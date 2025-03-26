Aide
Idées d'éclairage de cuisine

1er avril 2025

Apportez un peu de piment et de couleur à votre cuisine grâce à une pincée d'éclairage connecté avec Philips Hue ! Votre cuisine est l'un des espaces les plus polyvalents de votre intérieur. Votre éclairage cuisine doit l'être lui aussi.  Que ce soit pour faire la cuisine, vous détendre ou vous divertir, profitez au mieux de cet espace grâce à nos inspirations design, à nos conseils pratiques et à nos idées de luminaires cuisine.  

La lumière adaptée à chaque design de cuisine

Idées d'éclairage pour cuisine moderne

Minimaliste, milieu du siècle ou scandinave modern : quel que soit le style contemporain de votre cuisine, l'éclairage connecté adapté vous aidera à mettre en valeur ses détails uniques.

Les lampes sur rail pour cuisine permettent d'apporter une touche de chic industriel à votre espace. Les rails noirs ou blancs peuvent s'harmoniser avec les lignes épurées des armoires et des comptoirs. Ils constituent un excellent moyen de créer une esthétique moderne tout en offrant une polyvalence totale qui vous permet d'obtenir la lumière exactement là où vous en avez besoin.

L'éclairage sur rail de cuisine Hue Perifo éclaire une cuisine avec suspension

L'éclairage sur rail, tel que le Hue Perifo, est entièrement personnalisable. Vous devenez le concepteur lumière de votre intérieur ! Choisissez les longueurs de rail dont vous avez besoin, assemblez-les et montez-les au plafond ou aux murs de votre cuisine. Sa conception modulaire signifie que vous pouvez construire un rail adapté aux dimensions de votre cuisine : faites-le passer au-dessus des surfaces de travail, des tables et des îlots. Ou créez un élément de design en créant un rail carré, rectangulaire, en L ou en U et en le montant au centre de votre espace.

Une fois le rail installé, vous pouvez simplement y clipser les lumières Perifo de votre choix, à l'endroit souhaité. Utilisez des spots pour diriger la lumière sur les zones où vous travaillez ou pour mettre en valeur des tableaux. Les suspensions élégantes sont idéales au-dessus d'une table ou d'un îlot, tandis que les barres lumineuses sont parfaites pour éclairer les plans de travail.

Si vous souhaitez faire ressortir les surfaces brillantes et les lignes élégantes, vous pouvez faire passer des lightstrips flexibles sous les meubles de la cuisine, les plinthes ou le rebord des plans de travail. Ils sont flexibles et peuvent être pliés, façonnés et coupés pour s'adapter à n'importe quel coin ou fissure. Réglez-les sur une lumière blanche éclatante pour préparer les repas et sur des tons chauds ou des couleurs pour créer une ambiance accueillante pour vos invités.

Une cuisine élégante éclairée grâce à des lumières connectées blanc éclatant, avec des suspensions pour cuisine et des lightstrips sous les meubles

Idées d'éclairage pour les cuisines traditionnelles

Que votre cuisine arbore un charme rustiqe, une harmonie blanche classique ou un esprit méditerranéen, une transformation éclairage connectée peut mettre en valeur toutes ses caractéristiques uniques et lui donner un aspect encore plus traditionnel, tout en intégrant tous les avantages pratiques de l'éclairage connecté.

Une idée d’éclairage de cuisine traditionnelle populaire est celle des lustres ou des appliques murales. Apportez une touche de glamour rétro classique en installant une ampoule plus traditionnelle, comme une ampoule flamme Hue et une ampoule à filament flamme. Pour apporter une touche d'élégance vintage adaptée à votre cuisine, adaptez vos luminaires existants avec une sélection d'ampoules à filament.  Les ampoules à filament LED intelligentes réunissent le meilleur des deux mondes : elles sont aussi efficaces que vos ampoules LED classiques et aussi élégantes que les ampoules à incandescence Edison avec leur bobine intérieure lumineuse. Grâce à l'intensité réglable, de la lumière du jour à la veilleuse, ces ampoules connectées vous permettent d'illuminer votre cuisine avec un niveau de lumière chaleureuse parfaitement adapté à vos besoins. Faites votre choix parmi la forme Edison (très populaire), globe, standard et ampoule flamme, afin de trouver l'aspect idéal pour chaque partie de votre cuisine.

Si votre cuisine abrite des placards anciens ou des étagères en bois, pourquoi ne pas en faire un élément accrocheur en les remplissant de lumière ? Faites passer des bandes lumineuses le long d'elles pour mettre en valeur vos ornements de cuisine, votre vaisselle précieuse ou vos casseroles et poêles en cuivre !

Une table de cuisine confortable agrémentée d'ampoules hue qui brillent d'un blanc chaud

L'éclairage parfait pour les cuisines de toutes les tailles

Idées d'éclairage pour petites cuisines

Le bon équilibre de l’éclairage dans la cuisine contribue réellement à rendre l’espace moins exigu et encombré tout en optimisant sa fonctionnalité. Pensez aux différentes activités qui se déroulent dans chaque partie de l'espace et demandez-vous si vous devez y installer plus de lampes. Avec la quantité optimale de lumière, votre cuisine paraîtra plus grande, en particulier si elle manque de lumière naturelle.

Si votre cuisine possède un plafond bas, vous pouvez installer des rangées de lampes encastrées pour obtenir une répartition uniforme de la lumière. Ils s'adaptent parfaitement au plafond et ne vous gêneront pas lorsque vous effectuerez différentes tâches. Créez l'illusion que le plafond de votre est plus haut en faisant passer des lightstrips le long de son périmètre, et au-dessus des meubles et étagères. Ils projetteront de la lumière vers le haut et vers le bas des murs, ajoutant plus de dimension à l'espace. Vous pouvez également créer un éclairage d’accentuation en mettant en valeur des éléments sur le mur, comme des images ou des ornements.

