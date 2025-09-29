Ajoutez un élément architectural à votre salon ou inondez votre jardin d’une lumière connectée et puissante. Avec la collection polyvalente d’appliques murales Philips Hue, les possibilités sont infinies.
Guide des appliques murales LED intelligentes
Comment utiliser les appliques murales LED d'une chambre ?
Comment positionner les appliques murales ?
Comment choisir des appliques murales LED pour le salon ?
Qu’est-ce qu’une applique murale connectée ?
Où installer des appliques murales LED connectées ?
Quelle est la différence entre les appliques murales intelligentes d'intérieur et d'extérieur ?
En savoir plus sur les appliques murales LED intelligentes
Les raisons d’utiliser des appliques murales extérieures intelligentes
Utilisez ces idées d’éclairage extérieur pour vous aider à améliorer la beauté et la sécurité de vos espaces extérieurs avec des appliques murales connectées.
5 idées d’éclairage de porche pour faire ressortir votre maison
Placées de part et d’autre de la porte, les appliques murales connectées créent un environnement accueillant pour vous et vos invités.
*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité.