Pack de 1 G125 E27 Filament Globe

Personnalisez votre intérieur avec une ampoule LED ronde conçue avec un filament spiralé. De style vintage, mais toujours moderne : les ampoules à filament offrent toutes les fonctionnalités des ampoules connectées, y compris en termes de gradation et de luminosité.

Points forts du produit

  • Filament White
  • Bluetooth activé
  • Hue Bridge activé
  • Ampoule vintage éclairage blanc doux
  • Contrôle instantané via Bluetooth
  • Contrôle avec l'application ou la voix*
  • Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Spécifications

Dimensions de l'ampoule

  • Dimensions (LxHxP)

    126x198

Durée de vie

Environnement

Options/accessoires inclus

Garantie

Caractéristiques lumineuses

Dimensions et poids de l’emballage

Informations figurant sur l'emballage

Consommation électrique

Dimensions et poids du produit

Entretien

Spécificités techniques

L'ampoule

Contenu de l'emballage

Compatibilités

Autre

