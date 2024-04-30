Aide

Philips Hue et l'Assistant Google

Créez une maison intelligente qui répond à toutes vos commandes – il vous suffit de parler.

Assistant Google plus intelligent et plus lumineux

Tirez le meilleur parti de votre maison intelligente

Que vous allumiez les lampes ou que vous vous détendiez pour passer une bonne nuit de sommeil, Philips Hue et l'Assistant Google s'associent pour vous aider à créer une maison intelligente.

Homme sur un canapé regardant la télévision avec un éclairage et un haut-parleur intelligent surround sur la table d'appoint à côté de lui

Commandez l'éclairage à l'aide de votre voix

Utilisez l'Assistant Google pour contrôler vos éclairages Philips Hue ou votre Hue sync box grâce à votre voix.

Endormez-vous plus facilement et réveillez-vous de manière naturelle

Utilisez les commandes Réveil et Coucher en douceur pour automatiser l'éclairage de votre chambre. Tamisez progressivement la lumière au moment du coucher ou configurez votre propre lever du soleil pour un réveil naturel.

 

Homme et femme entrant dans une maison avec un haut-parleur intelligent

Choisissez la méthode de configuration de votre système

Déverrouillez toutes les fonctions d'éclairage connecté à l'aide de Hue Bridge. L'espace n'est pas adapté pour un Hue Bridge ? Obtenez jusqu'à 10 lumières dans une pièce avec Bluetooth.

Configurer Philips Hue et Google Assistant

Comment faire pour...

Suivez ces instructions étape par étape pour configurer Philips Hue dans l'application Google Home.

Google Nest

Obtenir Google Nest

Consultez le Google Store pour rechercher des appareils et des écrans compatibles avec l'Assistant Google, tels que Google Nest Mini, Google Nest Hub et Google Nest Hub Max.

