Ouvrez l'application Google Home.

Appuyez sur l'icône plus (+) dans le coin supérieur gauche.

Appuyez sur Configurer l'appareil.

Appuyez sur Fonctionne avec Google.

Dans l'écran suivant, sélectionnez Philips Hue dans la liste. Vous pouvez faire défiler pour le trouver ou taper « Philips Hue » dans la barre de recherche en haut de l'écran.

Vous serez redirigé vers la page de votre compte Philips Hue. Appuyez sur Oui pour autoriser l'application Google Home à contrôler vos lumières Hue. L'application reliera Philips Hue à l'Assistant Google.