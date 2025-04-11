Aide
Transformez votre espace extérieur avec la lumière

Transformez votre espace extérieur avec la lumière

Découvrir tous les produits dédiés à l'extérieur

Découvrez nos luminaires d'extérieur les plus prisés

C'est, littéralement, la façon intelligente d'éclairer votre jardin. Notre vaste collection de lampes vous permet d'éclairer vos espaces extérieurs à votre guise.

Détecteur extérieur

Hue

Détecteur extérieur

€59,99

Spot extérieur Lily

Hue White and Color Ambiance

Spot extérieur Lily

€349,99

Spot extérieur Lily

Hue White and Color Ambiance

Spot extérieur Lily

€109,99

Spot extérieur Lily

Hue White and Color Ambiance

Spot extérieur Lily

€149,99

Spot extérieur Lily XL

Hue White and Color Ambiance

Spot extérieur Lily XL

€159,99

Éclairage extérieur linéaire Amarant

Hue White and Color Ambiance

Éclairage extérieur linéaire Amarant

€189,99

Applique murale extérieure Appear

Hue White and Color Ambiance

Applique murale extérieure Appear

€179,99

Applique murale extérieure Appear

Hue White and Color Ambiance

Applique murale extérieure Appear

€159,99

Applique murale extérieure Daylo

Hue White and Color Ambiance

Applique murale extérieure Daylo

€149,99

Applique murale extérieure Daylo

Hue White and Color Ambiance

Applique murale extérieure Daylo

€139,99

Projecteur extérieur Discover

Hue White and Color Ambiance

Projecteur extérieur Discover

€199,99

Applique murale extérieure Econic

Hue White and Color Ambiance

Applique murale extérieure Econic

€189,99

Applique murale extérieure Econic

Hue White and Color Ambiance

Applique murale extérieure Econic

€189,99

Applique murale extérieure Impress

Hue White and Color Ambiance

Applique murale extérieure Impress

€169,99

Acheter tous les produits d'extérieur

Découvrez les lampes d'extérieur basse tension en action

La basse tension permet d'étendre facilement votre collection extérieure, quel que soit l'endroit où se trouve votre câblage. Placez vos lampes où vous le souhaitez, connectez-les entre elles et branchez l'alimentation.

Éclairage extérieur linéaire Amarant installé à l'extérieur

Installation et extension faciles

La collection Basse tension a été conçue pour simplifier l'éclairage connecté : vous pouvez connecter plusieurs lampes à un seul bloc d'alimentation, brancher celui-ci sur n'importe quelle prise murale standard et illuminer immédiatement votre espace.

En savoir plus sur les lampes à basse tension
Lampes d'extérieur connectées illuminant le patio

Concevez votre espace extérieur

Vous n'avez pas besoin d'être designer pour décorer votre jardin, l'application Hue le fait pour vous. Découvrez dans la galerie de scènes celles qui conviendraient le mieux à vos lampes d'extérieur.

Comparer les installations extérieures

Découvrez Philips Hue

Un groupe d'amis prend un repas dehors, sur un patio décoré avec des lampes connectées colorées.

Découvrez l'éclairage connecté extérieur

Installez dans vos espaces extérieurs des lampes LED qui se connectent au système d'éclairage intelligent Philips Hue et donnez vie à votre extérieur en l'illuminant.
Une femme arrive chez elle tandis que la porte d'entrée et l'allée sont éclairées par des appliques murales et des bornes.

Soyez accueilli chez vous avec la lumière

Utilisez le système domotique Welcome pour recevoir un accueil chaleureux grâce à l’éclairage intelligent ! L'entrée extérieure, le porche ou l'allée s'illumineront automatiquement dès que vous arriverez chez vous.
Un intrus s'approche d'une porte d'entrée éclairée par deux appliques murales qui diffusent une lumière connectée et chaude.

Sentez-vous plus en sécurité avec la lumière connectée

Donnez l'impression que vous êtes chez vous lorsque vous êtes absent grâce à l'automatisation de la simulation de présence. Les lumières s'allumeront et s'éteindront sur la base de l'activité habituellement observée dans la pièce concernée.

À propos des offres Philips Hue pour l'extérieur

Quand ont lieu les offres Philips Hue pour l'extérieur ?

Quels types de luminaires extérieurs sont inclus ?

Comment puis-je rester informé(e) de toutes les offres et promotions Philips Hue ?

*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité

