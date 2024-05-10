Offres de dernière minute

Offre de dernière minute de Philips Hue

1. Cette promotion est valable à partir du 24 juillet 2023 jusqu'à épuisement du stock (2023).



2. La remise :

a. est appliqué directement sur le produit.

b. sera appliquée à un maximum de 25 produits dans le cadre de cette promotion.



3. Cette promotion :

a. est valable dans la limite des stocks disponibles ;

b. ne peut être combinée à aucune autre offre de la boutique Hue ;

c. peut faire l'objet de changements de prix et/ou de produits, et peut contenir des erreurs d’orthographe, d’impression et de composition.

4. L’organisateur est Signify France. Signify se réserve le droit d’annuler une promotion à tout moment, ou de modifier ces conditions générales en les republiant.