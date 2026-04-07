15 janvier 2026
Les lumières LED Bluetooth rendent l’éclairage connecté accessible à tous. Sans pont de connexion, vous pilotez vos lumières directement depuis votre téléphone, modifiez l’ambiance d’une pièce en quelques instants et découvrez la simplicité d’un éclairage qui s’adapte à vos besoins.
La gamme Philips Hue Bluetooth s’adresse à celles et ceux qui souhaitent découvrir l’éclairage connecté sans complications. Vous pouvez dynamiser votre routine du matin, créer une lumière idéale pour la lecture ou choisir des tonalités douces le soir pour vous détendre. Un geste dans l’application suffit, et vous pouvez aussi utiliser une commande vocale.