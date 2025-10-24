Aide
ST72 Edison - Ampoule connectée E27

Avec son design allongé, l'ampoule ST72 est la version un peu plus grande de l'ampoule à filament style Edison. Elle est dotée de la technologie Bluetooth, d'un filament spiralé et d'un élégant revêtement ambré pour une touche moderne sur un design vintage. Utilisez-la avec les commandes Bluetooth ou ajoutez un Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités d'éclairage connecté.

Points forts du produit

  • Filament White
  • Bluetooth activé
  • Hue Bridge activé
  • Ampoule vintage éclairage blanc doux
  • Contrôle instantané via Bluetooth
  • Contrôle avec l'application ou la voix*
  • Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
