Aide
lampadaires LED

Lampadaires LED connectés

Que vous ayez besoin d’une lampe de lecture ou d’un accent décoratif pour le coin de la pièce, vous trouverez un lampadaire connecté adapté à votre style.

Guide des lampadaires LED connectés

Où placer les lampadaires dans le salon ?

Où placer les lampadaires LED dans une chambre ?

Quelle doit être la luminosité d'un lampadaire ?

Qu’est-ce qu’un lampadaire connecté ?

Les lampadaires LED connectés fonctionnent-ils avec les assistants vocaux ?

Ai-je besoin d’ampoules connectées pour les lampadaires ?

En savoir plus sur les lampadaires LED connectés

lampadaires LED pour salon

Idées d’éclairage pour petit salon

Avec un lampadaire connecté, un petit salon peut paraître plus grand grâce à un éclairage et un placement appropriés.

lampadaires pour salle de sport à domicile

Comment obtenir le meilleur éclairage pour votre coin gym

Créez le meilleur éclairage pour votre salle de sport, y compris le type de lampadaires connectés à acheter et où les placer.

lampadaires LED connectés pour salon

Idées d'éclairage tendance pour le salon

Utilisez des plafonniers connectés pour créer une belle atmosphère pour toutes les occasions dans l’une des pièces les plus fréquentées de la maison : le salon.

Besoin de pièces pour votre produit Philips Hue ?

Vous avez perdu un câble d’alimentation lors d’un déménagement ? Il vous faut de nouveaux supports pour votre Hue Play gradient lightstrip ? Trouvez les pièces de rechange dont vous avez besoin pour prolonger la durée de vie de vos produits Philips Hue. 

Trouver une pièce pour mon produit
Obtenir des informations sur la garantie

*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité

  • Paypal
  • Payez avec Klarna
  • Apple pay
  • Google pay