généralement un plafonnier ou un éclairage encastré. L’éclairage d'ambiance garantit une répartition uniforme et confortable de la lumière afin que vous puissiez utiliser et circuler facilement dans l’espace. Associé à des systèmes d’éclairage intérieur connectés, il peut ajuster automatiquement la luminosité tout au long de la journée ou activer des routines prédéfinies. Il offre ainsi une lumière plus vive le matin et une illumination plus douce le soir, sans intervention manuelle.

Éclairage d'aire de travail

Placé autour du miroir ou du lavabo, ce type d’éclairage vous permet d'effectuer vos tâches quotidiennes dans la salle de bain, comme appliquer du maquillage, vous raser ou prendre soin de votre peau. L’éclairage de salle de bain doit être brillant, uniformément réparti et sans ombres.

Éclairage d'accentuation

Il crée une atmosphère singulière, capte le regard et enrichit les textures. L’éclairage d’accentuation est idéal pour mettre en valeur des carrelages, des étagères ou des détails architecturaux. Il contribue aussi à embellir l’espace pour un effet spa chez vous. En combinant ces trois types d'éclairage, vous obtenez une profondeur harmonieuse et un niveau de lumière idéal à la fois fonctionnel et doux pour les yeux, sans être ni trop intense ni trop feutré.

Miroir de salle de bain avec éclairage par spots au-dessus

Plafonniers de salle de bain pour une luminosité homogène et confortable.

Vos plafonniers donnent le ton à toute la pièce. Les meilleures idées de plafonnier pour salle de bain se concentrent sur des luminaires qui diffusent la lumière de manière uniforme. Ces derniers réduisent ainsi les ombres et les coins sombres, particulièrement dans les petites salles de bain ou celles sans fenêtre. Un éclairage de plafond bien planifié crée une base lumineuse et équilibrée qui soutient à la fois les routines quotidiennes et une atmosphère plus détendue. 

Choisissez le bon indice de protection IP

Dans les espaces humides ou mouillés, des luminaires résistants à l'eau sont essentiels. Vous devez choisir des luminaires avec le bon indice IP (Indice de protection) pour les environnements humides ou mouillés. Recherchez les indices IP44, IP54 ou IP55 lorsque vous choisissez des éclairages pour plafond de salle de bain. Philips Hue propose une gamme d'éclairages de salle de bain avec indice IP, comme le plafonnier Philips Hue Adore (IP44) et les éclairages encastrés Philips Hue (IP54/IP55). Ces produits sont adaptés à une utilisation sûre dans la salle de bain.

  • Autour des lavabos ou des zones générales : éclairages à indice IP44 
  • Près des douches ou des baignoires : une meilleure protection en fonction de l'emplacement

Utilisez un éclairage aux nuances blanc chaud à blanc froid

Au lieu de vous contenter d’une seule teinte de lumière blanche pour la salle de bain, optez pour des éclairages connectés qui offrent une lumière blanche réglable, du chaud au froid. Vous pourrez ainsi régler l'éclairage en fonction des différents moments de la journée, de votre humeur ou de vos tâches. Une lumière blanche froide et vive le matin peut vous aider à vous sentir plus éveillé et concentré, tandis que des tons chauds peuvent créer une atmosphère relaxante et chaleureuse pour un bain apaisant ou une séance de soins. Découvrez l'éclairage blanc réglable pour salle de bain.

Éclairages d'accentuation pour miroir de salle de bain

Pensez à la distribution de la lumière

Les appareils d'éclairage de salle de bain qui produisent une lueur diffuse ou les panneaux LED créent une lumière douce et diffuse - parfaite pour les petites salles de bain qui ont besoin d'une luminosité maximale sans créer d'éblouissement brutal. 

Plafonniers de salle de bain

Panneau lumineux carré Aurelle

Plafonnier

Panneau lumineux carré Aurelle

€199,99

Découvrez nos autres plafonniers.

 

 

Idées d'éclairage de coiffeuse pour faciliter tous vos soins du visage

L'éclairage pour coiffeuse joue un rôle clé dans la création d'un environnement clair, flatteur et sans ombres. Pourtant, il est souvent sous-estimé lors de l’aménagement des salles de bain. Les configurations les plus efficaces offrent un éclairage suffisamment puissant pour révéler chaque détail avec précision, tout en privilégiant une lumière blanche neutre à chaude, proche de la lumière naturelle du jour. Vous garantissez ainsi un rendu harmonieux et naturel pour votre maquillage, votre rasage ou vos soins du visage.

Un éclairage bien équilibré pour coiffeuse évite les reflets gênants et les distorsions de couleur. Il crée ainsi une illumination uniforme sur le visage pour les soins quotidiens. L'emplacement et la qualité de la lumière sont tout aussi importants que son intensité, notamment autour des miroirs, ce qui fait de l'éclairage pour coiffeuse l'un des aménagements les plus transformateurs pour une salle de bain.

Découvrez d'autres suggestions Philips Hue pour créer un éclairage connecté dédié au maquillage.

Privilégiez un éclairage latéral plutôt que du dessus

Installez des lampes de chaque côté du miroir, à hauteur des yeux ou légèrement au-dessus. Vous éliminerez ainsi les ombres sous le menton ou autour des yeux. Pour un résultat optimal, placez des spots latéraux des deux côtés du miroir, légèrement au-dessus du niveau des yeux. Ce positionnement garantit un éclairage uniforme de votre visage et réduit les ombres indésirables. Si votre miroir est centré au-dessus du lavabo, placez les luminaires de part et d'autre du miroir, à environ 10 centimètres de chaque côté.

Femme se relaxant dans une baignoire

Associez un miroir rétroéclairé à des spots

Un miroir rétroéclairé produit une lumière douce en halo, tandis que des spots ajustables ajoutent de la précision, ce qui est particulièrement utile pour appliquer du maquillage ou se raser. Ajoutez une touche d’élégance avec le miroir éclairé Philips Hue Adore pour salle de bain, qui intègre un anneau lumineux personnalisable. Associez-le à des appliques de chaque côté du miroir, équipées d’ampoules LED brillantes, pour éclairer pleinement votre visage et créer une expérience sans ombres.

Optez pour une lumière blanche réglable

Les tons froids aident à accomplir les tâches orientées vers les détails. Les tons plus chauds créent un aspect plus doux et plus naturel. Le réglage entre les deux offre la lumière optimale pour tous vos besoins.

Éclairage pour coiffeuse

Spot cylindrique Perifo

Hue White and Color Ambiance

Spot cylindrique Perifo

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Gradient Lightstrip Ambiance 2 mètres

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Découvrez d'autres éclairages sur rail Perifo et lightstrips.

 

 

Idées d'éclairage pour les douches, les baignoires et les espaces de détente.

Les douches, baignoires et zones de bain bénéficient d’un éclairage qui allie fonctionnalité quotidienne et ambiance. Certaines idées d'éclairage de salle de bain de type spa se concentrent sur un éclairage plus doux qui améliore la relaxation tout en fournissant suffisamment de lumière pour une utilisation en toute sécurité. Un éclairage savamment orchestré dans ces espaces peut métamorphoser la salle de bain en un havre tantôt vivifiant, tantôt apaisant, et offrir ainsi une véritable expérience de bien-être à domicile, digne des plus beaux spas.

Combinez un éclairage direct et indirect

Les downlights encastrés garantissent une répartition optimale de la lumière, précisément là où vous en avez besoin. Les éclairages indirects, comme les lightstrips le long d’une corniche ou sous une étagère, apportent quant à eux une lueur douce et diffuse. Pour un éclairage d’accentuation, les spots et les bandes lumineuses, bien placés, sont idéaux. Utilisez-les pour mettre en valeur des éléments précis de votre salle de bain, comme un carrelage travaillé ou un lavabo au design élégant.

Miroir de coiffeuse Philips Hue Adore au-dessus d'un lavabo de salle de bain

Créez une ambiance apaisante ou colorée

Une lumière chaleureuse et tamisée peut transformer votre bain en véritable havre de paix. Les lampes connectées à intensité variable facilitent le passage des matins lumineux aux soirées apaisantes. Pourquoi ne pas vous offrir une véritable expérience spa chez vous ? Les ampoules et les lampes Philips Hue peuvent être réglées sur n'importe quelle couleur de votre choix. Et le choix des tons est quasi illimité ! Créez une ambiance immersive et vibrante dans votre salle de bain en harmonisant les couleurs de plusieurs lampes. L'application Hue vous offre également un large choix de scénarios de lumière personnalisés pour sublimer votre espace. Dans la galerie de scénarios Hue, sélectionnez des ambiances chaleureuses telles que Crépuscule rêveur, Crépuscule tropical ou Coucher de soleil sur la savane. Vous vous préparez à célébrer un événement ? Choisissez une option dans la galerie Vibrant : Éclaboussures estivales, Ibiza ou Rose Malibu.

Éclairage pour douche et baignoire

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Plafonnier moyen Infuse

Hue White and Color Ambiance

Plafonnier moyen Infuse

€229,99

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Gradient Lightstrip Ambiance 2 mètres

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A60 - Ampoule connectée E27 - 1100

Hue White Ambiance

A60 - Ampoule connectée E27 - 1100

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Idées d’éclairage connecté de salle de bain pour améliorer votre routine quotidienne

Imaginez une salle de bain qui s'adapte à votre humeur : la lumière se fait douce quand vous souhaitez vous détendre, puis s'intensifie dès que vous avez besoin de clarté, le tout d'une simple commande vocale. L'éclairage connecté transforme la salle de bain en un espace qui s'adapte naturellement à vos besoins. Il crée ainsi une ambiance sur mesure pour accompagner vos routines, favoriser votre confort ou inviter à la détente.

Créez des scénarios pour le matin et le soir

  • Une lumière vive et fraîche pour des matins énergisants.
  • Lumière chaleureuse et tamisée pour des nuits relaxantes
  • Des scénarios de lumière colorés pour chaque humeur 

Automatisez vos routines

Programmez vos luminaires pour salle de bain pour qu’ils s’allument doucement avant votre réveil ou s’assombrissent lorsque vous vous préparez à aller dormir. Avec l’application Hue et un hub pour la maison intelligente Hue Bridge ou Bridge Pro, vous pouvez même configurer des automatisations pour contrôler l’intensité, la teinte et la couleur de la lumière en fonction de l’heure de la journée. 

Découvrez comment l'éclairage influence la concentration et l'ambiance dans d'autres espaces. 

Profitez d'un contrôle mains libres

Les assistants vocaux ou les interrupteurs et variateurs sans fil peuvent être utiles lorsque vos mains sont mouillées ou occupées. Philips Hue propose des options d’éclairage à intensité variable pour salle de bain. Vous pouvez ainsi ajuster facilement l’ambiance à l'aide d'une simple commande vocale sans interrompre votre moment détente.

Commandes intelligentes personnalisables

Les interrupteurs et boutons connectés constituent une solution idéale pour piloter l'éclairage de votre salle de bain de manière optimale, sans avoir à recourir à l'application Hue sur votre smartphone ni à la commande vocale via un assistant connecté. Ces interrupteurs peuvent être fixés au mur dans votre salle de bain. Vous pouvez aussi les déplacer librement dans votre maison pour les utiliser comme télécommande physique. Configurez-les pour gérer des éclairages spécifiques et alterner entre différentes nuances de blanc ou de lumière colorée. Vous pouvez même attribuer plusieurs scénarios de lumière à un interrupteur. 

Contrôles intelligents Philips Hue

Exclusif
Hue tap dial switch mini blanc :

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Créez un kit
Détecteur de mouvement Hue

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Hue Bridge

Hue

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