Si la puissance de vos ampoules n'est pas déjà la maximale recommandée pour vos équipements, changez-les. Les petites pièces semblent souvent exiguës en raison d'un éclairage insuffisant. Les ampoules connectées Hue sont réglables sur le blanc vif ou le blanc chaud, et toutes les couleurs de votre choix.

Une cuisine bien éclairée avec des lightstrips LED

Grandes cuisines avec éclairage

Si vous avez la chance d'avoir une grande cuisine, profitez-en pour tester différents plafonniers de cuisine. Là encore, tenez compte des activités auxquelles vous vous adonnez habituellement dans les différentes parties de la cuisine et réfléchissez à la quantité de lumière nécessaire, ainsi qu'au type d'équipement qui vous conviendrait le mieux.

L'éclairage sur rail comme Hue Perifo est une solution entièrement personnalisable, idéale pour les grandes cuisines. Son rail est conçu pour être utilisé avec différentes lumières, notamment des spots, des suspensions et des barres lumineuses. Vous pouvez installer un rail carré qui couvre la totalité du plafond, puis clipser les lumières en fonction de la manière dont vous souhaitez éclairer l'espace. Une série de suspensions sur des cordons de différentes longueurs au-dessus de la table de la cuisine, des rangées de spots inclinés sur les surfaces de travail et une rangée de barres lumineuses pour éclairer les grands espaces au sol.

Si vous avez une zone de travail ou un îlot de grande taille, et avez donc besoin d'une répartition optimale d'une lumière puissante, les panneaux de plafond tels que Hue Datura constituent un excellent choix. Son design élégant et sans cadre se décline dans une gamme de formes pour compléter subtilement votre cuisine sans être gênant. Les panneaux Datura sont idéaux pour les grands espaces, car ils diffusent la lumière vers le bas tout en intégrant un rétroéclairage qui crée un halo de lumière au plafond. Chaque panneau peut même être réglé sur deux couleurs différentes simultanément ! 

Éclairage pour chaque recoin de votre cuisine

Idées d'éclairage de cuisine au-dessus de l'évier

Personne n'aime faire la vaisselle, mais la tâche sera plus agréable si votre évier est parfaitement éclairé. Un plafonnier encastré ou des spots dirigés vers l'évier constitueront le meilleur choix pour votre cuisine. Les spots encastrés sont discrets et sont idéaux pour obtenir un puissant bassin de lumière dans une zone spécifique. Évitez de placer une lumière derrière vous s'il s'agit de la principale source de lumière : vous devez éviter de créer des ombres sur la vaisselle pendant que vous la lavez. 

Un plafonnier de cuisine en forme de suspension projetant une lueur chaleureuse sur une table de cuisine

Idées d'éclairage pour table de cuisine

Grignoter, socialiser ou organiser des événements mémorables comme un anniversaire : la table de la cuisine est l'endroit où toute la magie opère. Alors, il mérite un éclairage qui soit magique aussi ! Le choix évident pour éclairer un table est une suspension installée directement au-dessus. C'est l'occasion idéale de faire de la lumière un élément incontournable de la cuisine. Envisagez une suspension avec un cordon plus long afin que l'abat-jour soit à environ 50 centimètres de la surface de la table. Un abat-jour surdimensionné constituera également un détail accrocheur, tout en assurant un bon éclairage de la table. Rendez les repas encore plus intimes en plaçant une lampe de table au centre de la table. Avec son design élégant, la lampe à poser portable Hue Go constitue une pièce centrale idéale pour tous les repas. De plus, vous n’aurez pas à vous soucier des câbles qui traînent sur les assiettes et sous les chaises. Retirez simplement la lampe de sa base de chargement, placez-la où vous le souhaitez et réglez-la sur n'importe quelle couleur pour recréer l'ambiance de votre restaurant préféré.

Idées pour éclairage d'îlot de cuisine

Si votre cuisine est le cœur de votre cuisine, l'îlot est le cœur de votre cuisine ! Votre îlot est le centre de l'espace et constitue la surface idéale pour cuisiner. C'est aussi un lieu pour manger, socialiser et se détendre à tout moment de la journée.

En tant qu’espace véritablement multifonctionnel, il mérite des lumières véritablement multifonctionnelles. Un éclairage de travail lumineux vous facilitera la tâche lorsque vous couperez des légumes, glacerez un gâteau ou lirez une recette. Et lorsqu'il est temps de s'asseoir et de déguster vos expériences culinaires, vous pouvez choisir des couleurs afin de créer une ambiance relaxante pour dîner en famille ou entre amis.

Faites ressortir encore davantage la pièce maîtresse de la cuisine avec une suspension pour îlot. Vous pouvez par exemple faire varier le nombre de suspensions au-dessus du comptoir, la longueur des cordons, leur disposition ou le type de teinte. La suspension Hue Flourish, avec son design saisissant en forme de globe, apportera une lumière diffusée et puissante, ainsi qu'un design élégant. Si votre îlot est long, pensez à suspendre plusieurs suspensions Flourish au-dessus de l'îlot, une tous les deux mètres.

Si vous avez déjà installé des suspensions, vous pouvez facilement remplacer leur ampoule par des modèles de couleur Hue, connectés et réglables. Il existe des ampoules pour toutes les tailles et tous les types d'équipements. Si vos suspensions existantes sont de couleur claire, pensez à utiliser des ampoules de style Edison, avec un filament visible, pour créer un aspect traditionnel. Réglez l'intensité parfaite de la belle lueur ambrée pour les tâches de cuisine ou l'ambiance romantique d'un bistrot.

