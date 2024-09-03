Vous êtes plutôt joueur sur console ? Utilisez la sync box HDMI Play 8K qui prend en charge l'image de la plus haute qualité pour une expérience de synchronisation d'éclairage ultime. Grâce à ses quatre ports HDMI, vous pouvez connecter n'importe quelle console de jeu que vous utilisez, puis synchroniser vos jeux avec les lampes qui vous entourent.

Pour l'éclairage, utilisez la Play gradient lightstrip for TV : elle est disponible en trois tailles et comprend des clips de montage pour faciliter la fixation à l'arrière de votre TV.

Pour un mélange supplémentaire de lumière colorée, placez un tube lumineux à dégradé Play, que vous pouvez faire pivoter pour obtenir l'angle parfait, sous le téléviseur. N'oubliez pas que vous pouvez synchroniser jusqu'à 10 lumières à la fois, ce qui vous permet d'en ajouter davantage dans la pièce pour un effet totalement immersif.