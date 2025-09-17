Que vous ayez besoin d’une lampe de lecture ou d’un accent décoratif pour le coin de la pièce, vous trouverez un lampadaire connecté adapté à votre style.
Guide des lampadaires LED connectés
Où placer les lampadaires dans le salon ?
Où placer les lampadaires dans le salon ?
Où placer les lampadaires LED dans une chambre ?
Où placer les lampadaires LED dans une chambre ?
Quelle doit être la luminosité d'un lampadaire ?
Quelle doit être la luminosité d'un lampadaire ?
Qu’est-ce qu’un lampadaire connecté ?
Qu’est-ce qu’un lampadaire connecté ?
Les lampadaires LED connectés fonctionnent-ils avec les assistants vocaux ?
Les lampadaires LED connectés fonctionnent-ils avec les assistants vocaux ?
Ai-je besoin d’ampoules connectées pour les lampadaires ?
Ai-je besoin d’ampoules connectées pour les lampadaires ?
En savoir plus sur les lampadaires LED connectés
Besoin de pièces pour votre produit Philips Hue ?
Vous avez perdu un câble d’alimentation lors d’un déménagement ? Il vous faut de nouveaux supports pour votre Hue Play gradient lightstrip ? Trouvez les pièces de rechange dont vous avez besoin pour prolonger la durée de vie de vos produits Philips Hue.
*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité.