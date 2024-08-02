Aide
Camera filaire Secure en blanc+ Bridge Pro + Ampoule WCA E27 1100lm

Protégez votre maison avec la caméra filaire Hue Secure, une ampoule E27 et le Bridge Pro. Sécurité intelligente et éclairage personnalisable réunis dans un seul pack pratique.

Points forts du produit

  • Lumière blanche et colorée
  • Chiffrement de bout en bout
  • Configuration simple avec Bridge Pro
  • Fonctionnalités avancées grâce à l'IA du Bridge Pro
  • Contrôlez avec l'application, la commande vocale ou des accessoires
Dans ce pack

Gros plan de l'avant de Hue Caméra filaire Secure

1 x Hue Caméra filaire Secure

Sentez-vous plus en sécurité grâce à Philips Hue ! Obtenez un flux en direct HD 1080p net et clair, allumez les lumières ou envoyez une alerte à votre appareil mobile lorsqu'un mouvement ou un son est détecté, et plus encore. Cette caméra filaire est facile à monter et à installer dans tous les domiciles.

Caméra filaire Secure
Gros plan de l'avant de Hue White and Color Ambiance A67 - Ampoule connectée E27 - 1600

1 x Hue White and Color Ambiance A67 - Ampoule connectée E27 - 1600

Offrez à vos plus grands espaces une lumière vive, colorée et intelligente grâce à ces deux ampoules connectées E27. Avec une luminosité équivalente à une ampoule 100 W traditionnelle, ces ampoules peuvent apporter une touche colorée à votre séjour, vos cuisines, et toutes vos autres pièces.

A67 - Ampoule connectée E27 - 1600
Gros plan de l'avant de Hue Bridge Pro

1 x Hue Bridge Pro

La nouvelle génération de Bridge connecté Hue. Équipé d'une puce capable d'exécuter des algorithmes complexes et des fonctionnalités basées sur l'IA, il est plus rapide et plus puissant que jamais. Transformez vos lampes en détecteurs de mouvement avec MotionAware™, combinez votre système de sécurité et votre éclairage, et bien plus encore.

Bridge Pro

