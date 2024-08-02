Aide
Pack : Lightstrip + Hue Sync Box 8K

Profitez d’une expérience média immersive et d’effets lumineux vibrants avec une Hue Play HDMI Sync Box 8K et un lightstrip Plus extensible de 2 m.

Points forts du produit

  • Lumière blanche et couleurs riches
  • Éclairage synchronisé avec le contenu de la TV en 8K 60 Hz et 4K 120 Hz
  • Certifié HDMI 2.1
  • Crée une synchronisation des couleurs avec ce qui s'affiche sur votre écran
  • Connectez jusqu'à 4 appareils HDMI
Dans ce pack

Gros plan de l'avant de Hue White and Color Ambiance Base Lightstrip Plus V4 2 mètres

1 x Hue White and Color Ambiance Base Lightstrip Plus V4 2 mètres

Profitez d'une lumière colorée n'importe où dans votre maison ! Flexible et extensible jusqu'à 10 mètres, ce lightstrip d'intérieur adhère à toutes les surfaces et diffuse une seule nuance de lumière blanche ou colorée.

Base Lightstrip Plus V4 2 mètres
Gros plan de l'avant de Hue Philips Hue Play HDMI Sync Box 8K

1 x Hue Philips Hue Play HDMI Sync Box 8K

Transformez votre espace de loisirs en une expérience totalement immersive de synchronisation des éclairages. La Philips Hue Play HDMI Sync Box 8K synchronise les éclairages Hue Philips avec le contenu affiché sur votre écran. Vous ne jouerez, ne regarderez et n'écouterez plus de la même façon. Avec un taux de rafraîchissement ultra-rapide, elle accorde vos couleurs de lumière avec le contenu vidéo d'une qualité optimale en 8K 60 Hz et 4K 120 Hz.

Philips Hue Play HDMI Sync Box 8K

