Les meilleures idées de luminaires pour le salon

Si vous cherchez des idées d’éclairage de salon, faites preuve de créativité avec un éclairage d’accentuation ! Les lampes d’accentuation sont conçues pour mettre en valeur des éléments particuliers, comme des cheminées, ou des objets individuels, comme des tableaux. Les lampes d’accentuation peuvent être elles-mêmes un élément d'exception.

Les ampoules Philips Hue Lightguide en sont un parfait exemple ! Soufflées à la main et fabriquées en verre cristallin, les ampoules Lightguide sont une véritable pièce maîtresse. Les reflets du tube intérieur et du revêtement créent un effet lumineux unique qui complète la forme unique de l'ampoule. Faites votre choix parmi un petit globe, un grand globe, une ellipse, un triangle et le modèle Edison. Utilisez-les dans vos lampes à poser existantes (aucun abat-jour requis !) pour une intégration parfaite dans votre décor. Ou pourquoi ne pas les suspendre au-dessus de votre table basse ou de votre coin lecture à l'aide du cordon enveloppé de tissu assorti et de la housse de forme élégante.