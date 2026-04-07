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Chambre éclairée par des ampoules connectées en Bluetooth pour un contrôle sans fil et une ambiance personnalisable

Lumières LED Bluetooth : votre première incursion dans la lumière connectée

15 janvier 2026

Les lumières LED Bluetooth rendent l’éclairage connecté accessible à tous. Sans pont de connexion, vous pilotez vos lumières directement depuis votre téléphone, modifiez l’ambiance d’une pièce en quelques instants et découvrez la simplicité d’un éclairage qui s’adapte à vos besoins.

La gamme Philips Hue Bluetooth s’adresse à celles et ceux qui souhaitent découvrir l’éclairage connecté sans complications. Vous pouvez dynamiser votre routine du matin, créer une lumière idéale pour la lecture ou choisir des tonalités douces le soir pour vous détendre. Un geste dans l’application suffit, et vous pouvez aussi utiliser une commande vocale.

Que sont les lumières LED Bluetooth ?

Les ampoules LED Bluetooth combinent des LED économes en énergie et une commande Bluetooth sans fil. Contrairement aux anciennes ampoules connectées qui dépendent du Wi-Fi ou d'un hub central, ces ampoules se connectent directement à votre smartphone ou tablette via l'application Philips Hue.

 

Application mobile Philips Hue permettant un contrôle simple de l'éclairage grâce à la technologie Bluetooth pour les ampoules connectées et la configuration d'un éclairage intelligent

Vous pouvez les allumer ou les éteindre, les tamiser ou modifier instantanément leur température de couleur, sans avoir besoin d'un Bridge, d'une connexion Wi-Fi ou d'une connexion de données. Une simplicité immédiate, à portée de main. Pour les débutants, cette solution prête à l'emploi permet de découvrir comment l'éclairage intelligent peut transformer votre espace.

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Comment fonctionnent les lumières LED Bluetooth ?

Au cœur de leur fonctionnement, les lumières LED Bluetooth intègrent une puce compacte qui reçoit des commandes par ondes radio à courte portée, sur environ 10 m (30 pieds). Quand vous utilisez l’application ou un assistant vocal compatible, le signal indique à chaque luminaire d’augmenter ou de réduire la luminosité, ou de changer de couleur.

Comme le contrôle se fait localement, les réponses sont rapides et fiables. Vos lumières continuent de fonctionner même en cas de panne d'Internet. Chaque ampoule mémorise son dernier réglage, de sorte qu'elle se rallume exactement comme vous l'avez laissée.

Les ampoules Philips Hue récentes avec Bluetooth intègrent aussi le protocole Zigbee. Si vous décidez d’ajouter un Hue Bridge plus tard, vous n’aurez donc rien à remplacer. Il vous suffira de connecter vos ampoules existantes pour accéder aux automatisations dans toute la maison, aux détecteurs et à la synchronisation avec vos divertissements.

Appareil Philips Hue Bridge étendant le contrôle de l'éclairage avec Bluetooth vers un système d'éclairage sans fil complet pour la maison intelligente

En savoir plus sur le réseau Zigbee .

Comment connecter des lumières LED au Bluetooth

L'installation ne prend que quelques minutes :

  1. Installez vos luminaires Bluetooth, comme une ampoule Hue bulb ou un lightstrip Philips Hue.
  2. Téléchargez l'application Philips Hue et sélectionnez le mode Bluetooth au démarrage.
  3. Ajoutez la lumière et suivez les instructions à l'écran pour la connecter.
  4. Nommez et regroupez vos lumières en fonction de chaque pièce.
  5. Profitez des scénarios, des routines ou de la commande vocale via Alexa ou Google Assistant.

Préférez-vous un interrupteur physique ? Ajoutez l'interrupteur Hue Dimmer Switch pour contrôler vos lumières Bluetooth sans téléphone.

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Quand mettre à niveau - Bluetooth vs. Hue Bridge

La commande Bluetooth est parfaite pour débuter, mais sa portée et sa capacité sont limitées. Le Hue Bridge, un petit appareil qui se branche sur votre routeur Wi-Fi, permet d'accéder aux fonctionnalités de l'éclairage connecté.

Puisque toutes les ampoules compatibles Bluetooth intègrent également Zigbee, la mise à niveau se fait sans effort. Il vous suffit d'ajouter un Bridge, de connecter vos ampoules existantes, et toutes les fonctionnalités s'étendent automatiquement.

Bluetooth, Wi-Fi ou Hue Bridge ?

Bluetooth

Wi-Fi (générique)

Hue Bridge (Zigbee)

Configuration

Le plus facile
Modéré
Simple avec un hub

Plage de contrôle

~10 m/ 30 pieds
Dépend du routeur
Réseau maillé pour toute la maison

Nombre maximale de lampes

10
Variable
50+

Internet nécessaire

Non
Généralement oui
Uniquement pour l'utilisation à distance

Automatisations

Basique
Limitations
Routines avancées + synchronisation

Le Bluetooth est idéal pour les appartements, les résidences étudiantes ou pour débuter avec un petit espace. Lorsque vous êtes prêt pour un contrôle de toute la maison, le Hue Bridge élargit instantanément vos possibilités.

 

 

Idées quotidiennes pour utiliser des lumières LED Bluetooth

  • Coup de pouce pour le matin : les tons frais de la lumière du jour vous aident à vous réveiller naturellement.
  • Temps de concentration : un blanc neutre et lumineux améliore la productivité.
  • Soirée cinéma : les teintes chaudes tamisées créent une lueur confortable.
  • Mode fête : des couleurs vibrantes synchronisées avec votre playlist.
  • Calme du soir : les douces tonalités ambrées signalent la relaxation.

L’éclairage ne se résume pas à un besoin pratique. Il influence votre bien-être et votre efficacité. Jouez avec les combinaisons pour trouver l'atmosphère qui vous correspond parfaitement.

Scénario de salon mettant en valeur des ampoules connectées Bluetooth pour un éclairage d'ambiance et un contrôle sans fil des couleurs

Dépannage et conseils

  • La lumière ne se connecte pas ? Assurez-vous que le Bluetooth est activé et que l'ampoule se trouve à moins de 10 mètres.
  • Connexion perdue ? Redémarrez l'ampoule et rouvrez l'application Hue Bluetooth.
  • Plusieurs utilisateurs ? Chaque appareil peut s'appairer séparément dans le rayon d'action.
  • Les noms sont importants. Donnez des noms descriptifs comme « Lampe de chambre » ou « Lumière de bureau » pour le contrôle vocal.
  • Évoluez en toute simplicité. L'ajout d'un Bridge conserve toutes vos lumières LED Bluetooth actuels. Vous en étendez simplement le contrôle.

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D'une seule pièce à toute votre maison

Commencez modestement, peut-être avec une paire de lampes à poser connectées ou un lightstrip derrière votre téléviseur, et découvrez comment l'éclairage transforme votre espace. À mesure que vos besoins évoluent, ajoutez des détecteurs, des interrupteurs ou un Hue Bridge pour étendre votre système en toute simplicité.

Deux femmes se détendent dans un salon éclairé par des lumières Bluetooth et des ampoules connectées pilotées depuis une application mobile

Voilà toute la beauté de Philips Hue : un système qui évolue avec vous, alliant simplicité, confort et créativité dans chaque lumière.

Commencez dès aujourd'hui votre aventure dans l'éclairage connecté avec un kit de démarrage Philips Hue.

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