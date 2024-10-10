Les meilleures idées de luminaires pour le salon

11 octobre 2024
Le salon est l’endroit où nous passons une grande partie de notre temps lorsque nous sommes à la maison. Qu'il s'agisse de recevoir des invités ou de se détendre sur le canapé après une longue journée, l'éclairage de votre salon joue un rôle important pour créer la bonne ambiance ou vous aider à vous détendre. Découvrez comment éclairer magnifiquement votre salon pour toute occasion grâce à ces idées d'éclairage de salon.
Trouvez les équipements et lampes adaptés au salon
Les trois niveaux d'éclairage sont l'éclairage ambiant, d'accentuation et d'aire de travail. Que votre salon soit grand ou petit, vous aurez besoin de plusieurs sources de chaque type. Un mélange habilement choisi de ces trois types d'éclairage a le pouvoir de transformer l'atmosphère de votre salon
La clé pour créer la bonne atmosphère lumineuse dans votre salon consiste à choisir le bon éclairage pour agrémenter chaque activité de votre famille et vous dans la pièce. Gardez également à l’esprit que l'éclairage et les lampes doivent rehausser la conception intérieure et le mobilier de votre pièce.
Éclairage d'ambiance du salon
L'éclairage d'ambiance, souvent appelé ambiance lumineuse, éclaire toute la pièce de manière uniforme. Si vous recherchez des idées d'éclairage de plafond pour le salon, la clé est de combiner deux types différents de luminaires au plafond pour obtenir le bon équilibre de lumière tout en ajoutant de l'intérêt visuel et une ambiance agréable.
Luminaires pour un éclairage d'ambiance
Des suspensions, des appliques murales ou des spots encastrés peuvent tous être combinés pour ajouter des touches décoratives. Les plafonniers sont une autre option. Et si vous recherchez un plafonnier vraiment éblouissant, alors le panneau de plafond Datura ne vous décevra pas ! Le Datura dispose de deux sources lumineuses à intensité variable qui peuvent être réglées sur n'importe quelle combinaison de couleurs de votre choix ! Son grand éclairage principal diffuse uniformément un flux lumineux vers le bas, tandis que son rétroéclairage projette une lueur de lumière diffuse vers le plafond. Avec deux lampes en une qui constituent une pièce maîtresse décorative idéale, le panneau de plafond Datura se décline en quatre formes fines, élégantes et sans cadre :
Lampes de salon élégantes
Les lampes de table et les lampadaires sont un moyen simple et flexible d’ajouter des touches de lumière dans votre salon. Lorsque vous ajoutez des ampoules connectées compatibles avec les couleurs aux luminaires de salon existants, vous pouvez les atténuer et les régler sur la couleur de votre choix. Si vous recherchez quelque chose d'épuré et d'élégant, optez pour une lampe de table Flourish ou Iris. Envie d'égayer un coin terne ? Un lampadaire gradient Signe, avec son profil élancé, peut se glisser dans les plus petits espaces. Une fois les lampes de votre salon positionnées, créez une scène lumineuse sur chacune d'elles en fonction de l'ambiance : fête, soirée cinéma ou détente sur le canapé !
Luminaires pour un éclairage d'appoint
Un éclairage d'appoint pour les loisirs dans le salon, comme la lecture ou les soirées jeux en famille, rendra ces moments plus agréables grâce à des suspensions basses, des plafonniers ou des lampes de sol et de bureau. L’avantage des suspensions est qu’elles ne gênent pas les mouvements dans la pièce : pas de cordon d’alimentation sur lequel trébucher !
Éclairage d’accentuation
Si vous cherchez des idées d’éclairage de salon, faites preuve de créativité avec un éclairage d’accentuation ! Les lampes d’accentuation sont conçues pour mettre en valeur des éléments particuliers, comme des cheminées, ou des objets individuels, comme des tableaux. Les lampes d’accentuation peuvent être elles-mêmes un élément d'exception.
Les ampoules Philips Hue Lightguide en sont un parfait exemple ! Soufflées à la main et fabriquées en verre cristallin, les ampoules Lightguide sont une véritable pièce maîtresse. Les reflets du tube intérieur et du revêtement créent un effet lumineux unique qui complète la forme unique de l'ampoule. Faites votre choix parmi un petit globe, un grand globe, une ellipse, un triangle et le modèle Edison. Utilisez-les dans vos lampes à poser existantes (aucun abat-jour requis !) pour une intégration parfaite dans votre décor. Ou pourquoi ne pas les suspendre au-dessus de votre table basse ou de votre coin lecture à l'aide du cordon enveloppé de tissu assorti et de la housse de forme élégante.
Idées d'éclairage en bande LED pour le salon
Quelle que soit l'activité que vous faites dans le salon, vous aurez besoin de la bonne ambiance. Et une façon intelligente d’y parvenir à chaque fois consiste à utiliser des rubans de lumière LED. Ils vous offrent la flexibilité d'adapter votre salon à n'importe quelle humeur et à chaque activité, d'une soirée romantique à une séance de jeu totale.
Puisque votre salon comprend différentes zones d’éclairage, il est important d’envisager diverses options. La collection de néons LED Philips Hue comprend une gamme de néons LED connectés qui peuvent être utilisés pour les longues surfaces, comme les corniches de plafond, ou les espaces plus petits, comme les étagères de bibliothèque.
Découvrez nos bandes lumineuses et trouvez les lightstrips qui conviennent le mieux à votre salon.
Les Lightstrips sont également un moyen incroyablement polyvalent d’accentuer les meubles avec un éclairage connecté. Pliez-les et façonnez-les pour obtenir de la lumière et de la couleur là où vous en avez besoin.
Autres options d'éclairage de salon
Si votre salon est grand ou manque de lumière naturelle, vous devez considérer toutes les sources de lumière dont vous aurez besoin pour éclairer uniformément votre pièce. Les spots encastrés avec appliques murales sont une excellente combinaison pour éclairer globalement une grande pièce. Pour les coins sombres ou les coins de lecture, optez pour de hauts lampadaires orientables ou des suspensions qui éclairent par le haut. Les bandes lumineuses LED sont parfaites pour créer un effet de lumière doux mais uniforme dans les espaces sombres ou ombragés comme derrière la télévision, les vitrines ou les plantes d'intérieur.
Astuce : Utilisez une scénario dans l'application Hue pour créer l'ambiance de votre choix. Vous pouvez enregistrer vos favoris afin de pouvoir les sélectionner facilement quand vous le souhaitez !