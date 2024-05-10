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Offres de dernière minute

Offres de dernière minute

Économisez jusqu'à 40% sur une sélection de produits dans le cadre de nos offres de destockage.

  • Livraison gratuite pour tout achat d’un montant supérieur à 50 €
  • Retours sous 30 jours
  • Garantie de 2 ans

Profitez d'importantes remises saisonnières

Complétez votre configuration d'éclairage connecté avec nos Offre de dernière minute . Bénéficiez d'une remise pouvant atteindre 40% sur une sélection d'ampoules et de lampes, mais attention, n'attendez pas, ces produits sont proposés dans le cadre de notre liquidation saisonnière — ils ne resteront pas disponibles longtemps !

-40 %
Spot unique Buratto

Hue White Ambiance

Spot unique Buratto

Interrupteur avec variateur inclus
GU10
Aluminium
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*

€79,99

€47,99

Momentanément en rupture de stock

-20 %
Borne d’éclairage extérieure Calla

Hue White and Color Ambiance

Borne d’éclairage extérieure Calla

LED intégrée
Éclairage blanc et coloré
Système basse tension - unité de base
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*

€139,99

€111,99

Momentanément en rupture de stock

Promotion
Suspension Explore

Hue White Ambiance

Suspension Explore

Interrupteur avec variateur inclus
E27
White
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*

€159,99

€127,99

Momentanément en rupture de stock

-20 %
Lampadaire extérieur Fuzo

Hue White

Lampadaire extérieur Fuzo

LED intégrée
Lumière blanche chaude (2 700K)
Alimentation secteur
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*

€139,99

€111,99

Momentanément en rupture de stock

Pack de 1 ST72 B22 Filament Edison

Filament Hue White

Pack de 1 ST72 B22 Filament Edison

Ampoule vintage éclairage blanc doux
Contrôle instantané via Bluetooth
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
-10 %
Suspension Devote

Hue White Ambiance

Suspension Devote

Comprend ampoule LED E27
Commande Bluetooth via l'application
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités

€89,99

€80,99

Article presque épuisé

-20 %
Globe G125 - Ampoule connectée B22

Filament Hue White

Globe G125 - Ampoule connectée B22

Ampoule vintage éclairage blanc doux
Contrôle instantané via Bluetooth
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités

€34,99

€27,99

Momentanément en rupture de stock

-20 %
Suspension Being

Hue White Ambiance

Suspension Being

Interrupteur avec variateur inclus
LED intégrée
Aluminium
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*

€319,99

€255,99

Momentanément en rupture de stock

Un homme se repose sur une chaise bénéficiant d'un éclairage connecté blanc chaud Philips Hue.

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À propos de l'offre dernière minute de Philips Hue

Quelle remise puis-je obtenir sur les articles Philips Hue en liquidation ?

Quand ces ventes de liquidation ont-elles lieu ?

Philips Hue possède-t-il un point de vente à rabais proposant des produits d'éclairage connecté ?

Conditions générales de vente

Offre de dernière minute de Philips Hue

1. Cette promotion est valable à partir du 24 juillet 2023 jusqu'à épuisement du stock (2023). 

2. La remise :
a. est appliqué directement sur le produit.
b. sera appliquée à un maximum de 25 produits dans le cadre de cette promotion.

3. Cette promotion :
a. est valable dans la limite des stocks disponibles ;
b. ne peut être combinée à aucune autre offre de la boutique Hue ;
c. peut faire l'objet de changements de prix et/ou de produits, et peut contenir des erreurs d’orthographe, d’impression et de composition.

4. L’organisateur est Signify France. Signify se réserve le droit d’annuler une promotion à tout moment, ou de modifier ces conditions générales en les republiant.

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