Guide des tailles de suspensions

Les suspensions ne servent pas uniquement à éclairer une pièce. Elles jouent aussi sur l’équilibre, le confort et l’atmosphère de cet espace. Avec des dimensions adaptées, elles rendent un îlot de cuisine plus accueillant. Elles mettent un évier en valeur ou deviennent une pièce maîtresse sculpturale dans une grande cage d’escalier. En revanche, choisir le bon diamètre et la bonne hauteur peut vite sembler complexe, surtout si l’on ne sait pas quelles mesures appliquer.

Ce guide sur les dimensions des suspensions fait le point à l’aide de règles de conception simples et fournit toutes les mesures indispensables. Il aborde aussi le choix des dimensions pour une installation au-dessus d’un îlot, les principes de dimensionnement des suspensions pour les îlots de cuisine, ainsi que les recommandations pour une suspension au-dessus d’un évier. Vous y trouverez des formules de mesure faciles à appliquer, des repères visuels sur les proportions et des idées de Philips Hue pour créer un éclairage parfaitement adapté à chaque moment.